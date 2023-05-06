Dil ve Edebiyat Dergisinin 173. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2023)
Üzeyir İlbak, "Vakte Not Düşürmek" başlıklı giriş yazısında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 yılı "Âşık Veysel Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Aşık Veysel Yılı'nda Dil ve Edebiyat dergisi bir "Aşık Veysel Özel Sayısı" yapmak üzere mesele ile ilgi olan kalem erbabından yazı, hatıra ve belge beklemektedir. Kasım 2023 ortalarına kadar gönderilecek her metin değerlendirilecek ve müellifi ile iletişime geçilecektir." duyurusuna yer verdi.
Dil ve Edebiyat'ın 173. sayıdaki -Mayıs 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Vakte Not Düşürmek • Üzeyir İlbak
- Ahlakçılığın Ahlak Yoksunluğu • Üzeyir İlbak
- Kâzım Karabekir'in Çocuklara Yönelik Kitapları • Ali Fuat Arıcı
- İngiliz Elçisinin Karısı: Leydi Montegü (Lady Montagu) • Zafer Acar
- Dünyanın Örtülü Hakikatini Deprem Sonrası Erzurumlu Tahsin'le Hatırlamak • Muhammet Emin Kaptan
- Kader Ne Değildir? • Ekrem Sakar
- Memduh Şevket Esendal'ın "Gençlik" Öyküsünde Evlilik Kurumu • Merve Kamiloğlu
- Şehirlerin Yükselen Çığlığı • Naci Yengin
- Kasım Bolat ile Kuruluş Devirlerinden Fatih Sultan Mehmet'e Osmanlı'da Siyasi Otorite, Paşalar ve Saray Rekabeti Üzerine • Necdet Cura
- 21. Yüzyıl "Âşık Edebiyatı" Yaşayan Âşıklar ile Yapılan Röportajlar • Selim Adım
- Dönüş'lerin Filmi • Ünzile Eşen
- Dağlar Çağırır Bizi • Musa Yaşaroğlu
- Medet, Dilber ve Kırklar • Esra Kahya
- Hiçbir Yerin Ortası • Büşra Tümkaya
- Raptiye • Yağızhan Çiftçi
- Baraka • Sena Yığcı
- Selvi Dağı • Arzu Ceylan
- "Bahar Sensin" Dedin Israrla • Ayşe Nur Menekşe Çalıkçı
- Tahliye • Cansev Ciğerim
- Talaşını Deşmek • Kadir Kakcı
Kimlik Arayışı • Zafer Acar
- Şimdi Biraz Daha İyiyim • Mehmet Ali Genç
- Âzâde • İlhan Kurt
- Netice-i Kelam • Nurettin Durman
- Kostümler Alfabesi • Abdurrahman Adıyan
- Şeyleşizm • Hayrettin Taylan
- Fakat Buradayım • Efe Eren Çınar
- Kethüdâ-2 • Mehtap Yıldız
- Yakub'un Tünelleri • Mehtap Altan
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.05.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 17:52