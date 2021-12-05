Dil Ve Edebiyat Dergisi 156. Sayısını Nizâmi Gencevî �, Dergi, Dergihaber

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Dil Ve Edebiyat Dergisi 156. Sayısını Nizâmi Gencevî Özel Sayısına Ayırıyor

05.12.2021 09:00 - Dergihaber
Dil Ve Edebiyat Dergisi 156. Sayısını Nizâmi Gencevî Özel Sayısına Ayırıyor

Kardeş ülke Azerbaycan'da 2021'in "Nizâmî Gencevî Yılı" olması dolayısıyla Dil ve Edebiyat dergisi, Aralık ayını "Nizâmî Gencevî Özel Sayısı"na ayırdı. Makalelerin, tahlillerin ve incelemelerin bulunduğu özel sayıda kültür coğrafyamızın dilleriyle yazan yazarlar Nizâmî Gencevî'yi anlattı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin ARALIK 2021 sayısı, Nizâmî Gencevî'nin vefatının 800. yıl dönümünde kardeş ülke Azerbaycan'da 2021 "Nizâmî Gencevî Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Nizâmî Gencevî Özel Sayısı"na ayrıldı. Üzeyir İlbak'ın Genel Yayın Yönetmenliğinde hazırlanan özel sayıda, 11 edebiyatçı, yazar ve akademisyenin metinlerine yer verildi. Kapak resmini Hakan Hadi Kadıoğlu'nun çizdiği sayıda, Nizâmî Gencevî'nin hayatı, şiiri ve ilmine dair araştırma, inceleme, tahlil ve yorum yazıları bulunuyor.

Üzeyir İlbak, "Üstat Sezai Karakoç'a Rahmet" başlıklı giriş yazısında, geçtiğimiz ay Rahmet-i Rahman'a kavuşan Diriliş şairi Seza Karakoç hakkında cümlelere yer verdi. "Hayatı boyunca yaşadığı çağı bütün eserlerinde eleştiren, çağın ve sistemin imkânlarından faydalanmayı asgari düzeyde tutan 'tavır sahibi' biriydi Sezai Karakoç" diyen İlbak, Karakoç'un hayatı boyunca bu tavrında ödün vermediğinin altını çizdi. Dil ve Edebiyat dergisinin art arda yayımladığı özel sayıların 2021'e atfedilen özel şahsiyetlere ayrıldığını ve Nizâmî Gencevî sayısını da bu sebeple hazırladıklarını dile getiren İlbak, sayının hazırlık aşamasında destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Aralık 2021 Dil ve Edebiyat dergisi ""Nizâmî Gencevî Özel Sayısı"nda yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Üstat Sezai Karakoç'a Rahmet • Üzeyir İlbak
  • Nizâmî Gencevî ve İskendernâme • Nimet Yıldırım
  • Nizâmî Gencevî'nin Millî ve Edebî Kimliği Üzerine • Seyfeddin Rzasoy
  • Câmî ve Nevâyî'nin Gözüyle Genceli Nizâmî • Adnan Karaismailoğlu
  • Genceli Nizâmî'nin Leylâ ile Mecnûn'u • İbrahim Akyol
  • Mahzen-i Esrâr'da Coğrafya • Gökhan Gökmen
  • Nizâmî Gencevî'nin Mahzen'ü'l-Esrâr'ında Söz ve Sözün Önemi • Gökhan Çetinkaya
  • Hamse Nazireleri • Cemile Hasanzade - Nasib Göyüşov
  • Nizâmî Gencevî ve Emir Hüsrev Dehlevî'nin Eserlerinin Karşılaştırmalı Tahlili • Könül Hacıyeva
  • Nizâmî Gencevî'nin 'İskender' Hikâyesinde Zikrettiği Dinî Şahsiyetler • Funda Türkben Aydın
  • Nizâmî Gencevî'nin Hayatı ve Eserleri • Meliha Şemsizade
  • Yûnus Emre ve Türkçe Yılı Münasebeti'yle Türkçe Şûrası

Dergiyi okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10290/dil-ve-edebiyat

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.12.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:18

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