Dil Ve Edebiyat Dergisinin 176. Sayısı Yayınlandı, Dergi, Dergihaber

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Dil Ve Edebiyat Dergisinin 176. Sayısı Yayınlandı

19.08.2023 09:12 - Dergihaber
Dil Ve Edebiyat Dergisinin 176. Sayısı Yayınlandı

DİL VE EDEBİYAT'IN 176. SAYISI ÇIKTI

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 176. sayısı (Ağustos 2023) çıktı. Sayının kapağında çizer Necmi Yalçın'a ait Mehmed Âkif ve Muhammed İkbal'in portreleri yer aldı.

Üzeyir İlbak, "Dergi, Dergicilik ve Kültür Festivali" son ekonomik darboğazda kültür ve edebiyat dergiciliğinin zor bir yola girdiğini vurgulayarak, "Dergiler kültürümüzün geleceğe taşınmasında, edebiyatın yeniden üretilmesinde, şiirin karşılık bulmasında, hikâyenin hayalleri beslemesinde biricik çeşmelerdir. Kültür ve medeniyet çeşmesi kurumuş bir neslin yarın için umudu ve ufku olmaz." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 176. sayıdaki -Ağustos 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Dergi, Dergicilik ve Kültür Festivali -giriş yazısı- Üzeyir İlbak

Sonra Yeniden Yapayalnız -IX- -şiir- Aykut Nasip Kelebek
Tiryaki Sözler -şiir- Zafer Acar

Miras -şiir- Murat Ertaş

İnsan Ölmeye Tırnaklarından Başlar -şiir- İlhan Kurt

Hatırlatmadır Dünya Dünya Diyerek -şiir- Nurettin Durman

Divan Şehrinin Eski Aynasızı -şiir- Mehmet Ali Genç

S'özün Gözden Düşüşü -deneme- Zafer Acar

Mehmed Âkif – Muhammed İkbâl -deneme- Sıddık Akbayır | Çizgi: Necmi Yalçın

Özgürlük Bir Ütopya mıdır? -deneme- Ekrem Sakar

Gadamer'de Bazı Kavramlar Üzerine -deneme- Melike Aydın Acar

Adem'in Sözlüğü -hikâye- Vahid Memmedli

Âşık Hüseyin Sümmanioğlu ile Söyleşi: "Her İnsan Birilerinin Hem Öğrencisi Hem Hocası Olur"-söyleşi- Selim Adım

Yağız At Bana "Kal" Dedi -hikâye- Serpil Tuncer

Bir Şehir Var -hikâye- Meryem Selva İnce

Düşünce Penceremden -hikâye- İrem Beyaz

Çare -hikâye- Sena Yığcı

Muşmula Ağacı -hikâye- Nergis İsmayılova

Sabır -hikâye- Yağızhan Çiftçi

İranlı Minyatür Sanatçısı Muhammed (Mohammad) Ağamiri ile Söyleşi: "Her İnsan Birilerinin Hem Öğrencisi Hem Hocası Olur"-söyleşi- Rukiye Nazırluoy Editör: Hayrettin Taylan

Şiir Kişisi, Persona, Lirik Ben -makale- Hayrettin Taylan

İngilizce Dilinde Yazan Çağdaş Müslüman Şairler -II: Mohja Kahf, Tarfia Faizullah, Fady Joudah -şiir- Tercüme: Mehmet Kaan Eğrelti
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 19.08.2023 09:12 - Güncelleme Tarihi: 19.08.2023 09:26
Etiketler : Dergihaber Dergi degihaber dergihaber dil ve edebiyat hayrettin taylan mehmet kaan eğrelti rukiye nazırluoy üzeyir ilbak
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