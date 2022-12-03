Dil ve Edebiyat Dergisinin 168. Sayısı Yayımlandı (Aralık, 2022)
Üzeyir İlbak, "Sezai Tavrı" başlıklı giriş yazısında, vefatının üstünden bir yıl geçen değerli mütefekkir ve şairimiz Sezai Karakoç ile ilgili düzenlenen "vefa ve saygı" törenleri üzerinde değerlendirmelerde bulunarak, "Tanzimat sonrası uyanış meşalelerini yakan öncülerden biri olarak Sezai Karakoç'un açtığı fikrî çığır, yeni ve daha büyük çığırlar açarak çağlara yürüyecektir." ifadelerine yer verdi.
Kapağında Cahit Koytak mısralarının yer aldığı Dil ve Edebiyat dergisinin Aralık 2022 tarihli 168. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor:
- "Sezai Tavrı"-giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- "Biz Yoğ iken Burada" -şiir- • İlhan Kurt
- Bir Gün -şiir- • Nurettin Durman
- Konuş Benimle -şiir- • Mehmet Baş
- Süt Çeşmesi -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Zenci Bülbülün Tiradı -şiir- • Hayrettin Taylan
- Ayrılık Bankları -şiir- • Ahmet Necdet Misilli
- Şiir Onaltı -şiir- • Sinem Âzâde
- Yaradır Yaşamak -şiir- • Musa Yaşaroğlu
- Bu İyileşme Buraya Çok -şiir- • Feyz Kariha
- Eleştiriden Hakaret Üretmek ya da Köleleşmiş Akla Karşı ELEŞTİRİ HAKKI -makale- • Üzeyir İlbak
- Modern Çağda Geleneğin Direnişi: MUSTAFA KUTLU -inceleme- • Ali Fuat Arıcı
- Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -IV- -makale- • Zafer Acar
- Günümüz Edebiyatının Bir Hikâyesi Olacak mı? -deneme- • Ahmet Melih Karauğuz
- Kadına "Bayan" Denir mi? -inceleme- • Ekrem Sakar
- Bir Şehrin Dönüşüm Sosyolojisi BARAJ -deneme- • Ergün Yıldırım
- Türkiye'nin Muhafazakâr Çizgisi -I- -makale- • Ahmet Meral
- Turgut Uyar'ın Şiirinde Kars -inceleme- • Ertuğrul Aydın
- Doğadan Söze Modern Türk Şiirinde HAYVAN İMGESİ -inceleme- • Melek Yavuz
- Güneşi Kesmeyen Evlerin Şehri: SAFRANBOLU -gezi- • İbrahim Akçay
- 11'e 10 Kala ve Eksik Ölmemek -film- • Abdullah Kasay
- Acil Hasta -hikâye- • Fatma Türk Toksoy
- Kına -hikâye- • Mehtap Altan
- Kapı -hikâye- • Sena Yığcı
- Keşke Geri Gelmeseydin -hikâye- • Arzu Ceylan
- Eski Bir Ev İçinde -hikâye- • Ahmet İşler
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 19:30