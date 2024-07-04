Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 187. Sayısı Yayımlandı (Temmuz, 2024)
Üzeyir İlbak, "Türkçeye Çağrı" başlıklı giriş yazısında Türkçenin dünden bugüne tarihî serüvenini ana hatlarıyla aktararak; "Türkçenin yeniden kültür, medeniyet ve ilim dili olarak temayüz etmesi ve Türkçe düşünerek yazanların yeterli kelime ve kavramla yazabilmeleri için ilköğretimin ikinci kademesinden başlayarak öğrencilere Osmanlı Türkçesini öğretmek zorundayız." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 187. sayısındaki -Temmuz 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Türkçeye Çağrı -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Kısa Saç -şiir- • Zeynep Yıldırım
- Koşusu Yarım Kalmış Atlar -şiir- • Mehmet Baş
- Mâlihülyâ -şiir- • İlhan Kurt
- Bildim -şiir- • Kübra Okudan Apaydın
- Alafranga Bir Köz Tutuşturdular Ellerimize -şiir- • Emre Aslan
- Martıların Senfonisi -2 -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Vicdan -şiir- • Salih Yalçın
- Sufeyra -şiir- • Musa Yaşaroğlu
- Hırçın Deniz -şiir- • Hatice Atmaca
- Yokluk ve Varlık -şiir- • Zafer Acar
- İnsan ve Sanat • Ertuğrul Aydın
Ayrı mı Yoksa Bitişik mi Yazılmalı: "Da"lar ve "De"lerin Yazım Sorunu • Ekrem Sakar
- Sözü Güzelleştirmenin Yolları: Hüsn-i Ta'lîl • İsmail Güleç
- Ethem Baran -söyleşi • Leyla Yıldız
- Folklorumuzda Su ve Toprak • Ahmet Özdemir
- Ayrılıklardan Kavuşmalara Bir Yol Hikâyesi: Ayrılık Çeşmesi • Ayşe Kasap
- Tomris Uyar'ın "Oyun" Hikâyesinde Feminist Başkaldırı • Merve Kamiloğlu
- Gülizar Hanım • Muhsin Duran
- Yıldızlara Bakmadan Geçmesin Ömür • Musa Yaşaroğlu
- Vefatının Onuncu Yılında Cahit Zarifoğlu'nu Konuştular • Âkif İnan – Erdem Bayazıt – Ramazan Kaplan – Arif Ay – Kâmil Aydoğan
- Yeni Bir Salon –hikâye- • Fatma Ebrar Tuncel
- Dut Ağacı -hikâye- • Meryem Yırtmaz
- Dilimizin Zenginlikleri • Mustafa Öksüz
- Mâni-Dar • Elmas Gezer
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.07.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 22:56