Dil ve Edebiyatʼın 180. Sayısı Çıktı
Dil ve Edebiyatʼın 180. Sayısı Çıktı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 180. sayısı (Aralık 2023) "Âşık Veysel Dosyası"yla çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-180-sayi
Dil ve Edebiyat dergisinin 180. sayısında, 2023'ün UNESCO tarafından "Âşık Veysel Anma ve Kutlama Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Âşık Veysel Dosyası"na yer verildi. Üzeyir İlbak, Ahmet Özdemir, Abdurrahman Şen, Hüseyin Cılga, Mehmet Nuri Yardım, Beste Bekir, Kerim Ak'ın metinlerine yer verilen dosyada Âşık Veysel'in önemli şiirleri de yer alıyor.
Üzeyir İlbak, "Yerli ve Kadim Bir Ses: Âşık Veysel" başlıklı giriş yazısında ozanın birleştirici ve bütünleştirici misyonunun önemine dikkat çekiyor; "Âşık Veysel, İslâm dininin Müslümanlar için belirlediği çerçeveyi aşan aşırı yorumlarla canlandırılmak istenen tefrikayı ve bozgunculuğu çok net bir şekilde gören, anlayan, anlatan ve uyaran bir sesti." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 180. sayısındaki -Aralık 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Yerli ve Kadim Bir Ses: Âşık Veysel -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Senlik Benlik Nedir Bırak • Âşık Veysel
Yesevî, Yunus ve Veysel Bağlamı • Ahmet Özdemir
Saklarım Gözümde Güzelliğini • Âşık Veysel
Âşık Veysel'i Bir Anlayabilsek! • Abdurrahman Şen
Hepimiz Bu Yurdun Evlâtlarıyız • Âşık Veysel
Âşık Veysel'den Hoşsohbet Anılar • Hüseyin Cılga
Birlik Anlayışını Benimseyen Ozan: Âşık Veysel Şatıroğlu• Mehmet Nuri Yardım
Beserek Dağı • Âşık Veysel
Anadolu Kültürüne Âşık Veysel Etkisi• Beste Bekir
Sazıma • Âşık Veysel
S'özün Gözden Düşüşü -IV- • Zafer Acar
"Sokaklar ve Mahalleler Şehirlerin Hafızalarıdır" • Ayşe Kasap
Saliç Yetim Kaldı • Muhsin Duran
Karışık Matematik Konuları • Hatice Tekin
Hara • Halime Erva Kılıç
Kuşatma • Cansev Ciğerim
Saat Sonatı • Damla Eyüpoğlu
Ferini Kaybeden Yolcu • İlknur Oral
"Göynüm Yok" Diyor… • Mehtap Altan
İhtimal • İlhan Kurt
Otogar Çıkmazı • Abdurrahman Adıyan
Dostların Yâdındasın • Kerim Ak
Ne Kadar Çok Şey Birikmiş Burada • Nurettin Durman
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.12.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 00:47