Dil ve Edebiyat Dergisinin 160. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan ve 160. sayıya (Nisan 2022) ulaşan Dil ve Edebiyat dergisi bu ay, özgün edebî metinlerin yanı sıra makale, inceleme ve tahlillere yer verdi. Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergilik'te ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Şehitler ve Şahitlerle Çanakkale!" başlıklı giriş yazısında Çanakkale Savaşlarının serencamına değinerek edebiyatımızdaki Çanakkale yansımalarını değerlendiriyor. Âkif'in samimi sahiplenişinin Çanakkale Zaferi'ni âbideleştirdiğini ifade eden İlbak, "Kalbiyle, ruhuyla, aklıyla ve bütün hissiyatıyla Çanakkale'de olan Âkif, mısralarıyla insanlara, insanlığa ve şehitlere seslenmeseydi, edebiyatımızda Çanakkale'ye dair ne okuyacaktık? Dönemin şair, yazar ve ressamları yaşananları bize ulaştırmada maalesef kifayetsiz kaldılar" diyor.

Nisan 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Şehitler ve Şahiterle Çanakkale! • Üzeyir İlbak

• Bezirgân -şiir- • Cengizhan Orakçı

Bezirgân -şiir- • Mümkün -şiir- • Sami Uluğ

Mümkün -şiir- • Alın Yazısı -şiir- • İlhan Kurt

Alın Yazısı -şiir- • Nükleer Kelimelerle Vurma Beni -şiir- • Hayrettin Taylan

Nükleer Kelimelerle Vurma Beni -şiir- • Ne Çok Şey -şiir- • Nurettin Durman

Ne Çok Şey -şiir- • Kutlu Ay Ramazan -şiir- • Kadir Kakcı

Kutlu Ay Ramazan -şiir- • Yeniden Doğar mısın Dünya -şiir- • Esra Karaca

Yeniden Doğar mısın Dünya -şiir- • Kuş Hasadı -şiir- • Efe Eren Çınar

Kuş Hasadı -şiir- • Mağlubiyet Yakazası • T. Feyza Macit

Mağlubiyet Yakazası • Sirayet • Sena Yığıcı

Sirayet • Kardan Adam • Zafer Acar

Kardan Adam • Göllerde Kamış Olmak mı, Rakı Şişesinde Balık Olmak mı? • Vedat Eğilmez

Göllerde Kamış Olmak mı, Rakı Şişesinde Balık Olmak mı? • "Medya Okuryazarlığı"nın Dili Var mı? 1 • Elif Sönmezışık

"Medya Okuryazarlığı"nın Dili Var mı? 1 • "Adam" Yerine "İnsan" Kullanılır mı? • Ekrem Sakar

"Adam" Yerine "İnsan" Kullanılır mı? • Bir Yol Kültürü Türklerin Bozkır Uygarlığı • Lütfi Bergen

Bir Yol Kültürü Türklerin Bozkır Uygarlığı • Sezai Karakoç'un "Kan İçinde Güneş" Şiirinde Avrupa • Ertuğrul Aydın

Sezai Karakoç'un "Kan İçinde Güneş" Şiirinde Avrupa • Mehmet Âkif'in Şiirlerinin Manevî Gücü • Taha Yücel

Mehmet Âkif'in Şiirlerinin Manevî Gücü • Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? Sokaklardan Kitaplara Doğru Bir Çocukluk • Aykut Nasip Kelebek

Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? Sokaklardan Kitaplara Doğru Bir Çocukluk • Anadolu Topraklarında Dinî Mûsikî • Ahmet Feyzi

Anadolu Topraklarında Dinî Mûsikî • Modern Bir İdeoloji Olarak Siyasal İslam Kavramı -1- • Uğur Aksu

Modern Bir İdeoloji Olarak Siyasal İslam Kavramı -1- • İntihar • Yasemin Balta

İntihar • Elizya Üzerine • Ercan Ata

Elizya Üzerine • Sığınaklar -hikâye- • Ülkü S. Kara

Sığınaklar -hikâye- • Takip -hikâye- • Gülçin Granit

Takip -hikâye- • Karpuz İmgesi -hikâye- • Özay Erdem

Karpuz İmgesi -hikâye- • Bir Buketle Gelen -hikâye- • Kadriye Turhan

Bir Buketle Gelen -hikâye- • Bir Gün -hikâye-• Yağızhan Çiftçi

Bir Gün -hikâye-• Hâkimiyet-i Millîye'den Çocuk Bayramı'na • Ayşe Kasap

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/11299/dil-ve-edebiyat