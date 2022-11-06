Dil ve Edebiyat Dergisinin 167. Sayısı Göç Özel Sayısı Olarak Yayımlandı (Kasım, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 167. sayısı (Kasım 2022), "Göç Özel Sayısı" olarak yayımlandı. Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Kalbi Kırıklar Yolculuğu: Göç" başlıklı giriş yazısında, son yıllarda artan mülteci hareketliliğinin ayrımcılık ve ötekileştirme sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade ederek "Miyanmar, Ukrayna, Filistin, Somali, Afganistan, Yemen, İran, Irak, … Suriye'de olup bitenlerin ve yaşananlardan dolayı mağdur olanların durumu ile dünyadaki tüm mülteciler için yeni bir umudu yeşertmek, yeni bir bakış açısı ortaya koymak ve insanlık için yeni bir paradigmayı birlikte oluşturmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

Kasım 2022 Dil ve Edebiyat "Göç Özel Sayısı"ndaki metinler şu şekilde sıralanıyor: