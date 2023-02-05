Dil ve Edebiyat Dergisinin 170. Sayısı Yayımlandı (Şubat, 2023)

Üzeyir İlbak, "Kitap Yakmak, Haçlılar, Nazizm ve İsveç" başlıklı giriş yazısında, İsveç'te Kuran yakılması rezaletinin hatırlattığı Avrupa'nın kitap ve kutsal kitap vandallığına dair tarihî gerçekleri aktararak, "Bu yazı kitaba ve kütüphaneye düşman cehaleti lanetlerken; kitabı yaprak sayfasından kütüphaneyi de binasının ihtişamından ve içindeki kitap sayısından ibaret görmeyenleri çoğalmaya ve anlamaya çağırır." ifadelerine yer verdi.

Çok sayıda özün şiire, hikâyeye, denemeye, incelemeye, tahlile, makaleye yer veren Dil ve Edebiyat -Şubat 2023- 170. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor: