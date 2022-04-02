Dil ve Edebiyat Dergisinin 160. Sayısı Yayımlandı (Nisan, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat Dergisinin 160. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2022)

02.04.2022 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisinin 160. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan ve 160. sayıya (Nisan 2022) ulaşan Dil ve Edebiyat dergisi bu ay, özgün edebî metinlerin yanı sıra makale, inceleme ve tahlillere yer verdi. Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergilik'te ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Şehitler ve Şahitlerle Çanakkale!" başlıklı giriş yazısında Çanakkale Savaşlarının serencamına değinerek edebiyatımızdaki Çanakkale yansımalarını değerlendiriyor. Âkif'in samimi sahiplenişinin Çanakkale Zaferi'ni âbideleştirdiğini ifade eden İlbak, "Kalbiyle, ruhuyla, aklıyla ve bütün hissiyatıyla Çanakkale'de olan Âkif, mısralarıyla insanlara, insanlığa ve şehitlere seslenmeseydi, edebiyatımızda Çanakkale'ye dair ne okuyacaktık? Dönemin şair, yazar ve ressamları yaşananları bize ulaştırmada maalesef kifayetsiz kaldılar" diyor.

Nisan 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Şehitler ve Şahiterle Çanakkale! Üzeyir İlbak
  • Bezirgân -şiir- Cengizhan Orakçı
  • Mümkün -şiir- • Sami Uluğ
  • Alın Yazısı -şiir- İlhan Kurt
  • Nükleer Kelimelerle Vurma Beni -şiir- Hayrettin Taylan
  • Ne Çok Şey -şiir- Nurettin Durman
  • Kutlu Ay Ramazan -şiir- Kadir Kakcı
  • Yeniden Doğar mısın Dünya -şiir- Esra Karaca
  • Kuş Hasadı -şiir- Efe Eren Çınar
  • Mağlubiyet Yakazası T. Feyza Macit
  • Sirayet Sena Yığıcı
  • Kardan Adam Zafer Acar
  • Göllerde Kamış Olmak mı, Rakı Şişesinde Balık Olmak mı? Vedat Eğilmez
  • "Medya Okuryazarlığı"nın Dili Var mı? 1 Elif Sönmezışık
  • "Adam" Yerine "İnsan" Kullanılır mı? Ekrem Sakar
  • Bir Yol Kültürü Türklerin Bozkır Uygarlığı Lütfi Bergen
  • Sezai Karakoç'un "Kan İçinde Güneş" Şiirinde Avrupa Ertuğrul Aydın
  • Mehmet Âkif'in Şiirlerinin Manevî Gücü Taha Yücel
  • Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? Sokaklardan Kitaplara Doğru Bir Çocukluk Aykut Nasip Kelebek
  • Anadolu Topraklarında Dinî Mûsikî Ahmet Feyzi
  • Modern Bir İdeoloji Olarak Siyasal İslam Kavramı -1- Uğur Aksu
  • İntihar Yasemin Balta
  • Elizya Üzerine Ercan Ata
  • Sığınaklar -hikâye- Ülkü S. Kara
  • Takip -hikâye- Gülçin Granit
  • Karpuz İmgesi -hikâye- Özay Erdem
  • Bir Buketle Gelen -hikâye- Kadriye Turhan
  • Bir Gün -hikâye-• Yağızhan Çiftçi
  • Hâkimiyet-i Millîye'den Çocuk Bayramı'na • Ayşe Kasap

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/11299/dil-ve-edebiyat

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 09:00
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Hece Dergisi’nin Nisan 2022 Sayısı İhsan Deniz Dosyasıyla Yayımlandı
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