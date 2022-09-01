Dil ve Edebiyat Dergisinin 165. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2022)
Üzeyir İlbak, "Malazgirt'le Kocatepe Arasında" başlıklı giriş yazısında, zaferin 100. yılında Malazgirt'ten bu yana meydana gelen Türkiye birikiminin daha iyi anlaşılması gerektiğini anlatarak, "İki büyük mücadelenin yıldönümünde üç asırdır koptuğumuz, koparıldığımız büyük medeniyetin izlerine yeniden bakmak ve o kadim izleri örten ihanet perdelerini aralamak, tarih ve medeniyetimiz, geleneğimiz, kültür ve medeniyetimizle yeniden buluşmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.
Eylül 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:
Malazgirt'le Kocatepe Arasında -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Geç Gelen Ölüm Karşısında Sancılanma -şiir- • İlhan Kurt
Yaşadıkça İnsan -şiir- • Nurettin Durman
Ne Olur -şiir- • Mehmet Baş
Daktilo -şiir- • Murat Ertaş
Onyedi -şiir- • Sinem Âzâde
Süt Çeşmesi -şiir- • Abdurrahman Adıyan
Kepenek -şiir- • Ertuğrul Aydın
Kapitalist Hayaller -şiir- • Zafer Acar
Türkçe Zor Bir Dil mi? -deneme- • Ekrem Sakar
Eğitim Ne Demektir? -Eğitim Öğretim Üzerine Birkaç Söz -deneme- • Müştehir Karakaya
ÖSYM'nin Sınav İmlası Yahut İmlayla Sınavı -I- -eleştiri- • Kadir Yılmaz
Farsça Edebiyatta Hapis ve Şikâyet Şiirleri -makale- • Nimet Yıldırım
Hilmi Yavuz Poetikası -makale- • Aykut Nasip Kelebek
Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -II- -makale- • Zafer Acar
Temelinde Evrensel İyi Erdemi Bulunmayan Akıl, Kötülükten Arınabilir mi? -makale- • Lütfi Bergen
Alp Er Tona ve Efrasiyab Aynı Şahsiyet Değiller -inceleme- • Kamil Hüseynoğlu
Neşet Ertaş'ın 'Garip'liği: "Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Biri de Ölüm" -deneme- • Sami Uluğ
Mikayıl Müşfik (Mikayıl Müfiq) -inceleme- • Ramile Şıhlı (Şıxlı)
Ayasuluğ'da Sıkılgan Zamana Tarihî/Manevi Soluk -gezi- • Mehtap Altan
Savaşçı -hikâye- • Ahmet İşler
Rutubet Lekesi -hikâye- • Elif Sönmezışık Aydın
Kapılar -hikâye- • Yağızhan Çiftçi
Süveyda -hikâye- • Zeynep Bozbulut
Kayıp -hikâye- • Fatma Türk Toksoy
Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/11310/dil-ve-edebiyat
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 01.09.2022 08:00 - Güncelleme Tarihi: 31.08.2022 17:26