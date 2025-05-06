Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 197. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2025)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 197. sayısı (Mayıs 2025) çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-197-sayi

Dil üzerine yazıların yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Mayıs 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, makaleler, inceleme yazıları, kitap tanıtımları ve eser tahlilleri var. Sayıda "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak Konulu Deneme Yarışması"nda birinciliğe layık görülen, Ramezan K. Sahebdivani'ye ait "Türk Ruhu" başlıklı deneme de yer aldı.

Üzeyir İlbak, "Türkçe Okur Yazar Kaldı mı?" başlıklı giriş yazısında TDED ve YTB iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Yaşamak" konulu "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Deneme Yarışması" ile TDED ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak" çalıştayı hakkında bilgilendirmede bulunuyor; "Kültür, insan topluluklarının coğrafya, tarih ve kurdukları medeniyet anlayışı ile ortaya koydukları değer ve geleneğin yaşatılmasıyla oluşan şuur iklimidir. Bu birikimin biricik taşıyıcısı söz ve kelimedir, yani dildir. İnsan, dilini ve kavramlarını yitirdiğinde veya değiştirdiğinde ya da başka kültürün kavramlarına teslim olduğunda toplumu ortak bir değerler dünyasında yaşatamaz." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 197. sayısındaki -Mayıs 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor: