Dil ve Edebiyat Dergisi 181. Sayısı Çıktı

Dil ve Edebiyat dergisinin 181. Sayısı özgün şiir, hikâye, deneme, makale ve inceleme yazılarıyla dopdolu. Üzeyir İlbak, "'Türkiye Yüzyılı'nda Türkçeyi Konuşmak" başlıklı giriş yazısında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Düzce'de yapılan 8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan anekdotlar aktarıyor; "Türkçenin elifbasının alfabeye dönüştürülmesi, dilde tasfiyecilik, uydurmacılığın ve telaffuz hatalarının dildeki musikiyi yok etmesinden başlayarak Batı dillerinden alınan kelimelerin, Batı dillerinde yazıldığı gibi yazılmasının ve seslendirilmesinin sebep olduğu kakofoniye dikkat çekildi." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 181. sayısındaki –Ocak 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

'Türkiye Yüzyılı'nda Türkçeyi Konuşmak -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

İstimlakçı • Zafer Acar

Dört Duvar -II-• Aykut Nasip Kelebek

Geldin Ya• Şilan Özer

Şehirlileri Nasıl Öldürmeli • İlhan Kurt

Denizin Kahkahası -1 • Abdurrahman Adıyan

Bir Varmış Bir Yokmuş Çok Tuhaf • Nurettin Durman

Kavaf'ın Tavaf Ettiği Gönül Fragmanı • Hayrettin Taylan

İlk Yağmurlar / Balkan Türküsü • Mümin Ali

Bir Dili İtibarlı Kılmak • Üzeyir İlbak

S'özün Gözden Düşüşü -V- • Zafer Acar

İltifat da Mrifete Tâbi midir? • Ekrem Sakar

'Menzile Koşan Suvariler' Adlı Eser Üzerine Bazı Değiniler • Dr. Mümin Ali

Genceli Nizamî'nin Şiirlerinde Dil Özellikleri • Prof.Dr. Nimet Yıldırım

Eski Dünyayı Yeniden Keşfederek Okumak • Doç.Dr. Sadık Armutlu

Falih Rıfkı Atay'ın Seyahat Yazıları • Ertuğrul Aydın

Sırrı Sancısında: Derya ve Meczup!.. • Mehtap Altan

Yerçekimi • Dilare Adilgil

Bir Sabah • Serpil Tuncer

Dört Duvar • Sena Yığcı

Saat Sonatı• Damla Eyüpoğlu

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