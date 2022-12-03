Dil ve Edebiyat Dergisinin 168. Sayısı Yayımlandı (Aralık, 2022)

Üzeyir İlbak, "Sezai Tavrı" başlıklı giriş yazısında, vefatının üstünden bir yıl geçen değerli mütefekkir ve şairimiz Sezai Karakoç ile ilgili düzenlenen "vefa ve saygı" törenleri üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, "Tanzimat sonrası uyanış meşalelerini yakan öncülerden biri olarak Sezai Karakoç'un açtığı fikrî çığır, yeni ve daha büyük çığırlar açarak çağlara yürüyecektir." ifadelerine yer verdi.

Kapağında Cahit Koytak mısralarının yer aldığı Dil ve Edebiyat dergisinin Aralık 2022 tarihli 168. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor: