Dil ve Edebiyat Dergisinin 159. Sayısı Yayımlandı (Mart, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan ve 159. sayıya ulaşan Dil ve Edebiyat dergisi MART 2022 sayısında, Sezai Karakoç'un "Zalime olan öcünü, mazlumdan almak/ Zalim olmak ve en zalim olmak" mısralarıyla savaşın hüznünü kapağına taşıdı.

Üzeyir İlbak, "Ülkesinin Üvey Evlatlarını Sürgün Etmek: Bir Darbe Klasiği 28 Şubat!" başlıklı giriş yazısında 28 Şubat'ı merkeze alarak darbeci zihniyetin yaptırımlarını sorguluyor. Yazının ikinci bölümünde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sonrasında patlak veren savaş ve işgal durumunun açtığı yaralar üzerinde duran İlbak yazıyı, "Asya, Afrika ve Bosna'dan sonra insanlar ve insanlık Ukrayna'da öldürülüyor. Etnik ve dinî aidiyetlerimizle değil 'İNSAN KİMLİĞİMİZ'le acınız, acımızdır" diyerek noktalıyor.

Mart 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Ülkesinin Üvey Evlatlarını Sürgün Etmek: Bir Darbe Klasiği 28 Şubat! • Üzeyir İlbak

Kapı -şiir- • Zafer Acar

Rekonstrüktif Tüyuğ -şiir- •Hüseyin Kalyan

Kadavra -şiir- • Mehmet Baş

İşte Böyle Derdi Dünya -şiir- • Nurettin Durman

Çılgın At -şiir- • İlhan Kurt

Kalemimin Türküsü -şiir- • Ali Yılmaz

Bahar -şiir- • Efe Eren Çınar

Kaybettin Zaten Biz de bir Aşkı -şiir- • Ahmet Necdet Misilli

İnsanlık Gıda, Enerji ve Savunma Sanayi Kıskacında • Üzeyir İlbak

Ellerimizi ve Gönlümüzü Taşıyan Ceplerimiz -II- • Murat Ertaş

Vakit • Ekrem Sakar

Samanoğulları Dönemi Edebiyatı (819-1005) • Nimet Yıldırım

Kapitalizm Öncesi Dünya ve Türklerin Ticaret Ahlâkı • Lütfi Bergen

Türk Müziği Repertuvarının Gizli Tanıkları: "Güfte Mecmuaları" • Ahmet Feyzi

Yücel Feyzioğlu ile Masal Tadında • Elif Tokkal

Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? Taşradan Cihangir'e Göçen Bir Aile • Aykut Nasip Kelebek

AVM Kütüphaneleri: Dünya Örnekleri ve Türkiye'deki Durum • Ayşe Kasap

Müstesna Bir Seyyahın Güzergâhı: "Nil'den Tuna'ya Osmanlı" • Elif Sönmezışık

Cenap Şahabettin'in Şiirindeki Gelişim Kademesi • Ertuğrul Aydın

Pi ile Gece • Hayrettin Taylan

İstiklalin Âkif'inden Asrın Âkiflerine • Şehlanur Çiçek

İstiklal Marşı'nın 100. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Şiir Külliyatı • Nuray Alper

Mekânlar Üzerinden Bir Okuma: Sinekli Bakkal'daki Doğu Batı Durakları • Müge Akgün

Uçuk -hikâye- • Mehtap Altan

Solmuş Pardösü -hikâye- • Mustafa Alagöz

Kısa Bir Hikâye -hikâye- • Hatice Tekin

Yoldaki İşaretler -hikâye-• Kadriye Turhan

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/10298/dil-ve-edebiyat