Dil ve Edebiyat Dergisi 181. Sayısı Çıktı
Dil ve Edebiyat dergisinin 181. Sayısı özgün şiir, hikâye, deneme, makale ve inceleme yazılarıyla dopdolu. Üzeyir İlbak, "'Türkiye Yüzyılı'nda Türkçeyi Konuşmak" başlıklı giriş yazısında Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin Düzce'de yapılan 8. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndan anekdotlar aktarıyor; "Türkçenin elifbasının alfabeye dönüştürülmesi, dilde tasfiyecilik, uydurmacılığın ve telaffuz hatalarının dildeki musikiyi yok etmesinden başlayarak Batı dillerinden alınan kelimelerin, Batı dillerinde yazıldığı gibi yazılmasının ve seslendirilmesinin sebep olduğu kakofoniye dikkat çekildi." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 181. sayısındaki –Ocak 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkçeyi Konuşmak -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- İstimlakçı • Zafer Acar
- Dört Duvar -II-• Aykut Nasip Kelebek
- Geldin Ya• Şilan Özer
- Şehirlileri Nasıl Öldürmeli • İlhan Kurt
- Denizin Kahkahası -1 • Abdurrahman Adıyan
- Bir Varmış Bir Yokmuş Çok Tuhaf • Nurettin Durman
- Kavaf'ın Tavaf Ettiği Gönül Fragmanı • Hayrettin Taylan
- İlk Yağmurlar / Balkan Türküsü • Mümin Ali
- Bir Dili İtibarlı Kılmak • Üzeyir İlbak
- S'özün Gözden Düşüşü -V- • Zafer Acar
- İltifat da Mrifete Tâbi midir? • Ekrem Sakar
- 'Menzile Koşan Suvariler' Adlı Eser Üzerine Bazı Değiniler • Dr. Mümin Ali
- Genceli Nizamî'nin Şiirlerinde Dil Özellikleri • Prof.Dr. Nimet Yıldırım
- Eski Dünyayı Yeniden Keşfederek Okumak • Doç.Dr. Sadık Armutlu
- Falih Rıfkı Atay'ın Seyahat Yazıları • Ertuğrul Aydın
- Sırrı Sancısında: Derya ve Meczup!.. • Mehtap Altan
- Yerçekimi • Dilare Adilgil
- Bir Sabah • Serpil Tuncer
- Dört Duvar • Sena Yığcı
- Saat Sonatı• Damla Eyüpoğlu
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-181-sayi
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 03:56