Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 200. Sayısı Yayımlandı (Ağustos, 2025)

Dil ve Edebiyat'ın Ağustos 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri var.

Üzeyir İlbak, "Evanjelist-Siyonist Oyalanmalar ve Gazze'de Soykırım" başlıklı giriş yazısını Gazze'de yaşanan soykırımı ve insanlık dramına ayırarak, "Algılarla tarih, miras ve görev anlayışımız da değiştirildi. Kimliksiz ve özsüz bir kimliksizlikle amaçsız bir şekilde yaşamamız telkin edilirken; 'av olarak tanımlanın Filistinli çocukların' aç bırakılarak katledilmelerinde atalarının ve ailelerinin suçlu olabilecekleri ihtimalini sorgulayan idrakten yoksun insanlar olduk." ifadelerine yer verdi.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat'ın 200. sayısındaki -Ağustos 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor: