Dil ve Edebiyat Dergisinin 163. Sayısı Yayımlandı (Temmuz, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat, 163. sayıya (Temmuz 2022) ulaştı. Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Temmuz İhaneti ve Dil" başlıklı giriş yazısında 15 Temmuz ihanetinin arka planına kısaca değiniyor ve "Ülke evladının aklını ülkesi ve milleti dışında hiçbir 'efendiye, dini ruhbana' teslim etmeyeceği bir dinî ve millî eğitime, hukuk ve mülkiye tahsiline, adil, özverili bir güvenlik ve askeri eğitime her zamankinden daha çok ihtiyaç var." diyor. Dilimizin her geçen gün daha fazla İngilizceleşmesi konusuna da yazısında geniş yer veren İlbak, dilin bir ses ve imla bütünlüğü olduğunun altını çiziyor.

Temmuz 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Temmuz İhaneti ve Dil -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

• And Olsun -şiir- • Müştehir Karakaya

• Nizamettin ve Çakırkeyif Düşler -şiir- • İlhan Kurt

• Rubailer -şiir- • Tacettin Şimşek

• Zamanla Geçen -şiir- • Ercan Ata

• Herşey Fani -şiir- • Nurettin Durman

• Gazel-i Nev-Zemîn -şiir- • Muhammed Nur Doğan

• Yalnız ve Kusurlu İnsanların Denizleri -şiir- • Yasin Ertaş

• Melal Sanatı -şiir- • Hayrettin Taylan

• Bir Sineğin Erdemiyle Hayatlanmak -şiir- • Feyz Kariha

• Sade'nin Dediği Gibi "Kişisel" -şiir- • Efe Eren Çınar

• Allah'ın Lütfu -şiir- • Parvin Etesami

• Dil ve Toplum -II- -makale- • Üzeyir İlbak

• Şuşa ve "Karabağ'ın Üç Şaireyi Möhteremesi" -inceleme- • Murat Ertaş

• Karabağ'ın Âşık Alpereni Mir Hamza Nigârî -makale- • Uğur Aksu

• Arif Nihat Asya ve Kıbrıs -inceleme- • Ertuğrul Aydın

• Bir Sosyal Kurumun Anatomisi -3- "Türkiye'de Arabesk" -inceleme- • Ahmet Feyzi

• Üzeyir İlbak'ın "Dil ve Toplum" Makalesine Eleştiri -eleştiri- • Lütfi Bergen

• Kalp Evini Ziyaret -deneme- • Mehmet Baş

• Hac Yolunda Gönüllü Bir Casus -inceleme- • Zafer Acar

• Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? Sonra Tekrar Sokaklar -IV- -deneme- • Aykut Nasip Kelebek

• Kırkıncı Sayfa -hikâye- • Ekrem Sakar

• Aylardan Şubattı -hikâye- • Ahmet İşler

• Külfet -hikâye- • Kadriye Turhan

• Belki de Hacmim Fazladır -hikâye- • Zeynep Bozbulut

• Basit -hikâye- • Yağızhan Çiftçi

• Payitaht: Edirne Üzerine Dil-Tarih-Edebiyat Araştırmaları -inceleme- • Şeyma Bilbil

• Bir Hayalim Var… -şiir- • Kadir Kakçı

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/11306/dil-ve-edebiyat