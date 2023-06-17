Dil ve Edebiyat Dergisinin 174. Sayısı Yayımlandı (Haziran, 2023)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 174. sayısı (Haziran 2023) çıktı.
Üzeyir İlbak, "Türkiye İçin Yeniden Düşünmek" başlıklı giriş yazısında, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi gereken toplumsal arazlarını keşfettiği yeni bir sürece girdiğini vurgulayarak, "Sözüyle toplumu inşa etme iddiasındaki yazarlar, aydınlar, şairler fikirde toplum için kayda değer bir marjinal fayda üretebiliyor mu? Başta televizyon yorumcuları olmak üzere toplumu yönlendiren ve bilgilendiren, tahrik ve teskin edenler ideolojik aidiyet ve aygıtlarını hangi değer yargıları ile kullanıyorlar?." sorularını soruyor.
Dil ve Edebiyat'ın 174. sayıdaki -Haziran 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Türkiye İçin Yeniden Düşünmek -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Sonra Yeniden Yapayalnız -VII -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
- Yoksulluk Payı -şiir- • Volkan Arslan
- Hulûlun Mantıksızlığı Üzerine -şiir- • Zafer Acar
- Dünya Keşifleri -şiir- • İlhan Kurt
- Mâniler Atlası -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Bülbülün Düğünü -şiir- • Hayrettin Taylan
- Çırpınırdı Güller -şiir- • Ayşe Altıntaş
- Kethüdâ -3 -şiir- • Mehtap Yıldız
- Flober'in (Floubert) "Madam Bovari (Madam Bovary)" Kılığında Hareme Girişi -makale- • Zafer Acar
- "Roman ve Çağdaşlaşma" Adlı Söyleşideki Görüşlere Birkaç İtiraz -eleştiri- • Ekrem Sakar
- Parçalanma ve Kültürel Yoksunluk -deneme- • Elif Sönmezışık Aydın
- Melez Bir Tür Olarak Çalınan Savaş: Alternatif Bir Tarih Arayışı -inceleme- • Meryem Selva İnce
- Otoriteye Aidiyet -inceleme- • Beyza Özören
- Seyahatnamelerde Türk Misafirperverliği 1: İbn Batuta'nın Seyahatnamesinden İzlenimler ve Ahiler İçin Ettiği Dua -makale- • Ayşe Kasap
- Âşık Feymanî ile Röportaj -söyleşi- • Selim Adım
- Kelimeler ve Bazı Kaybedişler -deneme- • Muhammet Erdevir
- Demir Şamdandaki Mum -hiKâye- • Serpil Tuncer
- Kayıp İlanı -hikâye- • Sena Yığcı
- Hastane -hikâye- • Aynur Engindeniz
- Patlak Teker -hikâye- • Ali Tuna
- İngilizce Yazan Müslüman Şairler -1: Ağa Şadid Ali -şiir- • Çeviri: Mehmet Kaan Eğrelti
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 17.06.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 18:46