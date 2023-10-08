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Dil ve Edebiyat Dergisinin 178. Sayısı Yayında

08.10.2023 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisinin 178. Sayısı Yayında

Dil ve Edebiyat'ın 178. Sayısı Çıktı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve
Edebiyat'ın 178. sayısı (Ekim 2023) çıktı.

Dil üzerinde makale ve inceleme yazılarının, özgün şiir, deneme ve hikâyelerin yer aldığı sayıda merhum şair ve yazar Hüseyin Baykuş'a özel bir dosya yer alıyor.

Üzeyir İlbak, "Dergicilere Dair Hasbihâl" başlıklı giriş yazısında dergilerin son yüzyıldaki serencamını ortaya koyuyor, "Akademi çevrelerinde yapılan tezçalışmalarının ekserisi dönem ve dönem dergilerine dair çalışmalardır. Çünkü dergilerin ahlaki ve soylu bir direniş damarı vardır ve tüm imkânsızlıklara rağmen yaşamaya ve/veya bazı serdengeçtiler vasıtasıyla yaşatılmaya devam edilecektir." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 178. sayısındaki -Ekim 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Dergicilere Dair Hasbihâl -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

CV -şiir- • Volkan Arslan

Aşkım ve Kitaplarım... -şiir- • Zafer Acar

Dağıldım Sığınmak İçin -şiir- • Zeynep Yıldırım

Kalbine Şehrin -şiir- • Nurettin Durman

Benjamin -5 -şiir- • İlhan Kurt

Su Faslıdır -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Demek ki Geldin Eylül -şiir- • Hayrettin Taylan

Biliyorsunuz Siz -şiir- • Musa Yaşaroğlu

Medyamızın Kelime Varlığı -makale-• Elif Sönmezışık Aydın

Yadırgamak, Yargılamak ve Yargılamak: Abdülbaki Gölpınarlı ve Divan Edebiyatı -
makale- • Ekrem Sakar
Coşkun Bir Irmaktı Okyanusa Karıştı Ganire Paşayeva -makale- • Murat Ertaş
Teymur Kerimli Hoca 70 Yaşında -makale- • Tahmine Bedelova
Yazar Münevver Yüksel ile Söyleşi • Söyleşi: Betül Duran / Editör: Elif Tokkal
Kiraz'da İhmâl Kazası -deneme- • Mehtap Altan
Şair Hüseyin Baykuş
Hüseyin K. Baykuş: Urfa'nın Ses Bayrağı İdi -deneme- • İbrahim
Halil Çelik
Yaşanmışlıklar ve Şair Hüseyin Baykuş -deneme- • Mehmet Kurtoğlu
Hüseynî Mersiye -şiir- • Cumali Ünaldı Hasannebioğlu
Babam -deneme- • Ali Osman Baykuş
Dün Gibi Hatırımda -hikâye- • Arzu Ceylan
Çerçi -hikâye- • Sena Yığcı
Arınmanın Otobiyografisi -hikâye- • Anıl Topçu
Taş -hikâye- • Kadir Kakçı
Üstat Artık Tanrı'ya İnanıyor -hikâye- • Serpil Tuncer
İmam Bûsîrî ve KasÎde-i Bürdesi -makale- • Tutiya Kartal

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.10.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 00:08
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