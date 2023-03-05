Dil Ve Edebiyat’ın 171. Sayısı Çıktı (Mart, 2023)

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 171. sayısı (Mart 2023) "Deprem Dosyası"yla çıktı.

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Üzeyir İlbak, "Facia Karşısında" başlıklı giriş yazısında, depremden çıkarılacak derslere ve devlet-millet dayanışmasına değinerek, "Fay kırıklarının ülke insanlarını ve insanlıktan nasibi olan dünya insanlarının kalbine dokunduğu ve kalplerinde oluşan fay kırıklarının vicdanlarını harekete geçirdiği bir dönemde, toplumu birbirine kenetleyen sarsılmaz fay hatlarını medya, sosyal medya ve siyaset arenasında dinamitleyen ideoloji tutkunlarının ölçüsüz, insafsız ve insani olmayan tavırlarını not etmiyor, not alıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Deprem Dosyası"nda özün şiirlere, hikâyelere, denemelere, incelemelere, tahlillere, makalelere yer veren Dil ve Edebiyat'ın -Mart 2023- 171. sayıdaki metinler şu şekilde sıralanıyor:

Facia Karşısında -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Sesler, Susmalar ve Yüzsüzler -deneme- • Üzeyir İlbak

Deprem Sosyolojisi Toplumsal Sarsılma -deneme- • Ergün Yıldırım

İstanbul Depremleri -deneme- • M. Sinan Genim

Deprem Yaralarını Diğerkâmlık Saracak -deneme- • Abdulkerim Diktaş

Sosyal Medyayı Anlamak -deneme- • Numan Aka

Âfet ve Siyaset İlişkisinin Basına Yansıması: Organsız Bedenlerin Yersiz Yurtsuz Eylem Alanı -makale- • Yunus Emre Özsaray

Azerbaycan'dan Kardeş Türkiye'ye Şeyh Nizamî Gencevî Duaları ile -deneme- • Alimuhtar Muhtarov

6 Şubat 2023 Deprem ve Çocuk -deneme- • Elif Tokkal

Kara Haber -şiir- • Nazım Hikmet

On Şehrin Kıyamet Saati -şiir- • Müştehir Karakaya

Zelzele -şiir- • Murat Ertaş

Sıfır Dört On Yedi -şiir- • Hasan Suver

Altı şubat Depremine Ağıt -şiir- • Ahmet Tanyıldız

Kırık Pusula -şiir- • İlhan Kurt

Bize Söylemediniz -şiir- • Musa Yaşaroğlu

Unutma -şiir- • Yusuf Ziya Ortaç

Zelzelika -şiir- • Hayrettin Taylan

Depremde Çocuk Olmak -soruşturma- • Elif Tokkal

"Sil Baştan Başlamak Gerek Bazen!" -deneme- • Muzaffer Yurttaş

Gök Ekini Biçilmiş Gibi -deneme- • Naci Yengin

İyidir Özünde İnsanoğlu, İnsanoğlu Olmasa -deneme- • Kübra Şenal

Umudun Kırılması • İbrahim Akçay

Kırılmıştır Çiçeğe Durmak Hevesi -hikâye- • Muhammet Erdevir

Kıyametin Kapısı -inceleme- • İlhan Kurt

İstanbul'u Sarsan Depremler -makale- • Süleyman Kızıltoprak

Selfi Çubuğunun Ucundaki Perakendeci Poşeti -deneme- • Sami Uluğ

Zelzele -deneme- • Muhsin Duran