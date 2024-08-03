Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 188. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2024)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 188. sayısı (Ağustos 2024) çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-188-sayi
Üzeyir İlbak, "Temmuz - Ağustos Arasında Yaşarken" başlıklı giriş yazısında Temmuz'da rahmet-i Rahman'a kavuşan TDED Genel Müdürü Kamil Çakır'a, Ferit Edgü'ye, 15 Temmuz ihanetine, soykırımı ayakta alkışlayan ABD'ye yer vererek; "Alkışları kalplerindeki korkunun sesi, masum çocukların çığlığı olarak yeryüzünde karşılık buldu. Korkularını, utançlarını, onursuzluklarını bastırmak için Siyonist teröristi alkışlayan her temsilciler meclisi üyesini insanlar ve insanlık adına lanetliyorum." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 188. sayısındaki -Ağustos 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Temmuz - Ağustos Arasında Yaşarken -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Mühür -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
- Kerte -şiir- • İlhan Kurt
- Rahmet Şiiri -şiir- • Mehmet Nur Doğan
- İstanbulensis -2 -şiir- • Fatih Meral
- Lirizm Sanatı -şiir- • Hayrettin Taylan
- Bize Ait Merhaba -şiir- • Esra Kuş
- Jucond -şiir- • Sophşa Jamali Soufi
- Meçhul Saniyeler Durağı -şiir- • Nurettin Durman
- Hesap -şiir- • Salih Yalçın
- Arabesk Sözler, Anonim Halk Edebiyatı Türlerinden Sayılabilir mi? • Ekrem Sakar
- Yapay Zekâ ve Dillerin Geleceği • Ali Şir Attilâ
- Bir Ayna, İki Zevk: Karacaoğlan • Erdoğan Erbay
- Puşkin'in Erzurum Şiiri ve Kutsal Su • Murat Ertaş
- Şehre Ayna Tutmak • Ertuğrul Aydın
- İsimlerin Psikolojisi • Dilare Adil
- S'özün Gözden Düşüşü -IX • Zafer Acar
- Ağaç Dallarında Folklor Esintileri • Ahmet Özdemir
- Hayat Kalbini Okuyan Türkücü Bulamadığı Zaman Aklıyla Konuşan Filozof Yaratır • Leyla Yıldız
- Ev -hikâye- • Kadir Kakçı
- İbrahim –hikâye- • Fatma Ebrar Tuncel
- Depersonalizasyon, Taminat ve Ellerim -hikâye- • Meryem Yırtmaz
- Kâmil Çakır'ın Ardından • M. Nihat Malkoç
- Kâmil Çakır Memleketi Trabzon Of'ta Defnedildi
- TDED Erzurum Şubesi Yazarlık Mektebi 17 Dersle Tamamlandı
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.08.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:20