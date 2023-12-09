Dil ve Edebiyatʼın 180. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 180. sayısı (Aralık 2023) "Âşık Veysel Dosyası"yla çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

https://tded.org.tr/tr/dergi-pdf/dil-ve-edebiyat-180-sayi

Dil ve Edebiyat dergisinin 180. sayısında, 2023'ün UNESCO tarafından "Âşık Veysel Anma ve Kutlama Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla "Âşık Veysel Dosyası"na yer verildi. Üzeyir İlbak, Ahmet Özdemir, Abdurrahman Şen, Hüseyin Cılga, Mehmet Nuri Yardım, Beste Bekir, Kerim Ak'ın metinlerine yer verilen dosyada Âşık Veysel'in önemli şiirleri de yer alıyor.

Üzeyir İlbak, "Yerli ve Kadim Bir Ses: Âşık Veysel" başlıklı giriş yazısında ozanın birleştirici ve bütünleştirici misyonunun önemine dikkat çekiyor; "Âşık Veysel, İslâm dininin Müslümanlar için belirlediği çerçeveyi aşan aşırı yorumlarla canlandırılmak istenen tefrikayı ve bozgunculuğu çok net bir şekilde gören, anlayan, anlatan ve uyaran bir sesti." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 180. sayısındaki -Aralık 2023- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Yerli ve Kadim Bir Ses: Âşık Veysel -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Senlik Benlik Nedir Bırak • Âşık Veysel

Yesevî, Yunus ve Veysel Bağlamı • Ahmet Özdemir

Saklarım Gözümde Güzelliğini • Âşık Veysel

Âşık Veysel'i Bir Anlayabilsek! • Abdurrahman Şen

Hepimiz Bu Yurdun Evlâtlarıyız • Âşık Veysel

Âşık Veysel'den Hoşsohbet Anılar • Hüseyin Cılga

Birlik Anlayışını Benimseyen Ozan: Âşık Veysel Şatıroğlu• Mehmet Nuri Yardım

Beserek Dağı • Âşık Veysel

Anadolu Kültürüne Âşık Veysel Etkisi• Beste Bekir

Sazıma • Âşık Veysel

S'özün Gözden Düşüşü -IV- • Zafer Acar

"Sokaklar ve Mahalleler Şehirlerin Hafızalarıdır" • Ayşe Kasap

Saliç Yetim Kaldı • Muhsin Duran

Karışık Matematik Konuları • Hatice Tekin

Hara • Halime Erva Kılıç

Kuşatma • Cansev Ciğerim

Saat Sonatı • Damla Eyüpoğlu

Ferini Kaybeden Yolcu • İlknur Oral

"Göynüm Yok" Diyor… • Mehtap Altan

İhtimal • İlhan Kurt

Otogar Çıkmazı • Abdurrahman Adıyan

Dostların Yâdındasın • Kerim Ak

Ne Kadar Çok Şey Birikmiş Burada • Nurettin Durman