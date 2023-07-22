Dil Ve Edebiyat Dergisinin 175. Sayısı Yayınlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 175. sayısı (Temmuz 2023) çıktı. Şiir, hikâye, deneme, makale ve incelemelerle içerik yine dopdolu.

Üzeyir İlbak, "Kitapla Bir Yaz Masalına" başlıklı giriş yazısında, çocukların yaz tatilini kitap ve dergi okuyarak değerlendirmesi üzerine tavsiyelerde bulunarak, "Her kitap insanlığın destanından bir bölümü anlatır ve her kitap, bizden bir duyguyu bize hatırlatır. Çocuk, kadın ve erkek olarak değil, insan olarak okuduğumuzda yeniden insanlığımızın farkına varır; yeniden merhametin, duygunun, dayanışmanın, paylaşmanın ve insan olmanın destanını yazarız." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 175. sayıdaki -Temmuz 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor: