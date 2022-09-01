Dil ve Edebiyat Dergisinin 165. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2022)

Üzeyir İlbak, "Malazgirt'le Kocatepe Arasında" başlıklı giriş yazısında, zaferin 100. yılında Malazgirt'ten bu yana meydana gelen Türkiye birikiminin daha iyi anlaşılması gerektiğini anlatarak, "İki büyük mücadelenin yıldönümünde üç asırdır koptuğumuz, koparıldığımız büyük medeniyetin izlerine yeniden bakmak ve o kadim izleri örten ihanet perdelerini aralamak, tarih ve medeniyetimiz, geleneğimiz, kültür ve medeniyetimizle yeniden buluşmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

Eylül 2022 Dil ve Edebiyat'ta yer alan metinler şu şekilde sıralanıyor:

Malazgirt'le Kocatepe Arasında -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Geç Gelen Ölüm Karşısında Sancılanma -şiir- • İlhan Kurt

Yaşadıkça İnsan -şiir- • Nurettin Durman

Ne Olur -şiir- • Mehmet Baş

Daktilo -şiir- • Murat Ertaş

Onyedi -şiir- • Sinem Âzâde

Süt Çeşmesi -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Kepenek -şiir- • Ertuğrul Aydın

Kapitalist Hayaller -şiir- • Zafer Acar

Türkçe Zor Bir Dil mi? -deneme- • Ekrem Sakar

Eğitim Ne Demektir? -Eğitim Öğretim Üzerine Birkaç Söz -deneme- • Müştehir Karakaya

ÖSYM'nin Sınav İmlası Yahut İmlayla Sınavı -I- -eleştiri- • Kadir Yılmaz

Farsça Edebiyatta Hapis ve Şikâyet Şiirleri -makale- • Nimet Yıldırım

Hilmi Yavuz Poetikası -makale- • Aykut Nasip Kelebek

Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -II- -makale- • Zafer Acar

Temelinde Evrensel İyi Erdemi Bulunmayan Akıl, Kötülükten Arınabilir mi? -makale- • Lütfi Bergen

Alp Er Tona ve Efrasiyab Aynı Şahsiyet Değiller -inceleme- • Kamil Hüseynoğlu

Neşet Ertaş'ın 'Garip'liği: "Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk, Biri de Ölüm" -deneme- • Sami Uluğ

Mikayıl Müşfik (Mikayıl Müfiq) -inceleme- • Ramile Şıhlı (Şıxlı)

Ayasuluğ'da Sıkılgan Zamana Tarihî/Manevi Soluk -gezi- • Mehtap Altan

Savaşçı -hikâye- • Ahmet İşler

Rutubet Lekesi -hikâye- • Elif Sönmezışık Aydın

Kapılar -hikâye- • Yağızhan Çiftçi

Süveyda -hikâye- • Zeynep Bozbulut

Kayıp -hikâye- • Fatma Türk Toksoy