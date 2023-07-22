Dil Ve Edebiyat Dergisinin 175. Sayısı Yayınlandı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 175. sayısı (Temmuz 2023) çıktı. Şiir, hikâye, deneme, makale ve incelemelerle içerik yine dopdolu.
Üzeyir İlbak, "Kitapla Bir Yaz Masalına" başlıklı giriş yazısında, çocukların yaz tatilini kitap ve dergi okuyarak değerlendirmesi üzerine tavsiyelerde bulunarak, "Her kitap insanlığın destanından bir bölümü anlatır ve her kitap, bizden bir duyguyu bize hatırlatır. Çocuk, kadın ve erkek olarak değil, insan olarak okuduğumuzda yeniden insanlığımızın farkına varır; yeniden merhametin, duygunun, dayanışmanın, paylaşmanın ve insan olmanın destanını yazarız." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 175. sayıdaki -Temmuz 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Kitapla Bir Yaz Masalına -giriş yazısı- Üzeyir İlbak
- Merhamet -şiir- Zafer Acar
- Düş Gören Âmâ -şiir- Zeynep Yıldırım
- Kadın Pençesi -şiir- İlhan Kurt
- Uğultulu Zamanlarım -şiir- Mehtap Yıldız
- Zamanın Alnacında -şiir- Nurettin Durman
- Metafizik Düello -şiir- Hayrettin Taylan
- Ah Pera Palas -şiir- Ömer Şengün
- Çaylak -hikâye- Serpil Tuncer
- Cenaze Namazım Hakkında Bazı Mülahazatı Şamildir -hikâye- Ekrem Sakar
- Mirastaki Sır -hikâye- Aynur Engindeniz
- Diş İzi -hikâye- Büşra Tümkaya
- Yolunu Kaybeden Yolcu -hikâye- Arzu Ceylan
- Ayakların Diyalektiği: Yürümek -makale- Zafer Acar
- Beşir Fuad ve Ahmed Midhat'ta Volter (Volteire) -deneme- Murat Ertaş
- Âşık Ruhani ile Tanışma Sohbeti -söyleşi- Selim Adım
- Konformist ve Efendi -deneme- Abdurrahman Adıyan
- Mâdun Bırakılmışın Sesi: Edebiyatta 28 Şubat Hikâyeleri -inceleme- Sezanur Sezgin
- Dokuz Yüzyıllık Kaynaklarda Meshetî -inceleme- Prof.Dr. Halil (Xalil) Yusifli
- "Bir Dem Hayat" Üzerine İzlenimlerim -inceleme- Orhan Çınar
- Vahid Mehmedli'nin "Şehrizat"ı yahut Millî-Tarihî Hafızanın Romanı ve İdeal Kadının Tecessümü -inceleme- Dr. Metanet Vahid
- İngilizce Yazan Müslüman Şairler -II: Sadi Yusuf (Saadi Youssef) -şiir- Tercüme: Mehmet Kaan Eğrelti
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 22.07.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 23:14