Dil ve Edebiyat'ın 189. Sayısı Çıktı, Dergi, Dergihaber

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Dil ve Edebiyat'ın 189. Sayısı Çıktı

08.09.2024 15:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat'ın 189. Sayısı Çıktı

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 189. sayısı (Eylül 2024) "D. Mehmet Doğan" dosyasıyla çıktı.

Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.

Üzeyir İlbak, "2024 Yaz: Büyük Acılar Anıtı" başlıklı giriş yazısında geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Filistin kahramanı İsmail Haniyye, D. Mehmet Doğan, Prof.Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Sudanlı Hasaneyn'den ayrı ayrı bahsederek; "Son temsilcilerini uğurladığımız ve İslamcı, dindar, muhafazakâr, milliyetçi, Hareket çevresi ile irtibatlandırdığımız nesli eleştirirken kültür ve medeniyet değişimi sürecinde tedavi edilme adına aldıkları serumla hayat boyu süren bir komada uyandıklarını göz ardı etmemek gerek." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 189. sayısındaki -Eylül 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

2024 Yaz: Büyük Acılar Anıtı -giriş yazısı-Üzeyir İlbak

Yüzümün Hikâyesi -şiir-Mehmet Baş

Şarışınlık Gibi Bir Şey -şiir- • Nurettin Durman

gürîz-gâh -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Karaborsa Hayatlar -şiir- • Ali Havan

Dilgeşt -şiir- • Hayrettin Taylan

Dağları Çalışalım -şiir-Hümeyra Yargıcı

Yaz Ağrısı -şiir-Mehtap Yıldız

Filistin, Kudüs, Gazze: 19 Nisan 1333/1917 • Üzeyir İlbak

Feragat Etmek Bir Erdem midir? • Ekrem Sakar

Bir Eğitim Biçimi Olarak Kundak • Vedat Eğilmez

Umut ve Üzüntü • Ertuğrul Aydın

Şiiri Zenginleştiren Alıntı: İktibâs • İsmail Güleç

D.Mehmet Doğan • İrfan Çalışan

Kelimelerin Efendisi: Aziz Dostum D. Mehmet Doğan da Hakk'a Yürüdü • İbrahim Halil Çelik

Kültür Nöbetinin Öncü Şahsiyeti. D. Mehmet Doğan • M. Hüseyin Özer

Osmanlı'da Feminist Düşüncenin Gazete ve Dergilere Yansıması • Filiz Günderen

Firûzan'ın "Taşralı" İsimli Öyküsünde Kadınların Yükseköğrenim Haklarının Algılanış Biçimi • Merve Kamiloğlu

Su • İsmail Bingöl

Mağara -hikâye-Bahtiyar Aslan

Horhop -hikâye-Nilgün Akad

Vasata Dönüş -hikâye-Yusuf Yıldırım

Rüyalarda Salıncak Sallanırsa Neler Olur -hikâye-Damla Eyüboğlu

Yara -hikâye-Sena Yığcı

Devrilmesi Gerekenler -hikâye-Meryem Yırtmaz

Memento Mori -hikâye-Elmas Gezer

Sohbet Geleneğini Yaşatmak: Cumartesi Buluşmalarının Ardından • Aytaç Ören

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:02
Etiketler : Dergihaber Dergi d.mehmet doğan dergihaber tded türkiye dil ve edebiyat dergisi
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