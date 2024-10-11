Dil ve Edebiyat’ın 190. Sayısı Çıktı, Dergi, Dergihaber

Dil ve Edebiyat’ın 190. Sayısı Çıktı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Dil ve Edebiyat’ın 190. Sayısı Çıktı

11.10.2024 11:06 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat’ın 190. Sayısı Çıktı

Dil ve Edebiyat'ın Ekim 2024 sayısında Türk Dünyasının aynı alfabede buluşma kararı üzerine makalelere, dil meselemize dair inceleme yazılarına yer verildi. Üzeyir İlbak, "Bakışlar, Düşünüşler" başlıklı giriş yazısında geçtiğimiz ay cereyan eden olaylara değinirken mültecilik, Türk dünyasının ortak alfabede karar kılması ve Cumhuriyetimizin yıldönümüne satırlarında yer veriyor; "Türkçe, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan coğrafyada şiir, hikâye, roman ve anlatılarıyla ses vermeye; türkülerle, ağıtlarla yaşamaya devam edecek." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 190. sayısındaki -Ekim 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Bakışlar, Düşünüşler -giriş yazısı-Üzeyir İlbak

Ağır Aksak Zamana -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Hızır -şiir- • Murat Ertaş

İbaret -şiir- • Aykut Nasip Kelebek

Edemedim -şiir-Mehmet Baş

Geçmiş Yaz Yağmurları -şiir- • Nurettin Durman

İhtilal Heyecanı -şiir- • Ali Havan

Taş Kâğıt Masal -şiir- • İlknur Oral

Kızılyurt -şiir- • Emre Aslan

Bulutlar Beşik Suretinde -şiir- • Sevda Arslan

Başlangıç -şiir- • Sophia Jamali Soufi

Türk Dünyasında Alfabe Tartışmaları • Elçin İbrahimov

Türkçe Birliğinde Türkiye ve Azerbaycan'ın Yol Gardaşlığı • Selim Adım

Şiiri Zenginleştiren Alıntı: İrsâl-i Mesel/İrâd-ı Mesel • İsmail Güleç

BM ve Gazze • Üzeyir İlbak

Suriye ve Filistin Fatihi, el-Melikü'l-Muazzam: Uvakoğlu Atsız • Lokman Turan

Türkülerin Kanadında Gurbet, Sıla, Özlem Duyguları • Ahmet Özdemir

"Sergüzeşt-i Ali Bey yahut Sergüzeşt-i Âli-i Osman" Siyasî Bir Roman Olarak İntibah • Esra Kürüm

Necati Cumalı'nın "Zole Kaptan'ın Ölümü" Hikâyesinde Balkanlardaki Komitacı Katliamlarına Karşı Osmanlı Askeri Olmak • Merve Kamiloğlu

İnsan, Alışkanlıklarını Tek Ederek Yükselir • Vedat Eğilmez

Umut ve Üzüntü • Ertuğrul Aydın

D.Mehmet Doğan: "Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri" • Leyla Yıldız

Yıldızların Altında • Mehtap Yıldız

Ankara'nın Tek Denizi Gözlerindi • Hayrettin Taylan

Başka Çarem mi Vardı? • Mustafa Öksüz

Eski Zaman -hikâye-İbrahim Taş

Avuç İçi Kadar -hikâye-Cansev Ciğerim

İnsan Bazen -hikâye-Fatma Ebrar Tuncel

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:06 - Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:09
Etiketler : Dergihaber Dergi abdurrahman adıyan ali havan aykut nasip kelebek dergihaber dil ve edebiyat dergisi ilknur oral murat ertaş üzeyir ilbak
← Olağan Şiir 40. Sayısıyla Okuru Selamladı

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 954 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları