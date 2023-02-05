Dil ve Edebiyat Dergisinin 170. Sayısı Yayımlandı (Şubat, 2023)
Üzeyir İlbak, "Kitap Yakmak, Haçlılar, Nazizm ve İsveç" başlıklı giriş yazısında, İsveç'te Kuran yakılması rezaletinin hatırlattığı Avrupa'nın kitap ve kutsal kitap vandallığına dair tarihî gerçekleri aktararak, "Bu yazı kitaba ve kütüphaneye düşman cehaleti lanetlerken; kitabı yaprak sayfasından kütüphaneyi de binasının ihtişamından ve içindeki kitap sayısından ibaret görmeyenleri çoğalmaya ve anlamaya çağırır." ifadelerine yer verdi.
Çok sayıda özün şiire, hikâyeye, denemeye, incelemeye, tahlile, makaleye yer veren Dil ve Edebiyat -Şubat 2023- 170. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Kitap Yakmak, Haçlılar, Nazizm ve İsveç • Üzeyir İlbak
- Selçukluca, Osmanlıca, Türkiyece Hani Bizim Türkçe? • Murat Ertaş
- Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ-V • Zafer Acar
- Edebiyatımız Yaratıcı Etkiden Uzak mı? • Ahmet Melih Karauğuz
- Kafa Kafaya mı Verilir, Baş Başa mı? • Ekrem Sakar
- Yahya Kemâl'in Akıncılar Şiiri ve Âdiyât Suresi'nin Düşündürdükleri • Muhsin Duran
- Yaşar Kaplan'ın Sessiz Yolculuğu • Üzeyir İlbak
- Kar'ı Beklemek, Tanımak ve Bellemek • Ünzile Eşen
- Omurgasız Hayvanlara, "Yumuşakçalar"a Dair - İnsanlar Dünyasından Mesajlar • Özlem Fedai
- Bohemlerin Öznel Tarihi-2: Uzak Batı'da Yer altı'nda • Elif Sönmezışık Aydın
- Şehzade II: Mehmet'in Manisa'daki Kütüphanesi • Naci Yengin
- Masallardan Dizilere: Modern Gece • Ergün Yıldırım
- Türkiye'ye Göç Üzerine • Ömer Korkmaz
- Tarihin Görgü Tanığı Olarak Kartpostallar • Ayşe Kasap
- Kelimelerin Büyüsü "Ya Hayır Söyle Ya Sus!" • Sema Pamuk
- 'Geçerken Uğradık' Selâmı: Menderes ve Torbalı • Mehtap Altan
- Acı Gökyüzü • İlhan Kurt
- Kanayan Yaralarında • Nurettin Durman
- Beni Kendinden Say • Ahmet Necdet Misilli
- Dar Mekânların Kızı • Esra Karaca
- Zor Bir Gece • Ahmet İşler
- Gönül İşi • Kadir Kakçı
- Finlandiyalı: Bir Telefon Hikâyesi • Fatma Türk Toksoy
- Kuruyan Bağlar ve İmrenilen Kırlangıçlar • Büşra Tümkaya
- Seyyar Satıcı • Arzu Ceylan
- Yalancı • Yağızhan Çiftçi
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.02.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 21:40