Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 194. Sayısı Yayımlandı (Şubat, 2025)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 194. sayısı (Şubat 2025) çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-194-sayi
Dil üzerine yazıların yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Şubat 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, eser tahlilleri var.
Üzeyir İlbak, "Kalbi Olmayanın Yüreği Yanar mı?" başlıklı giriş yazısında Bolu Kartalkaya'daki otel faciası üzerinde duruyor; "Varsıl olmak kişiyi kültürlü, ortak değerlere saygılı, hakkaniyet sahibi ve ahlaklı bir insana dönüştürmüyorsa, kazandıkça oduncu iyi insan Ali Baba karşısındaki birer harami oluyorsa bu ülkenin geleceğine zarar veriyor demektir (Bir iyiye karşı kırk harami)." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 194. sayısındaki -Şubat 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Kalbi Olmayanın Yüreği Yanar mı? -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Otomatların Ontolojisi -şiir- • Zafer Acar
- Anadolu Gülüşü -şiir- • Nurettin Durman
- İktifa Sofrası -şiir- • Hayrettin Taylan
- Kuşlar, Diyarında Öter -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Güneşe Perde Çekin -şiir- • Ali Havan
- Eminönü'nde Çılgın Kalabalıklar -şiir- • Ertuğrul Aydın
- Mevsimsiz Göçler -şiir- • İlhan Kurt
- Dil ve Vatan -deneme- • Vedat Eğilmez
- Türkçenin Göç Yolculuğu -inceleme- • Ayşe Kasap
- Tanpınar'da Âvâre İlhâmlar -makale- • Leyla Yıldız
- İyiliğin Diğer Adı: Adile Sultan -portre- • Ali İhsan Gülcü
- Göçebe Ruhlar: Evin Değişen Anlamı ve Kiracılık -inceleme- • Şeyma Yemiş
- Folklorumuzda ve Halk Edebiyatımızda Sabretmek -inceleme- • Ahmet Özdemir
- Bir Türkünün Hikâyesi: Arabın Evleri -inceleme- • Naci Yengin
- Veresiye Defteri -hatıra- • Alparslan Kılınç
- Takunyalı Keçi Çobanı -hatıra- • Muhsin Duran
- Batıdan Çok Uzakta -hikâye- • Kadir Kakçı
- İyiler Ölmez Biliriz -hikâye- • Musa Yaşaroğlu
- Varis -hikâye- • Mehtap Yıldız
- Bir Varmış, Bir Yokmuş, Bir Yükmüş Hayat -hikâye- • Şeyda Nurdan Otabaşi
- Dua -hikâye- • Serpil Tuncer
- Hüzünlü Bir Tat Olarak "En Sevdiğim Pastam" -sinema- • Ünzile Eşen
- Ayçiçeği -hikâye- • Şeyma Kibar
- Benden Sonra -hikâye- • İbrahim Taş
- Mürekkepli Taşlar -hikâye- • Fatma Betül Özdemir
- Pelit Ağacı -hikâye- • Sevda Arslan
- Bedende Durmayan Ruh: Ayasofya'da -hikâye- • Gülçin Akkaya
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.02.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 12:03