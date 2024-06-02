Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 186. Sayısı Yayımlandı (Haziran, 2024)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 186. sayısı (Haziran 2024) "Filistin" dosyasıyla çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-186-sayi

"Filistin" dosyasıyla çıkan ve Sezai Karakoç'un "Ve artık ne İbrahim ne Yakup ve ne Musa var/ Tersinden okunan Tevrat hükümleri" mısralarını kapağına taşıyan 186. sayıda Üzeyir İlbak, "Türkçe Yeni Bir Dönemeçte mi?" başlıklı giriş yazısında Türkçenin değerini bugünkü nesillere aktaran isimlere yer vererek; "Türkçenin gücü, kültürel kimliğimizin ve toplumsal birliğimizin de gücüdür. Bu nedenle, dilimize sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımak, hepimizin ortak sorumluluğudur." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 186. sayısındaki -Mayıs 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Türkçe Yeni Bir Dönemeçte mi? -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

• "Mim Elif" İle "Zı Elif" -şiir- • Zafer Acar

• Müşrikler -şiir- • Aykut Nasip Kelebek

• Dikiş Makinası -şiir- • Hatice Atmaca

• Sözü Güzelleştirmenin Yolları: İyhân-ı Tezât ve Tenâsüp • İsmail Güleç

"Hem Okudum Hemi de Yazdım" • Murat Ertaş

Ethem Baran - söyleşi • Leyla Yıldız

• Söylentilerden Gerçeğe Yaşayan Dede Korkut • Ahmet Özdemir

Diyalektik Süzgeçte Şiir Ne Değildir • Hayrettin Taylan

Felsefe Atölyeleri ve Sanat İlişkisine Dair Örnek Sorular • Sümeyye Sel Odabaş

"Şifa Niyetine" • Figen Yaman Coşar

Bir Şifa Temennisi Olarak Dağlanan Yaraya Tuz Basmak • Muhammed Emin Kaptan

İkaz Işıkları Yanan Bir Yazı • Kübra Okudan Apaydın

Amak-ı Hayalden Uyanış Bütün İvan'ın Çocukluğu • Ünzile Eşen

-di'li Geçmiş Zaman -hikâye- • Meryem Yırtmaz

• Uzun Zamandır Bekliyorum, Kalipso -hikâye- • Damla Eyüboğlu

• Sohbet Geleneğini Yaşatmak: Cumartesi Buluşmalarının Ardından • Aytaç Ören

FİLİSTİN DOSYASI