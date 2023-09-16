Dil ve Edebiyat Dergisinin 177. Eylül Sayısı Yayında
Aylık Dil Edebiyat ve Kültür Dergisi
Di̇l ve Edebi̇yat Dergi̇si̇ – Sayı: 177 – Eylül 2023
Dil ve Edebiyat dergisi: Dil ve edebiyatla ilgili inceleme yazıları; özgün şiir, hikâye vedeneme çalışmalarıyla her ay okuyucusuna yeni ufuklar kazandıran ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan bir dil-edebiyat-kültür dergisi.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 177. sayısı (Eylül2023) çıktı.
Dil üzerinde dikkat çekici yazıların yer aldığı sayıda Üzeyir İlbak, "Yüzüncü Yılda Harf İnkılabı, Tarih, Dil ve Kültür" başlıklı yazısında harf ve dil inkılabıyla dil ve kültür ilişkisine değinerek, "Cumhuriyet sonrası fen ve sosyal bilimlerle kültür-sanat alanlarında üretilen birikimi görmezden gelmeden düşünce hayatımızı kuvvetlendirecek ve kadim gelenekle bizi ilişkilendirecek, dil mirasımızla ilişkimizi tesis edecek, Osmanlı Türkçesi metinlerini okuma imkanı sağlayacak bir kapı da aralanmalıdır artık." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 177. sayıdaki -Eylül 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Yüzüncü Yılda Harf İnkılabı, Tarih, Dil ve Kültür -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Global Ayin -şiir- • Zafer Acar
Zanlı -şiir- • İlhan Kurt
Gâhi, Gönlünün Uçurumundayım -şiir- • Hayrettin Taylan
Geçip Giden -şiir- • Nurettin Durman
Aklıma Sen Geldin Telefon -şiir- • Usame Yördem
Kitabın Arka Kapağı -şiir- • Serhat Çankaya
Örtülü Kadın Temsilindeki Kırılma: Bir İhlal Anlatısı Olarak Halkların Ezgisi -makale- • Dr.Didem Arvas
S'özün Gözden Düşüşü -makale- • Zafer Acar
Türkçedeki Anlam Ayrıntıları -makale- • Ekrem Sakar
Dil Neyimiz Olur? Atasözü ve Deyimler ile Beslenen Gönül Dilimiz Geçmişimiz veGeleceğimiz Olur! -makale- • Ayşe Kasap
Dil Üzerine Düşünceler -makale- • Dilare Adilgil
Politik Entegrasyon İçin Ön Koşul Olarak Tek Dil ve Tek Literatür Coğrafyası -makale- • Salide Şerifova
Azerbaycan'da Alfabe Devrimi ve İrevan'da Yaşayan Türkler İçin Latin Alfabesi -makale- • Dilgam Ahmad
Sinema Dilinde Ünsüzler -makale- • Doç. Fuzuli Mutafayev
Nizâmî Gencevî'nin Memduh'u Erzüncan Hükümdarı Fahreddin İbn Davud Behram Şah -makale- • Salide Şerifova
Âşık Edebiyatında Dil ve Özellikleri -deneme- • Selim Adım
Yol -hikâye- • Sena Yığcı
Ol -hikâye- • Özlem Fedai
Sigara İzmariti -hikâye- • Kadriye Admış
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 16.09.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 12:27