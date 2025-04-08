Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 196. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2025)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 196. sayısı (Nisan 2025) "Uluslararası Öğrenci" temasıyla çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-196-sayi

Dil üzerine yazıların yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Nisan 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, makaleler, inceleme yazıları, hatıralar ve eser tahlilleri var.

Üzeyir İlbak, "Eğitim Diplomasisi ve Gelecek" başlıklı giriş yazısında TDED ve YTB iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Yaşamak" konulu "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Deneme Yarışması" hakkında bilgilendirmede bulunuyor; "Devşirilmiş çocuklar aracılığıyla kültürümüz, yaşama biçimimiz; ekonominin idare edildiği plazalarda, yazılı ve görsel medyada konuşulan dil, kullanılan kelimeler, telaffuz yerle bir ediliyor. Dilini doğru öğrenmeyen, doğru kullana- mayan ve başkalarının kültür kodlarıyla düşünmeye çalışanlar da bu ülke için düşünmüyor ve düşünemiyor." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 196. sayısındaki -Nisan 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor: