Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 196. Sayısı Yayımlandı (Ni, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 196. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2025)

08.04.2025 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 196. Sayısı Yayımlandı (Nisan, 2025)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 196. sayısı (Nisan 2025) "Uluslararası Öğrenci" temasıyla çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-196-sayi

Dil üzerine yazıların yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Nisan 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, makaleler, inceleme yazıları, hatıralar ve eser tahlilleri var.

Üzeyir İlbak, "Eğitim Diplomasisi ve Gelecek" başlıklı giriş yazısında TDED ve YTB iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Yaşamak" konulu "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Deneme Yarışması" hakkında bilgilendirmede bulunuyor; "Devşirilmiş çocuklar aracılığıyla kültürümüz, yaşama biçimimiz; ekonominin idare edildiği plazalarda, yazılı ve görsel medyada konuşulan dil, kullanılan kelimeler, telaffuz yerle bir ediliyor. Dilini doğru öğrenmeyen, doğru kullana- mayan ve başkalarının kültür kodlarıyla düşünmeye çalışanlar da bu ülke için düşünmüyor ve düşünemiyor." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 196. sayısındaki -Nisan 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:

  • Eğitim Diplomasisi ve Gelecek -giriş yazısı-Üzeyir İlbak
  • OU -şiir- • Zafer Acar
  • Ben Bir Ceketim -şiir- • Ercan İriş
  • Oğuz Uykusu -şiir- • İlhan Kurt
  • Körebe -şiir- • Kübra Okudan Apaydın
  • Çürümek Başka Bir Şey -şiir- • Ali Havan
  • Bir Eylül müdür Zaman? -şiir- • Bedri Mermutlu
  • Yarı Bulanık Yarı Net -şiir- • Hatice Atmaca
  • Acının İni -şiir- • İlknur Oral
  • Sözü Döndürerek Güzelleştirme: Akis -makale-İsmail Güleç
  • Folklor Edebiyatımızda Nisan Esintileri -makale-Ahmet Özdemir
  • Rapunzel'di Düşlerinin Saçları -deneme-Hayrettin Taylan
  • Fikir Burçlarında Dolaşan Bir Gezgin: Cemil Meriç -portre-Leyla Yıldız
  • Yönetmen Murat Pay ile "Hep Otuz Üç Yaşında" Filmi Üzerine Söyleşi • Söyleşen: Muhammed Emin Kaptan
  • Okumanın ve Okuryazarlığın Tarihi -inceleme- Ayşe Kasap
  • Yazarın Yardımcısı: Hafıza ve Hatıra "Zangezur" Romanı Örneği -makale-Prof.Dr. Lütviyye Asgerzade
  • Niteliksizliğin Normalleşmesi Sürecinde Arabeskin Katkısı -inceleme- • Ersin Yamanlı
  • Balkondan Dünyayı Selamlayan Ülke Lüksemburg -seyahat-Ertuğrul Aydın
  • Orucum Bozulmamış Meğer -anlatı-anı-Mehtap Yıldız
  • Rağmen -hikâye-Cansev Ciğerim
  • Yekdest -hikâye-Fatima Zehra Minaz
  • 45 Dakika -hikâye-Şeyda Nurdan Otabaşi
  • Bu Şehir -hikâye-Alparslan Kılınç
  • Bir Yabancının Merhameti -hatıra-Nermin Mirzayeva Alka
  • Bir Bardak Sütle -hikâye-Gulnazym Zhaksylykova
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.04.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:47
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Etiketler : Dergihaber Dergi dergihaber dil ve edebiyat dergisi tded türkiye dil ve edebiyat derneği
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