Dil ve Edebiyat Dergisi’nin 201. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2025)
Dil ve Edebiyat'ın Eylül 2025 sayısında özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, söyleşiler, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri var.
Üzeyir İlbak, "Hafıza ve Dil: İmla ve İfadenin Korunması Üzerine" başlıklı yazısında dilimizdeki "kılavuz" tartışmalarına değinerek, "Türkiye, üç asırdır dili, kelimesi, alfabesi ve imlası ile kavga hâlinde. Dolayısıyla tarihi, kültürü, medeniyeti ve edebiyatı ile de kavgalı. Yeni harflerle bir asır yaşadıktan sonra imlasında ve imlasının standardı ile ilgili yaşadığı kafa karışıklığı ile kavga etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Dil ve Edebiyat'ın 201. sayısındaki -Eylül 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Hafıza ve Dil: İmla ve İfadenin Korunması Üzerine -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Yüreği Yanmışların Kaderi -şiir- • Nurettin Durman
- Aktar Şövalye Âşık -şiir- • Abdurrahman Adıyan
- Salıncak -şiir- • Hatice Atmaca
- Dilemma -şiir- • Pınar Aksu
- Mil Çekilsin Gözlere -şiir- • Ali Havan
- Oğullar ile Babaları -şiir- • Veysel Kahraman
- Şiir ve Sancı -şiir- • Satı Özkan
- Bildiğim Türden -şiir- • Seyhan Çakar
- Dikişi Tutmayan Basamaklar -şiir- • Zuhal Sari Aktaş
- Sessizliğin Kostümü -şiir- • Tuğçe Ağbulut
- Melez Poetika: Garip -makale- • Zafer Acar
- Namık Kemal'in 140 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Eseri -edebiyat tarihi- • Ertuğrul Aydın
- Sözü Söz Sırasında Geçen Bir Başka Lafız ile Güzelleştirmek: Müşâkele -makale- • İsmail Güleç
- Egemen Güçlerin "Leke" Algısı ve Müslüman Coğrafyasında Kesintisiz Savaş -deneme- • Üzeyir İlbak
- Turgut Uyar'ın Psikolojik Dehlizi -inceleme- • Hayrettin Taylan
- Çocuk-Yetişkin Edebiyatı ve Yazmak Üzerine: Mehmet Hilmi Aygün'e Sorduk -söyleşi- • Zeynep Elif Bükülmez
- Halk Edebiyatı ve Folklorumuzda Güz -makale- • Ahmet Özdemir
- Karacaoğlan Neden Diyâr Diyâr Dolaşmıştır? -inceleme- • Ahmet Mert Dönmez
- Dijital Çağda Aile Bağlarını Korumak: Teknoloji Kullanımı ve Sınırlar -eğitim- • Esra Nur Gencal
- Görülme İhtiyacı Üzerine - deneme- • Sümeyra Güneşer
- Neresi Sıla Bize Neresi Gurbet: "Mahalle Kahvesi Hikâyesinin "Eyleyenler Kuramı"na Göre İncelenmesi -inceleme- • Merve Kamiloğlu
- Gece 2: Tebriz -şehir/anlatı- • Vahid Firoozabadi
- Kelimelerin İktidarı: Muhafazakâr Edebiyatın Gölgesinde Kalanlar -inceleme- • Yusuf A. Özdemir
- Mutlu Yaşam Üzerine / Yaşamın Kısalığı Üzerine – Seneka (Seneca) -kitap tanıtımı- • Hatice Özçelik
- İki Şafak Arasında -sinema- • Sena Nur Doğan
