Dil ve Edebiyat Dergisinin 157. Sayısıyla Yeni Yılda Okuyucularıyla Buluşuyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin OCAK 2022 sayısı, edebî türler bakımından çeşitlilik arz ediyor. Şiir, deneme, hikâye, söyleşi, makale, inceleme, portre ve kitap tanıtım yazılarıyla özgün ve dopdolu bir içerikle okurlarını selamlıyor.

Üzeyir İlbak, "Musahabe" başlıklı giriş yazısında Dil ve Edebiyat dergisinin 2021'de çıkardığı özel sayılara bir bakış atıyor ve Mehmed Âkif ve İstiklal Marşı yılı oluşuyla ilgili değerlendirmede bulunuyor. "Özel sayılardan dolayı biriken şiir, hikâye, deneme, makale ve diğer metinleri imkânlar ölçüsünde yayımlamaya devam edeceğiz. Dil yazıları ve dil felsefesine dair daha çok yazı beklediğimizi hatırlatmak isterim" diyen İlbak, derginin edebî yürüyüşüne eşlik etmek isteyenlere çağrıda bulunuyor.

Ocak 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Musahabe • Üzeyir İlbak

• Roma Giysisi Altında Gizlenen Beton Pranga, Filistinli Çocuklar -şiir- • Zafer Acar

• Gitme -şiir- • Hasan Suver

• Hanzala'ya Çağrı -şiir • İlhan Kurt

• El Ruha'da Bir Göğercin -şiir- • Mehmet Baş

• Afrika Fragmanı -şiir- • Hayrettin Taylan

• Patron Köpekleri -şiir- • Hüseyin Kalyan

• Kalbin Elleri -şiir- • Furkan Deniz

• Yağmur Sularından Beslenen Ölüler -şiir- • Ahmet İşler

• Ah Bu Şehirler! -şiir- • Ahmet Kaya

Hayal Döngüsü -şiir- • Ahmet Necdet Misilli

Merhametin (!) Kısa Tarihi • Üzeyir İlbak

"Tenha Sözler"in Şairi: M. Akif İnan • Mustafa Özçelik

Süleyman Nazif ile Abdullah Cevdet'in Erzurum'a İlgisi • Murat Ertaş

Bir Mektup-Poetika: "Ziya'ya Mektuplar" • Aykut Nasip Kelebek

İki Görüş Bir Usta / Sezai Karakoç • Hayrettin Orhanoğlu - Hayrettin Taylan

Oryantalizm ve Avrupa'da Türk-İslam İmajı • Engin Balcı

Günlüklerinin Işığında Dünden Bugüne Tanpınar'ın Kanondaki Yeri • Müge Akgün

Tanpınar'ın Ayak İzleri • Aysu Esra Kurban

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çocuk ve Musikî • Ahmet Feyzi

Dil ve Psikolojik İyilik • Muhammed Çiftçi

Korkut Ata'm Ne Söyledi? • Muharrem Turgut

Edebiyatçı Korkar mı? • Melek Tosun

Bir Mağara Devri Hikâyesi -hikâye- • Serpil Tuncer

Usta ile Karantina -hikâye- • Ekrem Sakar

Kırk Değneği -hikâye- • Kadir Kakcı

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10293/dil-ve-edebiyat