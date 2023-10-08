Dil ve Edebiyat Dergisinin 178. Sayısı Yayında

Dil ve Edebiyat'ın 178. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve

Edebiyat'ın 178. sayısı (Ekim 2023) çıktı.

Dil üzerinde makale ve inceleme yazılarının, özgün şiir, deneme ve hikâyelerin yer aldığı sayıda merhum şair ve yazar Hüseyin Baykuş'a özel bir dosya yer alıyor.

Üzeyir İlbak, "Dergicilere Dair Hasbihâl" başlıklı giriş yazısında dergilerin son yüzyıldaki serencamını ortaya koyuyor, "Akademi çevrelerinde yapılan tezçalışmalarının ekserisi dönem ve dönem dergilerine dair çalışmalardır. Çünkü dergilerin ahlaki ve soylu bir direniş damarı vardır ve tüm imkânsızlıklara rağmen yaşamaya ve/veya bazı serdengeçtiler vasıtasıyla yaşatılmaya devam edilecektir." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 178. sayısındaki -Ekim 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Dergicilere Dair Hasbihâl -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

CV -şiir- • Volkan Arslan

Aşkım ve Kitaplarım... -şiir- • Zafer Acar

Dağıldım Sığınmak İçin -şiir- • Zeynep Yıldırım

Kalbine Şehrin -şiir- • Nurettin Durman

Benjamin -5 -şiir- • İlhan Kurt

Su Faslıdır -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Demek ki Geldin Eylül -şiir- • Hayrettin Taylan

Biliyorsunuz Siz -şiir- • Musa Yaşaroğlu

Medyamızın Kelime Varlığı -makale-• Elif Sönmezışık Aydın

Yadırgamak, Yargılamak ve Yargılamak: Abdülbaki Gölpınarlı ve Divan Edebiyatı -

makale- • Ekrem Sakar

Coşkun Bir Irmaktı Okyanusa Karıştı Ganire Paşayeva -makale- • Murat Ertaş

Teymur Kerimli Hoca 70 Yaşında -makale- • Tahmine Bedelova

Yazar Münevver Yüksel ile Söyleşi • Söyleşi: Betül Duran / Editör: Elif Tokkal

Kiraz'da İhmâl Kazası -deneme- • Mehtap Altan

Şair Hüseyin Baykuş

Hüseyin K. Baykuş: Urfa'nın Ses Bayrağı İdi -deneme- • İbrahim

Halil Çelik

Yaşanmışlıklar ve Şair Hüseyin Baykuş -deneme- • Mehmet Kurtoğlu

Hüseynî Mersiye -şiir- • Cumali Ünaldı Hasannebioğlu

Babam -deneme- • Ali Osman Baykuş

Dün Gibi Hatırımda -hikâye- • Arzu Ceylan

Çerçi -hikâye- • Sena Yığcı

Arınmanın Otobiyografisi -hikâye- • Anıl Topçu

Taş -hikâye- • Kadir Kakçı

Üstat Artık Tanrı'ya İnanıyor -hikâye- • Serpil Tuncer

İmam Bûsîrî ve KasÎde-i Bürdesi -makale- • Tutiya Kartal