Dil ve Edebiyat Dergisinin 172. Sayısı Çıktı (Nisan, 2023)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 172. sayısı (Nisan 2023) şiir ve hikâye alanında özgün metinleri, deneme, makale, inceleme ve tahlil yazılarıyla yine dopdolu.

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Üzeyir İlbak, "Ramazan, Oruç ve Edebiyat" başlıklı giriş yazısında, Ramazan'ın divan şiirinden başlayarak günümüze kadar edebiyat alanındaki izini sürüyor, "Kadim edebiyatımızda Ramazaniye ve Ramazannameler önemli bir yer tutar. İlk dönem sözlü edebiyatımızda ve izleyen dönemlerin tamamında Müslüman şair ve anlatıcılar Oruç ve Ramazan'a dair metinler ürettiler. Nâbi, Niyazi Mısrî, Nedim, Neşati, Naili, Sâbit, Koca Ragıp Paşa, Şeyh Gâlib… gibi klasik dönem şairleri bu hususta önemli metinler bırakmıştır." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 172. sayıdaki -Nisan 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor: