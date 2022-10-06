Dil ve Edebiyat Dergisinin 166. Sayısı Rasim Özdenören �, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat Dergisinin 166. Sayısı Rasim Özdenören Özel Sayısı Olarak Yayımlandı (Ekim, 2022)

06.10.2022 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisinin 166. Sayısı Rasim Özdenören Özel Sayısı Olarak Yayımlandı (Ekim, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat'ın 166. sayısı (Ekim 2022), üstadın anısına "Rasim Özdenören Özel Sayısı" olarak yayımlandı.

Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Eleştiri ile Vefa Arasında" başlıklı giriş yazısında, özel sayının muhtevasından söz ederek Özdenören ile bazı hatıralarına ve "asim Özdenören'in merhamet ve vicdan muhasebesinde insanî hasletlerinin oldukça fazla olduğunu biliyorum. Sahnede ikizi Alaaddin Özdenören'in "Kerem'in Çantası"nı okuduğumda dakikalarca konuşmasına başlayamadığına tanıklık ettim." ifadelerine yer verdi.

Ekim 2022 Dil ve Edebiyat "Rasim Özdenören Özel Sayısı"ndaki metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Eleştiri ve Vefa Arasında -giriş yazısı- Üzeyir İlbak
  • 'Kasaba Edebiyatı' Örneği Olarak "Gül Yetiştiren Adam" -makale- Şaban Sağlık
  • Rasim Özdenören'e Eleştirel Bakabilmek -eleştiri- Üzeyir İlbak
  • Bir Araf Durumu: Kuran ile Kuram Arasında Kalmak - eleştiri- Zafer Acar
  • Hafıza, Hatıra ve Anlatısı ile Şaşırtan Adam: Rasim Özdenören -inceleme- Abdullah Harmancı
  • Rasim Özdenören Hikâyesinde Dönemler ve Yönelimler -makale- Yunus Emre Özsaray
  • Gül Yetiştiren Adam'ın Rpman(s)ı -inceleme- Ertuğrul Aydın
  • Rasim Özdenören'in Hikâyelerinde Dair Bazı Tespitler -inceleme- Bahtiyar Aslan
  • Rasim Özdenören: Bir Sanat ve Düşünce Adamı Olarak Portresi -inceleme- Âlim Kahraman
  • Yattığı Yer İncinmesin -inceleme- Mustafa Çiftçi
  • Her Daim Genç Bir Yazar ve Düşünür Olarak Gül Yetiştiren Adam: Rasim Özdenören -deneme- Selvigül Kandoğmuş Şahin
  • Bir Put Kırıcı Olarak Rasim Özdenören -deneme- Recep Seyhan
  • Rasim Özdenören için Bir Sözlük Denemesi -inceleme- Sıddık Akbayır
  • Rasim Ağabey Ebedî Eyüpsultanlı -söyleşi- İrfan Çalışan
  • 75 Yaşındaki Rasim Özdenören'le Eyüpsultan'da Buluşmak -söyleşi- Üzeyir İlbak, Asım Gültekin, Özcan Ünlü, Zafer Acar, Cemal Şakar
  • Gazeteci Rasim Özdenören Soruyor -inceleme- Yusuf Turan Günaydın
  • Kafa ile Kalbi Telif Eden Bir Müellif -inceleme- Hüseyin Akın
  • Özden Ören -deneme- Uğurcan Bolat
  • Tavus Sagusu -şiir- Ayşe Manol Güro
  • Hiç Ummadığım Yerde -şiir- Mehmet Aycı
  • Özdenören'in İki Makalesi -inceleme- Şeref Akbaba
  • Kuyu'yu Anlamak -inceleme- Sezanur Sezgin
  • Kuyuya Düşen Adam: Rasim Özdenören -inceleme- Volkan Arslan
  • Gül Devşiren Yazar Rasim Özdenören -hatıra- Mehmet Nuri Yardım
  • "Müslümanca Yaşamak" Artık Bir Ütopya mı? -inceleme- Musa Yaşaroğlu
  • Murat Turna: "Özdenören Sabit Değerlerini Öne Çıkaran Bir Yazardır" -soruşturma-
  • Maraş Edebiyat Yolu ve Tayflar Geçidi -makale- İbrahim Halil Çelik
  • Rasim Özdenören Denemelerinde Eleştirel Tutum -makale- Nuray Alper
  • "Üstelik Miyop…" -hikâye- • Mehtap Altan

Okumak için: https://www.tded.org.tr/dergi/11311/dil-ve-edebiyat

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.10.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 12:08
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