Dil ve Edebiyat Dergisinin 159. Sayısı Yayımlandı (Mart, 2022)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan ve 159. sayıya ulaşan Dil ve Edebiyat dergisi MART 2022 sayısında, Sezai Karakoç'un "Zalime olan öcünü, mazlumdan almak/ Zalim olmak ve en zalim olmak" mısralarıyla savaşın hüznünü kapağına taşıdı.
Üzeyir İlbak, "Ülkesinin Üvey Evlatlarını Sürgün Etmek: Bir Darbe Klasiği 28 Şubat!" başlıklı giriş yazısında 28 Şubat'ı merkeze alarak darbeci zihniyetin yaptırımlarını sorguluyor. Yazının ikinci bölümünde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sonrasında patlak veren savaş ve işgal durumunun açtığı yaralar üzerinde duran İlbak yazıyı, "Asya, Afrika ve Bosna'dan sonra insanlar ve insanlık Ukrayna'da öldürülüyor. Etnik ve dinî aidiyetlerimizle değil 'İNSAN KİMLİĞİMİZ'le acınız, acımızdır" diyerek noktalıyor.
Mart 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:
Ülkesinin Üvey Evlatlarını Sürgün Etmek: Bir Darbe Klasiği 28 Şubat! • Üzeyir İlbak
Kapı -şiir- • Zafer Acar
Rekonstrüktif Tüyuğ -şiir- •Hüseyin Kalyan
Kadavra -şiir- • Mehmet Baş
İşte Böyle Derdi Dünya -şiir- • Nurettin Durman
Çılgın At -şiir- • İlhan Kurt
Kalemimin Türküsü -şiir- • Ali Yılmaz
Bahar -şiir- • Efe Eren Çınar
Kaybettin Zaten Biz de bir Aşkı -şiir- • Ahmet Necdet Misilli
İnsanlık Gıda, Enerji ve Savunma Sanayi Kıskacında • Üzeyir İlbak
Ellerimizi ve Gönlümüzü Taşıyan Ceplerimiz -II- • Murat Ertaş
Vakit • Ekrem Sakar
Samanoğulları Dönemi Edebiyatı (819-1005) • Nimet Yıldırım
Kapitalizm Öncesi Dünya ve Türklerin Ticaret Ahlâkı • Lütfi Bergen
Türk Müziği Repertuvarının Gizli Tanıkları: "Güfte Mecmuaları" • Ahmet Feyzi
Yücel Feyzioğlu ile Masal Tadında • Elif Tokkal
Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? Taşradan Cihangir'e Göçen Bir Aile • Aykut Nasip Kelebek
AVM Kütüphaneleri: Dünya Örnekleri ve Türkiye'deki Durum • Ayşe Kasap
Müstesna Bir Seyyahın Güzergâhı: "Nil'den Tuna'ya Osmanlı" • Elif Sönmezışık
Cenap Şahabettin'in Şiirindeki Gelişim Kademesi • Ertuğrul Aydın
Pi ile Gece • Hayrettin Taylan
İstiklalin Âkif'inden Asrın Âkiflerine • Şehlanur Çiçek
İstiklal Marşı'nın 100. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Şiir Külliyatı • Nuray Alper
Mekânlar Üzerinden Bir Okuma: Sinekli Bakkal'daki Doğu Batı Durakları • Müge Akgün
Uçuk -hikâye- • Mehtap Altan
Solmuş Pardösü -hikâye- • Mustafa Alagöz
Kısa Bir Hikâye -hikâye- • Hatice Tekin
Yoldaki İşaretler -hikâye-• Kadriye Turhan
Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10298/dil-ve-edebiyat
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 13.03.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 15:34