Dil ve Edebiyat Dergisiʼnin 202. Sayısı Yayımlandı (Ekim, 2025)

Dil ve Edebiyat'ın Ekim 2025 sayısında, daha 29 yaşında, hayatının baharında aramızdan ayrılan şair İlhami Çiçek hakkında dosyaya yer verildi. Dr. Osman Nuri Tolar, Vedat Eğilmez, Necip Evlice ve Ahmet Sarı dosyaya metinleriyle katkıda bulundu.

Sayıda ayrıca geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrılan mütefekkir, şair, yazar, Türkçe Müdafisi Yavuz Bülent Bâkiler'in de ölmeden önce Ayşe Altıntaş'la gerçekleştirdiği söyleşi yer aldı.

Her sayfası dopdolu dergide özgün şiirler, hikâyeler, denemeler, inceleme yazıları, söyleşiler, kitap tanıtımları, dil ve edebiyat üzerine makaleler ve eser tahlilleri var.

Üzeyir İlbak, "Dilin Kuralları, Ömrü ve İmlası" başlıklı yazısında geçtiğimiz ay İstanbul'da, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İstanbul Üniversitesi ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin birlikte düzenlediği "Geçmişten Günümüze Türkçenin İmlası" başlıklı uluslararası sempozyuma değinerek, "Türkçe ve imlaya dair pek çok başlığın tartışıldığı sempozyum bildirileri kitap olarak yayımlandığında akademi çevrelerinin meseleleri yeni bir anlayışla değerlendireceklerini umuyoruz. Taraf kurumlar adına emeği geçen akademisyenlere, destekçi kurumlara Türkçenin gelecekteki gücüne destek oldukları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'den okunabiliyor.

Dil ve Edebiyat'ın 202. sayısındaki -Ekim 2025- metinler şu şekilde sıralanıyor: