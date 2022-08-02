Dil ve Edebiyat Dergisinin 164. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2022)
Üzeyir İlbak, "Üstatlar ve Ağabeyler Çağının Son Halkası Rasim Özdenören" başlıklı giriş yazısında, cenazesi Eyüp Sultan Camii'nden kaldırılan ve Eyüp Sultan Haziresi'ne defnedilen üstadın Mavera dergisinin çıkış bildirgesinde yazdığı metne sadık kalarak yaşadığını dile getirerek, "Rasim Özdenören ve mensubu olduğu nesil, ümmet coğrafyasında tarihin en büyük trajedisinin yaşandığı bir çağda dünyaya geldiler." ifadelerine yer verdi.
Ağustos 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Üstatlar ve Ağabeyler Çağının Son Halkası Rasim Özdenören -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Erzurum Güzellemesi -şiir- • Müştehir Karakaya
- Cıvata -şiir- • Murat Ertaş
- Bu İyileşme Buraya Çok -şiir- • Feyz Kariha
- Yirmibeş -şiir- • Sinem Âzâde
- Dava -şiir- • Musa Yaşaroğlu
- Üç Kardeş -şiir- • Hayrettin Taylan
- Yunus Gibi -şiir- • Hacer Alioğlu Yakuti
- Can Çıkar -şiir- • Mahdum Kulu Firaki (Çeviri: Rukiye Nazarlouy)
- "İslam Harfleri" Tabiri Üzerine -deneme- • Ekrem Sakar
- Dil ve Toplum -III-: Eleştirinin Eleştirisi ve Arayış -makale- • Üzeyir İlbak
- Gotik Edebiyata Bir Mesnet: Ölümsüzlük Dehşeti -deneme- • Elif Sönmezışık Aydın
- Şehâbeddin Sühreverdî -makale- • Nimet Yıldırım
- Çocuk, Aile, Medya ve Değerler Üzerine Doç. Dr. Özkan Sapsağlam ile Konuştuk -söyleşi- • Elif Tokkal
- Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -I- -makale- • Zafer Acar
- Çocuk Edebiyatında Çok Kültürlülüğün Temsili -inceleme- • Betül Duran
- Emine Işınsu'nun Romanlarında Sosyolojik Dinamikler -inceleme- • Ertuğrul Aydın
- Mayakovski ve Bakü -deneme- • Ramile Şıhlı (Şıxlı)
- Erdem Bayazıt Şiirinde Çağrı Dili: "Medet Ey" -inceleme- • İlhan Kurt
- Beyoğlu'nda Nasıl Yaşıyorsun? -deneme- • Aykut Nasip Kelebek
- Terk-i Dünya -hikâye- • Ahmet İşler
- Yunan Fatih -hikâye- • Büşra Tümkaya
- Transfer -hikâye- • Yağızhan Çiftçi
Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/11307/dil-ve-edebiyat
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.08.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.08.2022 17:39