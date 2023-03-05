Dil Ve Edebiyat’ın 171. Sayısı Çıktı (Mart, 2023)
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 171. sayısı (Mart 2023) "Deprem Dosyası"yla çıktı.
Dergi, Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
Üzeyir İlbak, "Facia Karşısında" başlıklı giriş yazısında, depremden çıkarılacak derslere ve devlet-millet dayanışmasına değinerek, "Fay kırıklarının ülke insanlarını ve insanlıktan nasibi olan dünya insanlarının kalbine dokunduğu ve kalplerinde oluşan fay kırıklarının vicdanlarını harekete geçirdiği bir dönemde, toplumu birbirine kenetleyen sarsılmaz fay hatlarını medya, sosyal medya ve siyaset arenasında dinamitleyen ideoloji tutkunlarının ölçüsüz, insafsız ve insani olmayan tavırlarını not etmiyor, not alıyoruz." ifadelerine yer verdi.
"Deprem Dosyası"nda özün şiirlere, hikâyelere, denemelere, incelemelere, tahlillere, makalelere yer veren Dil ve Edebiyat'ın -Mart 2023- 171. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor:
Facia Karşısında -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Sesler, Susmalar ve Yüzsüzler -deneme- • Üzeyir İlbak
Deprem Sosyolojisi Toplumsal Sarsılma -deneme- • Ergün Yıldırım
İstanbul Depremleri -deneme- • M. Sinan Genim
Deprem Yaralarını Diğerkâmlık Saracak -deneme- • Abdulkerim Diktaş
Sosyal Medyayı Anlamak -deneme- • Numan Aka
Âfet ve Siyaset İlişkisinin Basına Yansıması: Organsız Bedenlerin Yersiz Yurtsuz Eylem Alanı -makale- • Yunus Emre Özsaray
Azerbaycan'dan Kardeş Türkiye'ye Şeyh Nizamî Gencevî Duaları ile -deneme- • Alimuhtar Muhtarov
6 Şubat 2023 Deprem ve Çocuk -deneme- • Elif Tokkal
Kara Haber -şiir- • Nazım Hikmet
On Şehrin Kıyamet Saati -şiir- • Müştehir Karakaya
Zelzele -şiir- • Murat Ertaş
Sıfır Dört On Yedi -şiir- • Hasan Suver
Altı şubat Depremine Ağıt -şiir- • Ahmet Tanyıldız
Kırık Pusula -şiir- • İlhan Kurt
Bize Söylemediniz -şiir- • Musa Yaşaroğlu
Unutma -şiir- • Yusuf Ziya Ortaç
Zelzelika -şiir- • Hayrettin Taylan
Depremde Çocuk Olmak -soruşturma- • Elif Tokkal
"Sil Baştan Başlamak Gerek Bazen!" -deneme- • Muzaffer Yurttaş
Gök Ekini Biçilmiş Gibi -deneme- • Naci Yengin
İyidir Özünde İnsanoğlu, İnsanoğlu Olmasa -deneme- • Kübra Şenal
Umudun Kırılması • İbrahim Akçay
Kırılmıştır Çiçeğe Durmak Hevesi -hikâye- • Muhammet Erdevir
Kıyametin Kapısı -inceleme- • İlhan Kurt
İstanbul'u Sarsan Depremler -makale- • Süleyman Kızıltoprak
Selfi Çubuğunun Ucundaki Perakendeci Poşeti -deneme- • Sami Uluğ
Zelzele -deneme- • Muhsin Duran
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 05.03.2023 09:00 - Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 18:46