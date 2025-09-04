Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 201. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2025)

Dil ve Edebiyat'ın Eylül 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, söyleşiler, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri var.

Üzeyir İlbak, "Hafıza ve Dil: İmla ve İfadenin Korunması Üzerine" başlıklı yazısında dilimizdeki "kılavuz" tartışmalarına değinerek, "Türkiye, üç asırdır dili, kelimesi, alfabesi ve imlası ile kavga hâlinde. Dolayısıyla tarihi, kültürü, medeniyeti ve edebiyatı ile de kavgalı. Yeni harflerle bir asır yaşadıktan sonra imlasında ve imlasının standardı ile ilgili yaşadığı kafa karışıklığı ile kavga etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Dil ve Edebiyat'ın 201. sayısındaki -Eylül 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor: