Dil ve Edebiyat Dergisinin 172. Sayısı Çıktı (Nisan, 20, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat Dergisinin 172. Sayısı Çıktı (Nisan, 2023)

04.04.2023 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisinin 172. Sayısı Çıktı (Nisan, 2023)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 172. sayısı (Nisan 2023) şiir ve hikâye alanında özgün metinleri, deneme, makale, inceleme ve tahlil yazılarıyla yine dopdolu.

Dergi, Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "Ramazan, Oruç ve Edebiyat" başlıklı giriş yazısında, Ramazan'ın divan şiirinden başlayarak günümüze kadar edebiyat alanındaki izini sürüyor, "Kadim edebiyatımızda Ramazaniye ve Ramazannameler önemli bir yer tutar. İlk dönem sözlü edebiyatımızda ve izleyen dönemlerin tamamında Müslüman şair ve anlatıcılar Oruç ve Ramazan'a dair metinler ürettiler. Nâbi, Niyazi Mısrî, Nedim, Neşati, Naili, Sâbit, Koca Ragıp Paşa, Şeyh Gâlib… gibi klasik dönem şairleri bu hususta önemli metinler bırakmıştır." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 172. sayıdaki -Nisan 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Ramazan, Oruç ve Edebiyat -giriş yazısı-Üzeyir İlbak
  • Bu Gidiş Nereye -şiir-İlhan Kurt
  • Film Gibi -şiir-Zafer Acar
  • Sattığın Yeter -şiir-Mehmet Baş
  • Unutma -şiir-Nurettin Durman
  • Dört Dilzen -şiir- Hayrettin Taylan
  • İstanbul'un Kamburu -şiir- Efe Eren Çınar
  • Kethüdâ-1 -şiir- Mehtap Şimşek
  • İstiklâl Marşı Bir Tahiyyâttır -inceleme- Murat Ertaş
  • Tevfik Fikret'in Deprem Şiirleri Üzerinden Günümüze Bakmak -inceleme- Mustafa İsmet Uzun
  • Sevgileri Yarınlara Bıraktınız (Biyografik Bir Çözümleme Denemesi) -makale- Muharrem Dayanç
  • Konteyner -deneme- Ekrem Sakar
  • Altına Yüz Vermeyenlerin Çağı: Altın Çağ -V- -makale-Zafer Acar
  • Süleyman Çobanoğlu'nun "Aşar Bir Dereden" Şiirinde Edebiyat Geleneği -inceleme-Merve Kamiloğlu
  • İstiklal Marşı'nın Felsefesi -inceleme-Ömer Uzun
  • Eğitimde İlk Adım Merasimi: Âmin Alayı -makale-Ayşe Kasap
  • Çocuk Edebiyatı Ne Zamandan Beri Var? -deneme-Tacettin Şimşek
  • Edebiyat Öğretmenleri Türk Şiirini Edebiyat Tarihçilerinin Yaptığı Tasniflerle Katlediyor -deneme-Vedat Eğilmez
  • İyi ki Geldin Ramazan -deneme-Abdullah Koçin
  • Ak Pak Çömber -hikâye-Metin Ekrem
  • Kimsenin Derdi Değil -hikâye-Kadriye Turhan
  • Her Şeye Ölüm Dâhil mi? -hikâye-Sena Yığcı
  • Medet, Dilber ve Kırklar -hikâye-Esra Kahya
  • Hiçbir Yerin Ortası -hikâye-Büşra Tümkaya
  • Kasvet -hikâye-Yağızhan Çiftçi
  • Merdümgiriz -hikâye-Halime Erva Kılıç
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.04.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.04.2023 00:43
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