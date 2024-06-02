Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 186. Sayısı Yayımlandı (Haziran, 2024)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 186. sayısı (Haziran 2024) "Filistin" dosyasıyla çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-186-sayi
"Filistin" dosyasıyla çıkan ve Sezai Karakoç'un "Ve artık ne İbrahim ne Yakup ve ne Musa var/ Tersinden okunan Tevrat hükümleri" mısralarını kapağına taşıyan 186. sayıda Üzeyir İlbak, "Türkçe Yeni Bir Dönemeçte mi?" başlıklı giriş yazısında Türkçenin değerini bugünkü nesillere aktaran isimlere yer vererek; "Türkçenin gücü, kültürel kimliğimizin ve toplumsal birliğimizin de gücüdür. Bu nedenle, dilimize sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 186. sayısındaki -Mayıs 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Türkçe Yeni Bir Dönemeçte mi? -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- "Mim Elif" İle "Zı Elif" -şiir- • Zafer Acar
- Müşrikler -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
- Dikiş Makinası -şiir- • Hatice Atmaca
- Sözü Güzelleştirmenin Yolları: İyhân-ı Tezât ve Tenâsüp • İsmail Güleç
- "Hem Okudum Hemi de Yazdım" • Murat Ertaş
- Ethem Baran -söyleşi • Leyla Yıldız
- Söylentilerden Gerçeğe Yaşayan Dede Korkut • Ahmet Özdemir
- Diyalektik Süzgeçte Şiir Ne Değildir • Hayrettin Taylan
- Felsefe Atölyeleri ve Sanat İlişkisine Dair Örnek Sorular • Sümeyye Sel Odabaş
- "Şifa Niyetine" • Figen Yaman Coşar
- Bir Şifa Temennisi Olarak Dağlanan Yaraya Tuz Basmak • Muhammed Emin Kaptan
- İkaz Işıkları Yanan Bir Yazı • Kübra Okudan Apaydın
- Amak-ı Hayalden Uyanış Bütün İvan'ın Çocukluğu • Ünzile Eşen
- -di'li Geçmiş Zaman -hikâye- • Meryem Yırtmaz
- Uzun Zamandır Bekliyorum, Kalipso -hikâye- • Damla Eyüboğlu
- Sohbet Geleneğini Yaşatmak: Cumartesi Buluşmalarının Ardından • Aytaç Ören
FİLİSTİN DOSYASI
- Filistin ve Gazze'de Direnmek • Üzeyir İlbak
- Acı Dokundu Yüreğimize • İsmail Bingöl
- Filistin -şiir- • Marvin İks (Marvin X) - Türkçesi: Mevlüt Ceylan
- Kudüs -şiir- • Sabir Banubha - Türkçesi: Mevlüt Ceylan
- Beyrut Ağıtı -şiir- • Don Mattera (Muhammad Omar Ruddin) Türkçesi: Mevlüt Ceylan
- İnsana Dair -şiir- • Mahmut Derviş - Türkçesi: Mevlüt Ceylan
- Celîle'de Ölüyor Kuşlar -şiir- • Mahmut Derviş - Türkçesi: Lütfullah Göktaş
- Yürüyenler Eğreti Sözler Arasında -şiir- • Mahmut Derviş - Türkçesi: Lütfullah Göktaş
- Filistin Şehitlerine -şiir- • Feyz Ahmet Feyz - Türkçesi: Mevlüt Ceylan
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 02.06.2024 08:16 - Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 08:19