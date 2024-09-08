Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 189. Sayısı Yayımlandı (Ey, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 189. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2024)

08.09.2024 15:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 189. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2024)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 189. sayısı (Eylül 2024) "D. Mehmet Doğan" dosyasıyla çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "2024 Yaz: Büyük Acılar Anıtı" başlıklı giriş yazısında geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Filistin kahramanı İsmail Haniyye, D. Mehmet Doğan, Prof.Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Sudanlı Hasaneyn'den ayrı ayrı bahsederek; "Son temsilcilerini uğurladığımız ve İslamcı, dindar, muhafazakâr, milliyetçi, Hareket çevresi ile irtibatlandırdığımız nesli eleştirirken kültür ve medeniyet değişimi sürecinde tedavi edilme adına aldıkları serumla hayat boyu süren bir komada uyandıklarını göz ardı etmemek gerek." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 189. sayısındaki -Eylül 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • 2024 Yaz: Büyük Acılar Anıtı -giriş yazısı-Üzeyir İlbak
  • Yüzümün Hikâyesi -şiir-Mehmet Baş
  • Şarışınlık Gibi Bir Şey -şiir- • Nurettin Durman
  • gürîz-gâh -şiir- • Abdurrahman Adıyan
  • Karaborsa Hayatlar -şiir- • Ali Havan
  • Dilgeşt -şiir- • Hayrettin Taylan
  • Dağları Çalışalım -şiir-Hümeyra Yargıcı
  • Yaz Ağrısı -şiir-Mehtap Yıldız
  • Filistin, Kudüs, Gazze: 19 Nisan 1333/1917 • Üzeyir İlbak
  • Feragat Etmek Bir Erdem midir? • Ekrem Sakar
  • Bir Eğitim Biçimi Olarak Kundak • Vedat Eğilmez
  • Umut ve Üzüntü • Ertuğrul Aydın
  • Şiiri Zenginleştiren Alıntı: İktibâs • İsmail Güleç
  • D.Mehmet Doğan • İrfan Çalışan
  • Kelimelerin Efendisi: Aziz Dostum D. Mehmet Doğan da Hakk'a Yürüdü • İbrahim Halil Çelik
  • Kültür Nöbetinin Öncü Şahsiyeti. D. Mehmet Doğan • M. Hüseyin Özer
  • Osmanlı'da Feminist Düşüncenin Gazete ve Dergilere Yansıması • Filiz Günderen
  • Firûzan'ın "Taşralı" İsimli Öyküsünde Kadınların Yükseköğrenim Haklarının Algılanış Biçimi • Merve Kamiloğlu
  • Su • İsmail Bingöl
  • Mağara -hikâye-Bahtiyar Aslan
  • Horhop -hikâye-Nilgün Akad
  • Vasata Dönüş -hikâye-Yusuf Yıldırım
  • Rüyalarda Salıncak Sallanırsa Neler Olur -hikâye-Damla Eyüboğlu
  • Yara -hikâye-Sena Yığcı
  • Devrilmesi Gerekenler -hikâye-Meryem Yırtmaz
  • Memento Mori -hikâye-Elmas Gezer
  • Sohbet Geleneğini Yaşatmak: Cumartesi Buluşmalarının Ardından • Aytaç Ören
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:23
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