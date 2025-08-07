Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 200. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2025)
Dil ve Edebiyat'ın Ağustos 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri var.
Üzeyir İlbak, "Evanjelist-Siyonist Oyalanmalar ve Gazze'de Soykırım" başlıklı giriş yazısını Gazze'de yaşanan soykırımı ve insanlık dramına ayırarak, "Algılarla tarih, miras ve görev anlayışımız da değiştirildi. Kimliksiz ve özsüz bir kimliksizlikle amaçsız bir şekilde yaşamamız telkin edilirken; 'av olarak tanımlanın Filistinli çocukların' aç bırakılarak katledilmelerinde atalarının ve ailelerinin suçlu olabilecekleri ihtimalini sorgulayan idrakten yoksun insanlar olduk." ifadelerine yer verdi.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
Dil ve Edebiyat'ın 200. sayısındaki -Ağustos 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Evanjelist-Siyonist Oyalanmalar ve Gazze'de Soykırım -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Arınmış Bir Adam -şiir- • Zafer Acar
- Mahalle Maçlarında Topu Olan Çocuk -şiir- • İlhan Kurt
- Geçip Gittikten Sonra -şiir- • Nurettin Durman
- Rahat – Aşk -şiir- • İsmail Aykanat
- Dedem Korkut -şiir- • Murat Ertaş
- Gargadın Gölgesi -şiir- • Hatice Atmaca
- Ne Hoş -şiir- • Pınar Aksu
- Sen Yusuf Değilsin -şiir- • Seyhan Çakar
- Hayat'a Irak, Memat'e Yakın -şiir- • Zuhal Sari Aktaş
- Yürürken -şiir- • Satı Özkan
- Rüyada Bir Hatıra -şiir- • Veysel Kahraman
- Sözü İki Farklı Şekilde Söyleyerek Güzelleştirmek: İstihdâm -makale- • İsmail Güleç
- Niyazi Mısri'nin "Derviş Olan" İsimli Şiirinde Tasavvufi Terbiye -inceleme- • Merve Kamiloğlu
- Akdeniz'in Kalbindeki Ada: Kıbrıs -seyahat- • Ertuğrul Aydın
- Kapımızı Çalanlar 5 • Vedat Eğilmez
- Şair Yazar Mümin Ali ile Söyleşi: "Yazdığım Her Şiir; Hem Ferdî Hem Kolektif Hafızayla Hesaplaşmanın Bir Yoludur" -söyleşi- • İlhan Kurt
- Folklor Edebiyatımızda Zafer ve Fetihler Ayı Ağustos -makale- • Ahmet Özdemir
- Uluslararası Öğrencilerin Kaleminden Türkiye'de Yaşamak Deneme Yarışması Üçüncülük Ödülü - Marjine Övgü: Türkiye'nin Gerçek İnşaatçılarına Dair -deneme- • Ahmed Khalaf
- Gece I/Şiraz -şehir/anlatı- • Vahid Firoozabadi
- Mekke'ye Giden Yol -kitap tanıtımı- • Hatice Özçelik
- Manevi Vatan "Türkçenin İzinde" - kitap tanıtımı- • M. Ali Özdoğan
- Prof.Dr. Orhan Türkdoğan'ın Erzurum Günleri -inceleme- • Selim Adım
- Bak Postacı Geliyor -hikâye- • Alparslan Kılınç
- Veda -hikâye- • İbrahim Taş
- Zaman İçinde –hikâye- • Ümit Topcu
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 07.08.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 16:27