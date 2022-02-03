Dil ve Edebiyat Dergisi'nin 158. Sayısı Yayımlandı

DİL VE EDEBİYAT'IN 158. SAYISI ÇIKTI

Dil ve Edebiyat dergisi özgün şiir, hikâye, deneme, makale ve inceleme metinleriyle dopdolu 158. sayısıyla okurunu selamlıyor.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan ve 158. sayıya ulaşan Dil ve Edebiyat dergisinin ŞUBAT 2022 sayısında, özgün şiir, deneme, hikâye, makale, inceleme ve portre yazılarıyla yine zengin bir içerik sunuyor.

Üzeyir İlbak, "Dili Yok Kalbimin" başlıklı giriş yazısında kışın karlı günlerinden, savaş/işgal gündeminden, çocukların dil bilincinin geliştirilmesinden dem vurarak "Çocuklarımız ne öğrendiler? Temel konular konusunda bize birileri bir şeyler fısıldasa 'dil, din, tarih, değerler, ahlâk, coğrafya, matematik ve fen' delerse ikna olur muyuz? Okul denilen kurumda küçük insanlara 'insan, insan onuru ve insan hayatının istisnaîliği'ne dair öğretilen bir şey var mıdır? Dil bahsinde anlatılan dil Türkçe midir?" sorgulamasında bulunuyor.

Şubat 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Dili Yok Kalbimin • Üzeyir İlbak

Felsefesiz Şiir -şiir- • Zafer Acar

İnsan Bilemiyor Tabii -şiir- • Nurettin Durman

Sakıncalı Bir Zihnin Yangında Kalışı -şiir- • İlhan Kurt

Kalemimin Türküsü -şiir- • Ali Yılmaz

Analar -şiir- • Ahmet Necdet Misilli

Addis Ababa -şiir- • Yasin Gedik

Denetleyenin Denetlenme İhtiyacı • Elif Sönmezışık

Ellerimizi ve Gönlümüzü Taşıyan Ceplerimiz -I- • Murat Ertaş

Aydınlanma, Köleliği Hak Gören Avrupalı Müstekribin Günah Çıkarma Seramanisi mi? • Üzeyir İlbak

Türklerin Hareket Teolojisi • Lütfi Bergen

Türkülerin Sultanı: "Aysun Gültekin" • Ahmet Feyzi

Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? "Pera Bağları"nın Dilleri • Aykut Nasip Kelebek

Zarifçe Bir Çocukluk • Elif Tokkal

Milletler Masallarını Unutmasın • Ayşe Kasap

Erdemler Şehrinin El'azizi • Hayrettin Taylan

Mümtaz'ın Huzur'u • Aysu Esra Kurban

Cambaz -hikâye- • Halime Erva Kılıç

Delilik Şenliği -hikâye- • Kadriye Turhan

Küçürek Öyküler -hikâye- • Musa Yaşaroğlu

Eskiye Rağbet Olsa -hikâye- • Fatma Türkdoğan

Nakışlı Cezve -hikâye- • Fatma Bacara

Duvardaki Resim -hikâye- • Hatice Tekin

Gülhan Yılmaz'ın Eserlerini Hevesin Kaçış Yönü'ne Doğru Şimdilik Üçe Kadar Saymak Arayışı • Seda Demirtaş

Bahara Doğru -hikâye- • Şilan Özer

Bağışlanmış Hayat -hikâye- • Ali Erkan Kavaklı

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10295/dil-ve-edebiyat