Dil Ve Edebiyat Dergisinin 176. Sayısı Yayınlandı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 176. sayısı (Ağustos 2023) çıktı. Sayının kapağında çizer Necmi Yalçın'a ait Mehmed Âkif ve Muhammed İkbal'in portreleri yer aldı. Üzeyir İlbak, "Dergi, Dergicilik ve Kültür Festivali" son ekonomik darboğazda kültür ve edebiyat dergiciliğinin zor bir yola girdiğini vurgulayarak, "Dergiler kültürümüzün geleceğe taşınmasında, edebiyatın yeniden üretilmesinde, şiirin karşılık bulmasında, hikâyenin hayalleri beslemesinde biricik çeşmelerdir. Kültür ve medeniyet çeşmesi kurumuş bir neslin yarın için umudu ve ufku olmaz." diyor. Dil ve Edebiyat'ın 176. sayıdaki -Ağustos 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor: Dergi, Dergicilik ve Kültür Festivali -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak Sonra Yeniden Yapayalnız -IX- -şiir- • Aykut Nasip Kelebek

Tiryaki Sözler -şiir- • Zafer Acar Miras -şiir- • Murat Ertaş İnsan Ölmeye Tırnaklarından Başlar -şiir- • İlhan Kurt Hatırlatmadır Dünya Dünya Diyerek -şiir- • Nurettin Durman Divan Şehrinin Eski Aynasızı -şiir- • Mehmet Ali Genç S'özün Gözden Düşüşü -deneme- • Zafer Acar Mehmed Âkif – Muhammed İkbâl -deneme- • Sıddık Akbayır | Çizgi: Necmi Yalçın Özgürlük Bir Ütopya mıdır? -deneme- • Ekrem Sakar Gadamer'de Bazı Kavramlar Üzerine -deneme- • Melike Aydın Acar Adem'in Sözlüğü -hikâye- • Vahid Memmedli Âşık Hüseyin Sümmanioğlu ile Söyleşi: "Her İnsan Birilerinin Hem Öğrencisi Hem Hocası Olur"-söyleşi- • Selim Adım Yağız At Bana "Kal" Dedi -hikâye- • Serpil Tuncer Bir Şehir Var -hikâye- • Meryem Selva İnce Düşünce Penceremden -hikâye- • İrem Beyaz Çare -hikâye- • Sena Yığcı Muşmula Ağacı -hikâye- • Nergis İsmayılova Sabır -hikâye- • Yağızhan Çiftçi İranlı Minyatür Sanatçısı Muhammed (Mohammad) Ağamiri ile Söyleşi: "Her İnsan Birilerinin Hem Öğrencisi Hem Hocası Olur"-söyleşi- • Rukiye Nazırluoy • Editör: Hayrettin Taylan Şiir Kişisi, Persona, Lirik Ben -makale- • Hayrettin Taylan İngilizce Dilinde Yazan Çağdaş Müslüman Şairler -II: Mohja Kahf, Tarfia Faizullah, Fady Joudah -şiir- • Tercüme: Mehmet Kaan Eğrelti