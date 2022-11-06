Dil ve Edebiyat Dergisinin 167. Sayısı Göç Özel Sayıs�, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat Dergisinin 167. Sayısı Göç Özel Sayısı Olarak Yayımlandı (Kasım, 2022)

06.11.2022 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisinin 167. Sayısı Göç Özel Sayısı Olarak Yayımlandı (Kasım, 2022)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 167. sayısı (Kasım 2022), "Göç Özel Sayısı" olarak yayımlandı. Dergi, Türkcell Dergilik'te ve Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Kalbi Kırıklar Yolculuğu: Göç" başlıklı giriş yazısında, son yıllarda artan mülteci hareketliliğinin ayrımcılık ve ötekileştirme sorunlarını da beraberinde getirdiğini ifade ederek "Miyanmar, Ukrayna, Filistin, Somali, Afganistan, Yemen, İran, Irak, … Suriye'de olup bitenlerin ve yaşananlardan dolayı mağdur olanların durumu ile dünyadaki tüm mülteciler için yeni bir umudu yeşertmek, yeni bir bakış açısı ortaya koymak ve insanlık için yeni bir paradigmayı birlikte oluşturmak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

Kasım 2022 Dil ve Edebiyat "Göç Özel Sayısı"ndaki metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Kalbi Kırıklar Yolculuğu: Göç -giriş yazısı- Üzeyir İlbak
  • Dünyanın Kavşak Noktasında Nöbetçi: TÜRKİYE -deneme- Üzeyir İlbak
  • Göç Destanı Bizim Destanımız mı? -eleştiri- Vedat Eğilmez
  • Bir Muhacir Şair: Yahya Kemal -inceleme- Mehmet Samsakçı
  • "Cenneti Arayan Adam" Ziyaüddin Serdar'la İstanbul'da Göç, Medeniyet, Muhacirlik ve Mülteci Olmak Üzerine Konuştuk • Söyleşi: Üzeyir İlbak / Çeviri: Osman Nuriler
  • "Göçebe Ruh" Kavramından "Bozkır Uygarlığı" Tasavvuruna Erol Göka'ya Bir İtiraz -makale- Lütfi Bergen
  • Yüzleşmeler ve Göstermelik Yüzleşmeler -inceleme- Elif Sönmezışık Aydın
  • Mustafa Akıncı: "İki Dillilik Daima Bir Zenginliktir" Söyleşi: Özgür Şahin
  • İsmayıl Şıhlı (İsmayıl Şıxlı) -deneme- Ramile Şıhlı (Ramile Sıxlı)
  • Vatan Değiştirenlerin Çığlığı -eleştiri- Ahmet Feyzi
  • Geçti Dost Kervanı Eyleme Beni -inceleme- Leyla Yıldız
  • Prof. Dr. Projektör -şiir- Turgay Demirel
  • Gül -şiir- Zafer Acar
  • Soğuk Tren Rayları -şiir- İlhan Kurt
  • Okyanusun Dibinde Patlayan Volkan -şiir- Murat Ertaş
  • Son Haziran -şiir- Sami Uluğ
  • Uzaklarda Yalnız -şiir- Mehmet Ali Genç
  • Yörük Mezarı -şiir- Mehmet Baş
  • Antropolijik Buse-şiir- Hayrettin Taylan
  • Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -III -makale- Zafer Acar
  • ÖSYM'nin İmlası yahut İmlayla Sınavı -makale- Kadir Yılmaz
  • Kaybolduğumuz Yerden -hikâye- Arzu Ceylan
  • Deli Fişek -hikâye- Sena Yığcı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.11.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 13:19
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