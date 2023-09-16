Dil ve Edebiyat Dergisinin 177. Eylül Sayısı Yayında

Aylık Dil Edebiyat ve Kültür Dergisi

Di̇l ve Edebi̇yat Dergi̇si̇ – Sayı: 177 – Eylül 2023

Dil ve Edebiyat dergisi: Dil ve edebiyatla ilgili inceleme yazıları; özgün şiir, hikâye vedeneme çalışmalarıyla her ay okuyucusuna yeni ufuklar kazandıran ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan bir dil-edebiyat-kültür dergisi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 177. sayısı (Eylül2023) çıktı.

Dil üzerinde dikkat çekici yazıların yer aldığı sayıda Üzeyir İlbak, "Yüzüncü Yılda Harf İnkılabı, Tarih, Dil ve Kültür" başlıklı yazısında harf ve dil inkılabıyla dil ve kültür ilişkisine değinerek, "Cumhuriyet sonrası fen ve sosyal bilimlerle kültür-sanat alanlarında üretilen birikimi görmezden gelmeden düşünce hayatımızı kuvvetlendirecek ve kadim gelenekle bizi ilişkilendirecek, dil mirasımızla ilişkimizi tesis edecek, Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma imkanı sağlayacak bir kapı da aralanmalıdır artık." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 177. sayıdaki -Eylül 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Yüzüncü Yılda Harf İnkılabı, Tarih, Dil ve Kültür -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Global Ayin -şiir- • Zafer Acar

Zanlı -şiir- • İlhan Kurt

Gâhi, Gönlünün Uçurumundayım -şiir- • Hayrettin Taylan

Geçip Giden -şiir- • Nurettin Durman

Aklıma Sen Geldin Telefon -şiir- • Usame Yördem

Kitabın Arka Kapağı -şiir- • Serhat Çankaya

Örtülü Kadın Temsilindeki Kırılma: Bir İhlal Anlatısı Olarak Halkların Ezgisi -makale- • Dr.Didem Arvas

S'özün Gözden Düşüşü -makale- • Zafer Acar

Türkçedeki Anlam Ayrıntıları -makale- • Ekrem Sakar

Dil Neyimiz Olur? Atasözü ve Deyimler ile Beslenen Gönül Dilimiz Geçmişimiz veGeleceğimiz Olur! -makale- • Ayşe Kasap

Dil Üzerine Düşünceler -makale- • Dilare Adilgil

Politik Entegrasyon İçin Ön Koşul Olarak Tek Dil ve Tek Literatür Coğrafyası -makale- • Salide Şerifova

Azerbaycan'da Alfabe Devrimi ve İrevan'da Yaşayan Türkler İçin Latin Alfabesi -makale- • Dilgam Ahmad

Sinema Dilinde Ünsüzler -makale- • Doç. Fuzuli Mutafayev

Nizâmî Gencevî'nin Memduh'u Erzüncan Hükümdarı Fahreddin İbn Davud Behram Şah -makale- • Salide Şerifova

Âşık Edebiyatında Dil ve Özellikleri -deneme- • Selim Adım

Yol -hikâye- • Sena Yığcı

Ol -hikâye- • Özlem Fedai

Sigara İzmariti -hikâye- • Kadriye Admış