Dil Ve Edebiyat Dergisinin 176. Sayısı Yayınlandı

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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 176. sayısı (Ağustos 2023) çıktı. Sayının kapağında çizer Necmi Yalçın'a ait Mehmed Âkif ve Muhammed İkbal'in portreleri yer aldı.
Üzeyir İlbak, "Dergi, Dergicilik ve Kültür Festivali" son ekonomik darboğazda kültür ve edebiyat dergiciliğinin zor bir yola girdiğini vurgulayarak, "Dergiler kültürümüzün geleceğe taşınmasında, edebiyatın yeniden üretilmesinde, şiirin karşılık bulmasında, hikâyenin hayalleri beslemesinde biricik çeşmelerdir. Kültür ve medeniyet çeşmesi kurumuş bir neslin yarın için umudu ve ufku olmaz." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 176. sayıdaki -Ağustos 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Dergi, Dergicilik ve Kültür Festivali -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Sonra Yeniden Yapayalnız -IX- -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
Tiryaki Sözler -şiir- • Zafer Acar
Miras -şiir- • Murat Ertaş
İnsan Ölmeye Tırnaklarından Başlar -şiir- • İlhan Kurt
Hatırlatmadır Dünya Dünya Diyerek -şiir- • Nurettin Durman
Divan Şehrinin Eski Aynasızı -şiir- • Mehmet Ali Genç
S'özün Gözden Düşüşü -deneme- • Zafer Acar
Mehmed Âkif – Muhammed İkbâl -deneme- • Sıddık Akbayır | Çizgi: Necmi Yalçın
Özgürlük Bir Ütopya mıdır? -deneme- • Ekrem Sakar
Gadamer'de Bazı Kavramlar Üzerine -deneme- • Melike Aydın Acar
Adem'in Sözlüğü -hikâye- • Vahid Memmedli
Âşık Hüseyin Sümmanioğlu ile Söyleşi: "Her İnsan Birilerinin Hem Öğrencisi Hem Hocası Olur"-söyleşi- • Selim Adım
Yağız At Bana "Kal" Dedi -hikâye- • Serpil Tuncer
Bir Şehir Var -hikâye- • Meryem Selva İnce
Düşünce Penceremden -hikâye- • İrem Beyaz
Çare -hikâye- • Sena Yığcı
Muşmula Ağacı -hikâye- • Nergis İsmayılova
Sabır -hikâye- • Yağızhan Çiftçi
İranlı Minyatür Sanatçısı Muhammed (Mohammad) Ağamiri ile Söyleşi: "Her İnsan Birilerinin Hem Öğrencisi Hem Hocası Olur"-söyleşi- • Rukiye Nazırluoy • Editör: Hayrettin Taylan
Şiir Kişisi, Persona, Lirik Ben -makale- • Hayrettin Taylan
İngilizce Dilinde Yazan Çağdaş Müslüman Şairler -II: Mohja Kahf, Tarfia Faizullah, Fady Joudah -şiir- • Tercüme: Mehmet Kaan Eğrelti