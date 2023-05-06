Dil ve Edebiyat Dergisinin 173. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2023)

Üzeyir İlbak, "Vakte Not Düşürmek" başlıklı giriş yazısında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılı "Âşık Veysel Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Aşık Veysel Yılı'nda Dil ve Edebiyat dergisi bir "Aşık Veysel Özel Sayısı" yapmak üzere mesele ile ilgi olan kalem erbabından yazı, hatıra ve belge beklemektedir. Kasım 2023 ortalarına kadar gönderilecek her metin değerlendirilecek ve müellifi ile iletişime geçilecektir." duyurusuna yer verdi.

Dil ve Edebiyat'ın 173. sayıdaki -Mayıs 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor: