Dil ve Edebiyat’ın 191. Sayısı Çıktı
Özgün şiir ve hikâyelerin yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Kasım 2024 sayısında dil meselesi üzerine yazıların yanı sıra şiir ve roman tahlilleri öne çıkıyor.
Üzeyir İlbak, "Kültür Dünyasına Yeni Bir Pencereden Bakmak" dijital çağda insanlığın kültür sanatla ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunurken Nuri Pakdil'i ve Adalet Ağaoğlu'nun merkeze alındığı edebiyat şölenlerinden bahsederek; "Cumhuriyet 101 yaşında. Hukuk ve adaletle büyütülerek, ekonomik gücünü zirveye taşıyarak ilelebet yaşaması duasıyla kutlu olsun." diyor.
Dil ve Edebiyat'ın 191. sayısındaki -Kasım 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:
Kültür Dünyasına Yeni Bir Pencereden Bakmak -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak
Ve de Sildim Gözlerimi -şiir- • Emre Aslan
Sarının Dört Bendi -şiir- • Abdurrahman Adıyan
Gurbette Üşür İnsan -şiir- • Ali Havan
Ilık Yatırım Liman -şiir- • Esra Kuş
Araf -şiir- • Hatice Atmaca
Dün Gibi -şiir- • Nurettin Durman
Tersi -şiir- • Sophia Jamali Soufi
Küf -şiir- • Yunus Karakoyun
Dil ve Anarşi • Vedat Eğilmez
Ahmet Muhip Dıranas Şiir Üçgeni • Zafer Acar
Felsefe Varoluşsal Bir Çabadır • Leyla Yıldız
Zamana ve Mekâna Sığmayan Şiir ve Sanat • Lütviyye Asgerzade
"Sergüzeşt-i Ali Bey yahut Sergüzeşt-i Âli-i Osman" Siyasî Bir Roman Olarak İntibah -II • Esra Kurum
Yol ve Yolculuk • Ertuğrul Aydın
Derdimiz Dağlar Kadar • Musa Yaşaroğlu
Folklor ve Türkülerimizde Turnalar "Bir Çift Durna Gördüm Durur Dallarda" • Ahmet Özdemir
Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsinde Estetik ve Güzellik Üzerine Mülahazalar -I • Prof.Dr. Ahmet Feyzi
"Gözlerin" Şiirinde Aşkın Terennümü • Kibar Ayaydın
Varoluş Gelini • Hayrettin Taylan
Sönmeyen Fener -hikâye- • Mehtap Yıldız
Uğursuz -hikâye- • Nilgün Akad
22.10 Kalkışlı Sefer -hikâye- • Damla Eyüboğlu
Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım? -hikâye- • Meryem Yırtmaz
Baba, Denize Bakalım -hikâye- • İlknur Oral
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:20