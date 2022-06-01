Dil ve Edebiyat Dergisinin 162. Sayısı Yayımlandı (Haziran, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından aylık olarak yayımlanan ve 162. sayıya (Haziran 2022) ulaşan Dil ve Edebiyat, özgün edebî metinlerle dopdolu. Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Fuarlar, Yazıcılar ve Yazarlar" başlıklı giriş yazısında fuarlarda kaliteli edebî eserlerle kötü kitapların bir karşılaştırmasını yapıyor ve alanı giderek daralan nitelikli işlerden uzaklaşmanın sebepleri üzerinde duruyor. "Sosyal mecra alanlarının algıya yönelik yalan haber üretim merkezine dönüştüğü bir vakitte hayatları tehdit eden uydurma haberlerin pimi çekilen parça tesirli bir bomba olarak seri patlamaları tetikliyor ve kaos ortamı büyütülüyor" diyerek okuryazarlığın genel mânâda geldiği noktaya değiniyor.

Haziran 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Fuarlar, Yazıcılar ve Yazarlar -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

• Ş. -şiir- • Sami Uluğ

• Gelemiyorum -şiir- • İlhan Kurt

• Kuşlar Direniyor Rüzgâra -şiir- • Ahmet İşler

• Anlatıyorum Dinle -şiir- • Ahmet Necdet Misilli

• Atölye -şiir- • Murat Ertaş

• Kabul Edilmiş Dualar Gibi -şiir- • Mehmet Baş

• Sarışın Bir Türkü Gibi -şiir- • Nurettin Durman

• Yalnızlığın Sırtı -şiir- • Yasin Ertaş

• Hâyyy Divanı -şiir- • Hayrettin Taylan

• "Leyla Diyorsam Şu Bizim Gerçek Leyla" -makale- • Vedat Eğilmez

• Göz Medeniyetinin Körlükleri / Orta Çağ'da İmar Bekleyen Bir Virane: İstanbul -makale- • Zafer Acar

• Sîmorg -doğu edebiyatı- • Nimet Yıldırım

• Anadolu'yu Bahaettin Karakoç'un Şiirinden Okumak -inceleme- • Ertuğrul Aydın

• Bu Terazi Ne kadar Sıkleti Çekmez? -inceleme- • Ekrem Sırma

• Bir Sosyal Kurumun Anadomisi -2- "Türkiye'de Arabesk" -inceleme- • Ahmet Feyzi

• Modern Bir İdeoloji Olarak Siyasel İslam -2- -inceleme- • Uğur Aksu

• Gogol'un "Palto"su Tekstil Reklamı, Âkif'in "Palto" Seraplara Vedadır -deneme- • Muhammed Emin Kaptan

• Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? Sokaklardan Kitaplara Doğru Bir Yolculuk -III- -deneme- • Aykut Nasip Kelebek

• Ad Koyma Krizi -hikâye- • Tacettin Şimşek

• Yûnus'un Ruhu -hikâye- • Kadir Kakçı

• Engereğin Dediği -hikâye- • Serpil Tuncer

• Buruk -hikâye- • Yağızhan Çiftçi

• Bir Ses/siz -hikâye- • Hande Arslan

• Etin Kılık Değişimi -hikâye- • Zeynep Bozbulut

• Askıda Kalmış Hayatlar -kitap tanıtımı- • Kadriye Turhan

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/11303/dil-ve-edebiyat