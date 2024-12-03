Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 192. Sayısı Yayımlandı (Aralık, 2024)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 192. sayısı (Aralık 2024) çıktı.
Özgün şiir ve hikâyelerin yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Aralık 2024 sayısında denemeler, inceleme yazıları, eser tahlilleri, dil ve edebiyat meseleleri üzerine makaleler var.
Üzeyir İlbak, "Sosyal Medya ve Hakikat Krizi: Aptallaşarak Özgür Olmak" sosyal medyanın olumsuz yönleriyle ifade ve bilginin hakikatini örselediği kaydederek; "İnsanların ekserisi uyanık geçirdikleri zamanın neredeyse üçte birini gönüllü olarak 'sanal dünya'da yaşamaktadır. Bu durumun tetiklediği ruhi ve zihni bağımlılık insanlığı hakikat yerine bir vehimler dünyasına kapatıyor." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 192. sayısındaki -Aralık 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Sosyal Medya ve Hakikat Krizi: Aptallaşarak Özgür Olmak -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Süleymanın İbrahimi Neden Öldürdüğünü Biliyorum -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
- Kayıtlara Geçmedi Adım -şiir- • İlhan Kurt
- Zamanın Kahrını Çoğaltanlar -şiir- • Nurettin Durman
- Tül ve Kül -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Mezarının Başına Bir Gül Bırakacağım -şiir- • Emre Aslan
- Bu Satırlar Bir Sevgiliye Yazıldı -şiir- • Muhammet Emin Berk
- Gücenik Yaşam Döngüsü -şiir- • Esra Kuş
- Yelkovan Yorulunca Ölünür -şiir- • Ali Havan
- Bir Ses -şiir- • İlknur Oral
- Lahit -şiir- • Yunus Karakoyun
- Tevbe Suresi 111-şiir- • Zafer Acar
- İslam Dünyasının Mütefekkir Şairi: Sezai Karakoç • Üzeyir İlbak
- Sadeleştirmede Görülen Acayiplikler ve Gariplikler • Ekrem Sakar
- İçtenlik ve Ürperti • Ertuğrul Aydın
- Halk Edebiyatımızda Ercişli Emrah ve Selvihan Hikâyesi • Ahmet Özdemir
Tembellik: Bir Lanet mi, Bir Lutuf mu? • Şeyma Yemiş
- Çocuk Edebiyatı Sohbetleri • Elif Tokkal
- Kaybolan Sokak Sesleri: Seyyar Satıcılar • Ayşe Kasap
- Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsinde Estetik ve Güzellik Üzerine Mülahazalar -II • Ahmet Feyzi
- Karanlıktan Son Çıkış: "Denize açılan Kapı" • Sena Yığcı
- Yolda Olmanın Bilgeliği: Seyyahın Ruhu • Nihâl Ateş Taşcı
- Kibrit Oyunu Bitti, Tacettin Abi Gitti -hikâye- • Emel Karagedik
- Uçağın Altında mı, Üstünde mi -hikâye- • Musa Yaşaroğlu
- Arap Doktor -hikâye- • Kadir Kakçı
- Bir İfadenin Azameti -hikâye- • Hayati Özgür
- Ceviz Kavanozu -hikâye- • Fatma Ebrar Tuncel
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Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 03.12.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 14:57