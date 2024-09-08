Dil ve Edebiyat'ın 189. Sayısı Çıktı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) aylık dergisi Dil ve Edebiyat'ın 189. sayısı (Eylül 2024) "D. Mehmet Doğan" dosyasıyla çıktı.
Dergi, tded.org.tr sitesinden ve Türk Telekom E-Dergi'de ücretsiz okunabiliyor.
Üzeyir İlbak, "2024 Yaz: Büyük Acılar Anıtı" başlıklı giriş yazısında geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Filistin kahramanı İsmail Haniyye, D. Mehmet Doğan, Prof.Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Sudanlı Hasaneyn'den ayrı ayrı bahsederek; "Son temsilcilerini uğurladığımız ve İslamcı, dindar, muhafazakâr, milliyetçi, Hareket çevresi ile irtibatlandırdığımız nesli eleştirirken kültür ve medeniyet değişimi sürecinde tedavi edilme adına aldıkları serumla hayat boyu süren bir komada uyandıklarını göz ardı etmemek gerek." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 189. sayısındaki -Eylül 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
2024 Yaz: Büyük Acılar Anıtı -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Yüzümün Hikâyesi -şiir- • Mehmet Baş
Şarışınlık Gibi Bir Şey -şiir- • Nurettin Durman
gürîz-gâh -şiir- • Abdurrahman Adıyan
Karaborsa Hayatlar -şiir- • Ali Havan
Dilgeşt -şiir- • Hayrettin Taylan
Dağları Çalışalım -şiir- • Hümeyra Yargıcı
Yaz Ağrısı -şiir- • Mehtap Yıldız
Filistin, Kudüs, Gazze: 19 Nisan 1333/1917 • Üzeyir İlbak
Feragat Etmek Bir Erdem midir? • Ekrem Sakar
Bir Eğitim Biçimi Olarak Kundak • Vedat Eğilmez
Umut ve Üzüntü • Ertuğrul Aydın
Şiiri Zenginleştiren Alıntı: İktibâs • İsmail Güleç
D.Mehmet Doğan • İrfan Çalışan
Kelimelerin Efendisi: Aziz Dostum D. Mehmet Doğan da Hakk'a Yürüdü • İbrahim Halil Çelik
Kültür Nöbetinin Öncü Şahsiyeti. D. Mehmet Doğan • M. Hüseyin Özer
Osmanlı'da Feminist Düşüncenin Gazete ve Dergilere Yansıması • Filiz Günderen
Firûzan'ın "Taşralı" İsimli Öyküsünde Kadınların Yükseköğrenim Haklarının Algılanış Biçimi • Merve Kamiloğlu
Su • İsmail Bingöl
Mağara -hikâye- • Bahtiyar Aslan
Horhop -hikâye- • Nilgün Akad
Vasata Dönüş -hikâye- • Yusuf Yıldırım
Rüyalarda Salıncak Sallanırsa Neler Olur -hikâye- • Damla Eyüboğlu
Yara -hikâye- • Sena Yığcı
Devrilmesi Gerekenler -hikâye- • Meryem Yırtmaz
Memento Mori -hikâye- • Elmas Gezer
Sohbet Geleneğini Yaşatmak: Cumartesi Buluşmalarının Ardından • Aytaç Ören
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 08.09.2024 15:00 - Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 15:02