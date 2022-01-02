Dil ve Edebiyat Dergisinin 157. Sayısıyla Yeni Yılda Okuy, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat Dergisinin 157. Sayısıyla Yeni Yılda Okuyucularıyla Buluşuyor

02.01.2022 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisinin 157. Sayısıyla Yeni Yılda Okuyucularıyla Buluşuyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisinin OCAK 2022 sayısı, edebî türler bakımından çeşitlilik arz ediyor. Şiir, deneme, hikâye, söyleşi, makale, inceleme, portre ve kitap tanıtım yazılarıyla özgün ve dopdolu bir içerikle okurlarını selamlıyor.

Üzeyir İlbak, "Musahabe" başlıklı giriş yazısında Dil ve Edebiyat dergisinin 2021'de çıkardığı özel sayılara bir bakış atıyor ve Mehmed Âkif ve İstiklal Marşı yılı oluşuyla ilgili değerlendirmede bulunuyor. "Özel sayılardan dolayı biriken şiir, hikâye, deneme, makale ve diğer metinleri imkânlar ölçüsünde yayımlamaya devam edeceğiz. Dil yazıları ve dil felsefesine dair daha çok yazı beklediğimizi hatırlatmak isterim" diyen İlbak, derginin edebî yürüyüşüne eşlik etmek isteyenlere çağrıda bulunuyor.

Ocak 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Musahabe Üzeyir İlbak
  • Roma Giysisi Altında Gizlenen Beton Pranga, Filistinli Çocuklar -şiir- Zafer Acar
  • Gitme -şiir- Hasan Suver
  • Hanzala'ya Çağrı -şiir İlhan Kurt
  • El Ruha'da Bir Göğercin -şiir- Mehmet Baş
  • Afrika Fragmanı -şiir- Hayrettin Taylan
  • Patron Köpekleri -şiir- Hüseyin Kalyan
  • Kalbin Elleri -şiir- Furkan Deniz
  • Yağmur Sularından Beslenen Ölüler -şiir- Ahmet İşler
  • Ah Bu Şehirler! -şiir- • Ahmet Kaya
  • Hayal Döngüsü -şiir- • Ahmet Necdet Misilli
  • Merhametin (!) Kısa Tarihi • Üzeyir İlbak
  • "Tenha Sözler"in Şairi: M. Akif İnan • Mustafa Özçelik
  • Süleyman Nazif ile Abdullah Cevdet'in Erzurum'a İlgisi • Murat Ertaş
  • Bir Mektup-Poetika: "Ziya'ya Mektuplar" • Aykut Nasip Kelebek
  • İki Görüş Bir Usta / Sezai Karakoç • Hayrettin Orhanoğlu - Hayrettin Taylan
  • Oryantalizm ve Avrupa'da Türk-İslam İmajı • Engin Balcı
  • Günlüklerinin Işığında Dünden Bugüne Tanpınar'ın Kanondaki Yeri • Müge Akgün
  • Tanpınar'ın Ayak İzleri • Aysu Esra Kurban
  • Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çocuk ve Musikî • Ahmet Feyzi
  • Dil ve Psikolojik İyilik • Muhammed Çiftçi
  • Korkut Ata'm Ne Söyledi? • Muharrem Turgut
  • Edebiyatçı Korkar mı? • Melek Tosun
  • Bir Mağara Devri Hikâyesi -hikâye- • Serpil Tuncer
  • Usta ile Karantina -hikâye- • Ekrem Sakar
  • Kırk Değneği -hikâye- • Kadir Kakcı

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10293/dil-ve-edebiyat

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.01.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 22:05
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