Dil ve Edebiyat’ın 190. Sayısı Çıktı
Dil ve Edebiyat'ın Ekim 2024 sayısında Türk Dünyasının aynı alfabede buluşma kararı üzerine makalelere, dil meselemize dair inceleme yazılarına yer verildi. Üzeyir İlbak, "Bakışlar, Düşünüşler" başlıklı giriş yazısında geçtiğimiz ay cereyan eden olaylara değinirken mültecilik, Türk dünyasının ortak alfabede karar kılması ve Cumhuriyetimizin yıldönümüne satırlarında yer veriyor; "Türkçe, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan coğrafyada şiir, hikâye, roman ve anlatılarıyla ses vermeye; türkülerle, ağıtlarla yaşamaya devam edecek." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 190. sayısındaki -Ekim 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Bakışlar, Düşünüşler -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Ağır Aksak Zamana -şiir- • Abdurrahman Adıyan
Hızır -şiir- • Murat Ertaş
İbaret -şiir- • Aykut Nasip Kelebek
Edemedim -şiir- • Mehmet Baş
Geçmiş Yaz Yağmurları -şiir- • Nurettin Durman
İhtilal Heyecanı -şiir- • Ali Havan
Taş Kâğıt Masal -şiir- • İlknur Oral
Kızılyurt -şiir- • Emre Aslan
Bulutlar Beşik Suretinde -şiir- • Sevda Arslan
Başlangıç -şiir- • Sophia Jamali Soufi
Türk Dünyasında Alfabe Tartışmaları • Elçin İbrahimov
Türkçe Birliğinde Türkiye ve Azerbaycan'ın Yol Gardaşlığı • Selim Adım
Şiiri Zenginleştiren Alıntı: İrsâl-i Mesel/İrâd-ı Mesel • İsmail Güleç
BM ve Gazze • Üzeyir İlbak
Suriye ve Filistin Fatihi, el-Melikü'l-Muazzam: Uvakoğlu Atsız • Lokman Turan
Türkülerin Kanadında Gurbet, Sıla, Özlem Duyguları • Ahmet Özdemir
"Sergüzeşt-i Ali Bey yahut Sergüzeşt-i Âli-i Osman" Siyasî Bir Roman Olarak İntibah • Esra Kürüm
Necati Cumalı'nın "Zole Kaptan'ın Ölümü" Hikâyesinde Balkanlardaki Komitacı Katliamlarına Karşı Osmanlı Askeri Olmak • Merve Kamiloğlu
İnsan, Alışkanlıklarını Tek Ederek Yükselir • Vedat Eğilmez
Umut ve Üzüntü • Ertuğrul Aydın
D.Mehmet Doğan: "Ay vurunca çatlatır göğsümdeki mahşeri" • Leyla Yıldız
Yıldızların Altında • Mehtap Yıldız
Ankara'nın Tek Denizi Gözlerindi • Hayrettin Taylan
Başka Çarem mi Vardı? • Mustafa Öksüz
Eski Zaman -hikâye- • İbrahim Taş
Avuç İçi Kadar -hikâye- • Cansev Ciğerim
İnsan Bazen -hikâye- • Fatma Ebrar Tuncel
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:06 - Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:09