Dil ve Edebiyat Dergisiʼnin 202. Sayısı Yayımlandı (Ekim, 2025)
Dil ve Edebiyat'ın Ekim 2025 sayısında, daha 29 yaşında, hayatının baharında aramızdan ayrılan şair İlhami Çiçek hakkında dosyaya yer verildi. Dr. Osman Nuri Tolar, Vedat Eğilmez, Necip Evlice ve Ahmet Sarı dosyaya metinleriyle katkıda bulundu.
Sayıda ayrıca geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan mütefekkir, şair, yazar, Türkçe Müdafisi Yavuz Bülent Bâkiler'in de ölmeden önce Ayşe Altıntaş'la gerçekleştirdiği söyleşi yer aldı.
Her sayfası dopdolu dergide özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, söyleşiler, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri var.
Üzeyir İlbak, "Dilin Kuralları, Ömrü ve İmlası" başlıklı yazısında geçtiğimiz ay İstanbul'da, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin birlikte düzenlediği "Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası" başlıklı uluslararası sempozyuma değinerek, "Türkçe ve imlaya dair pek çok başlığın tartışıldığı sempozyum bildirileri kitap olarak yayımlandığında akademi çevrelerinin meseleleri yeni bir anlayışla değerlendireceklerini umuyoruz. Taraf kurumlar adına emeği geçen akademisyenlere, destekçi kurumlara Türkçenin gelecekteki gücüne destek oldukları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.
Dil ve Edebiyat'ın 202. sayısındaki -Ekim 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor:
- Dilin Kuralları, Ömrü ve İmlası -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
- Gece Şiirleri 1 -şiir- • Bahtiyar Aslan
- Olacak Şeylerin Olmamalığına -şiir- • İlhan Kurt
- Güzelleştirsek Dünyayı Diyorum -şiir- • Nurettin Durman
- Nafile -şiir- • Şüheda Feyat Güneş
- Tecelli -şiir- • Hatice Atmaca
- Galaktik Medeniyet -şiir- • Pınar Aksu
- Bir, Adı Beşer -şiir- • Seyhan Çakar
- Bütün Cumalar Hüzünlü Değildir -şiir- • Satı Özkan
- Terli Ellerinde Islanan Saçım -şiir- • Veysel Kahraman
- Ben Neyim -şiir- • Merve Civan
- Söz Sanatlarının Kökeni: Yaratıcıyı Düşünmek -makale- • Zafer Acar
- Müthiş Bir Başlık Atacağım -İlhami Çiçek dosyası- • Dr. Osman Nuri Tolar
- 80 Sonrası Türk Şiiri ve İlhami Çiçek -İlhami Çiçek dosyası- • Vedat Eğilmez
- Göçünü Erken Yükleten Şair -İlhami Çiçek dosyası- • Necip Evlice
- "Kâbusa Beyaz Bir Su" (İlhami Çiçek'in Öykülerini Yorumlama Denemesi -İlhami Çiçek dosyası- • Ahmet Sarı
- Bir Hüzün ve Bir Memleket Şairi Olarak İlhami Çiçek - İlhami Çiçek dosyası- • Şahin Torun
- "Muhabbet Kalbin Meylidir" Yavuz Bülent Bâkiler'le Edebiyat ve Sanat üzerine Sohbet -söyleşi- • Söyleşi: Ayşe Altıntaş
- Sözü, İlk Söylenen Sözden Vazgeçerek Güzelleştirmek: Rücû -makale- • İsmail Güleç
- "Sarı Gelin" Türküsünün Hikâyesi -inceleme- • Ahmet Mert Dönmez
- Kurak Günler -sinema- • Sena Nur Doğan
- Folklor Edebiyatında Yün, İmece ve Çorap -makale- • Ahmet Özdemir
- "Molla Nasreddin" Dergisinde Manevî-Ahlakî ve Hukukî Problemlerin Edebî-Toplumsal Yansımaları -makale- • Seba Namazova
- Buket - hikâye- • Cansev Ciğerim
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 07.10.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 21:28