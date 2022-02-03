Dil ve Edebiyat Dergisi'nin 158. Sayısı Yayımlandı
DİL VE EDEBİYAT'IN 158. SAYISI ÇIKTI
Dil ve Edebiyat dergisi özgün şiir, hikâye, deneme, makale ve inceleme metinleriyle dopdolu 158. sayısıyla okurunu selamlıyor.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan ve 158. sayıya ulaşan Dil ve Edebiyat dergisinin ŞUBAT 2022 sayısında, özgün şiir, deneme, hikâye, makale, inceleme ve portre yazılarıyla yine zengin bir içerik sunuyor.
Üzeyir İlbak, "Dili Yok Kalbimin" başlıklı giriş yazısında kışın karlı günlerinden, savaş/işgal gündeminden, çocukların dil bilincinin geliştirilmesinden dem vurarak "Çocuklarımız ne öğrendiler? Temel konular konusunda bize birileri bir şeyler fısıldasa 'dil, din, tarih, değerler, ahlâk, coğrafya, matematik ve fen' delerse ikna olur muyuz? Okul denilen kurumda küçük insanlara 'insan, insan onuru ve insan hayatının istisnaîliği'ne dair öğretilen bir şey var mıdır? Dil bahsinde anlatılan dil Türkçe midir?" sorgulamasında bulunuyor.
Şubat 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Dili Yok Kalbimin • Üzeyir İlbak
- Felsefesiz Şiir -şiir- • Zafer Acar
- İnsan Bilemiyor Tabii -şiir- • Nurettin Durman
- Sakıncalı Bir Zihnin Yangında Kalışı -şiir- • İlhan Kurt
- Kalemimin Türküsü -şiir- • Ali Yılmaz
- Analar -şiir- • Ahmet Necdet Misilli
- Addis Ababa -şiir- • Yasin Gedik
- Denetleyenin Denetlenme İhtiyacı • Elif Sönmezışık
- Ellerimizi ve Gönlümüzü Taşıyan Ceplerimiz -I- • Murat Ertaş
- Aydınlanma, Köleliği Hak Gören Avrupalı Müstekribin Günah Çıkarma Seramanisi mi? • Üzeyir İlbak
- Türklerin Hareket Teolojisi • Lütfi Bergen
- Türkülerin Sultanı: "Aysun Gültekin" • Ahmet Feyzi
- Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? "Pera Bağları"nın Dilleri • Aykut Nasip Kelebek
- Zarifçe Bir Çocukluk • Elif Tokkal
- Milletler Masallarını Unutmasın • Ayşe Kasap
- Erdemler Şehrinin El'azizi • Hayrettin Taylan
- Mümtaz'ın Huzur'u • Aysu Esra Kurban
- Cambaz -hikâye- • Halime Erva Kılıç
- Delilik Şenliği -hikâye- • Kadriye Turhan
- Küçürek Öyküler -hikâye- • Musa Yaşaroğlu
- Eskiye Rağbet Olsa -hikâye- • Fatma Türkdoğan
- Nakışlı Cezve -hikâye- • Fatma Bacara
- Duvardaki Resim -hikâye- • Hatice Tekin
- Gülhan Yılmaz'ın Eserlerini Hevesin Kaçış Yönü'ne Doğru Şimdilik Üçe Kadar Saymak Arayışı • Seda Demirtaş
- Bahara Doğru -hikâye- • Şilan Özer
- Bağışlanmış Hayat -hikâye- • Ali Erkan Kavaklı
Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10295/dil-ve-edebiyat
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.02.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 31.01.2022 23:18