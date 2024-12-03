Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 192. Sayısı Yayımlandı (Aralık, 2024)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 192. sayısı (Aralık 2024) çıktı.

Özgün şiir ve hikâyelerin yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Aralık 2024 sayısında denemeler, inceleme yazıları, eser tahlilleri, dil ve edebiyat meseleleri üzerine makaleler var.

Üzeyir İlbak, "Sosyal Medya ve Hakikat Krizi: Aptallaşarak Özgür Olmak" sosyal medyanın olumsuz yönleriyle ifade ve bilginin hakikatini örselediği kaydederek; "İnsanların ekserisi uyanık geçirdikleri zamanın neredeyse üçte birini gönüllü olarak 'sanal dünya'da yaşamaktadır. Bu durumun tetiklediği ruhi ve zihni bağımlılık insanlığı hakikat yerine bir vehimler dünyasına kapatıyor." diyor.

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Dil ve Edebiyat'ın 192. sayısındaki -Aralık 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor: