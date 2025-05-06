Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 197. Sayısı Yayımlandı (Mayıs, 2025)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 197. sayısı (Mayıs 2025) çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
https://www.tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-197-sayi
Dil üzerine yazıların yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Mayıs 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, makaleler, inceleme yazıları, kitap tanıtımları ve eser tahlilleri var. Sayıda "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak Konulu Deneme Yarışması"nda birinciliğe layık görülen, Ramezan K. Sahebdivani'ye ait "Türk Ruhu" başlıklı deneme de yer aldı.
Üzeyir İlbak, "Türkçe Okur Yazar Kaldı mı?" başlıklı giriş yazısında TDED ve YTB iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye'de Yaşamak" konulu "Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Deneme Yarışması" ile TDED ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Türkçe Düşünmek, Konuşmak ve Yazmak" çalıştayı hakkında bilgilendirmede bulunuyor; "Kültür, insan topluluklarının coğrafya, tarih ve kurdukları medeniyet anlayışı ile ortaya koydukları değer ve geleneğin yaşatılmasıyla oluşan şuur iklimidir. Bu birikimin biricik taşıyıcısı söz ve kelimedir, yani dildir. İnsan, dilini ve kavramlarını yitirdiğinde veya değiştirdiğinde ya da başka kültürün kavramlarına teslim olduğunda toplumu ortak bir değerler dünyasında yaşatamaz." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 197. sayısındaki -Mayıs 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Türkçe Okur Yazar Kaldı mı? -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Otuz Yaş -şiir- • İlhan Kurt
- Geçer -şiir- • Mehmet Baş
- Aslına İhanet Eden Kendine Yabancı -şiir- • Ahmet Emin Eraslan
- Bir Anın İçinde -şiir- • Pınar Aksu
- Kuşlar Fısıldıyor Camlarına Serenat -şiir- • Emre Aslan
- Darası Alınmayan Hayatlar -şiir- • Ali Havan
- Eski Zamanlar -şiir- • Veysel Karaman
- Türkçenin Kültür Coğrafyası -deneme- • Üzeyir İlbak
- Behçet Necatigil Şiiri: Poetik Bunalım -deneme- • Zafer Acar
- Sözü, Muhatabı Kibarca Eleştirerek Güzelleştirmek: Târiz -makale- • İsmail Güleç
- Kapımızı Çalanlar 2 • Vedat Eğilmez
- Karşılaştırmalı Edebiyat ve Diğer Bilimler -inceleme- • Ertuğrul Aydın
- Folklor Edebiyatımızda Analarımızın İzleri -makale- • Ahmet Özdemir
- Eyüp'ün Üç Şah Sultanı -tarih- • Ali İhsan Gülcü
- Müslüman Çocuğun Entelektüel İhtiyaçları ve Dinî Çocuk Edebiyatının İmgelerle Zenginleşen Dünyası -makale- • Betül Duran
- Türk Ruhu -deneme- • Ramezan K. Sahebdivani
- Bugünden bir Yunus Sesi: Bestami Yazgan -portre- • Musa Yaşaroğlu
- Erdal Öz'den "Yaşamak ve Yazmak Dersleri" Yaşamayı Nasıl Özledim Bilsen! -inceleme- • Ayşe Şahin
- Bir Şehri Özlemek: Kabil -seyahat- • Sonia Hassam
- "Klasik Türk Şiir Felsefesini Göstergebilimsel Okuma –kitap tanıtımı- • Aslınur Keleş
- Eyvah Yemek Yandı! -hikâye- • Fatma Türk Toksoy
- E Koridoru -hikâye- • Kadir Kakçı
- 14.40 Vapurunu Kaçırdım, Sanki Aklımı Kaçırdım -hikâye- • Şilan Özer
- Hastane Koridoru -hikâye- • Alparslan Kılınç
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.05.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:40