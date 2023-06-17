Dil ve Edebiyat Dergisinin 174. Sayısı Yayımlandı (Haziran, 2023)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 174. sayısı (Haziran 2023) çıktı.

Üzeyir İlbak, "Türkiye İçin Yeniden Düşünmek" başlıklı giriş yazısında, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi gereken toplumsal arazlarını keşfettiği yeni bir sürece girdiğini vurgulayarak, "Sözüyle toplumu inşa etme iddiasındaki yazarlar, aydınlar, şairler fikirde toplum için kayda değer bir marjinal fayda üretebiliyor mu? Başta televizyon yorumcuları olmak üzere toplumu yönlendiren ve bilgilendiren, tahrik ve teskin edenler ideolojik aidiyet ve aygıtlarını hangi değer yargıları ile kullanıyorlar?." sorularını soruyor.

Dil ve Edebiyat'ın 174. sayıdaki -Haziran 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor: