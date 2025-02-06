Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 194. Sayısı Yayımlandı (Şubat, 2025)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 194. sayısı (Şubat 2025) çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-194-sayi

Dil üzerine yazıların yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Şubat 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, eser tahlilleri var.

Üzeyir İlbak, "Kalbi Olmayanın Yüreği Yanar mı?" başlıklı giriş yazısında Bolu Kartalkaya'daki otel faciası üzerinde duruyor; "Varsıl olmak kişiyi kültürlü, ortak değerlere saygılı, hakkaniyet sahibi ve ahlaklı bir insana dönüştürmüyorsa, kazandıkça oduncu iyi insan Ali Baba karşısındaki birer harami oluyorsa bu ülkenin geleceğine zarar veriyor demektir (Bir iyiye karşı kırk harami)." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 194. sayısındaki -Şubat 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor: