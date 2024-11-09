Dil ve Edebiyat’ın 191. Sayısı Çıktı, Dergi, Dergihaber

Dil ve Edebiyat’ın 191. Sayısı Çıktı yazısını ve Dergihaber yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

Dil ve Edebiyat’ın 191. Sayısı Çıktı

09.11.2024 09:00 - Dergihaber
Dil ve Edebiyat’ın 191. Sayısı Çıktı

Özgün şiir ve hikâyelerin yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Kasım 2024 sayısında dil meselesi üzerine yazıların yanı sıra şiir ve roman tahlilleri öne çıkıyor.

Üzeyir İlbak, "Kültür Dünyasına Yeni Bir Pencereden Bakmak" dijital çağda insanlığın kültür sanatla ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunurken Nuri Pakdil'i ve Adalet Ağaoğlu'nun merkeze alındığı edebiyat şölenlerinden bahsederek; "Cumhuriyet 101 yaşında. Hukuk ve adaletle büyütülerek, ekonomik gücünü zirveye taşıyarak ilelebet yaşaması duasıyla kutlu olsun." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 191. sayısındaki -Kasım 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Kültür Dünyasına Yeni Bir Pencereden Bakmak -giriş yazısı-Üzeyir İlbak

Ve de Sildim Gözlerimi -şiir- • Emre Aslan

Sarının Dört Bendi -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Gurbette Üşür İnsan -şiir- • Ali Havan

Ilık Yatırım Liman -şiir- • Esra Kuş

Araf -şiir- • Hatice Atmaca

Dün Gibi -şiir- • Nurettin Durman

Tersi -şiir- • Sophia Jamali Soufi

Küf -şiir-Yunus Karakoyun

Dil ve Anarşi • Vedat Eğilmez

Ahmet Muhip Dıranas Şiir Üçgeni • Zafer Acar

Felsefe Varoluşsal Bir Çabadır • Leyla Yıldız
Zamana ve Mekâna Sığmayan Şiir ve Sanat • Lütviyye Asgerzade

"Sergüzeşt-i Ali Bey yahut Sergüzeşt-i Âli-i Osman" Siyasî Bir Roman Olarak İntibah -II • Esra Kurum

Yol ve Yolculuk • Ertuğrul Aydın

Derdimiz Dağlar Kadar • Musa Yaşaroğlu

Folklor ve Türkülerimizde Turnalar "Bir Çift Durna Gördüm Durur Dallarda" • Ahmet Özdemir

Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsinde Estetik ve Güzellik Üzerine Mülahazalar -I • Prof.Dr. Ahmet Feyzi

"Gözlerin" Şiirinde Aşkın Terennümü • Kibar Ayaydın

Varoluş Gelini • Hayrettin Taylan

Sönmeyen Fener -hikâye-Mehtap Yıldız

Uğursuz -hikâye-Nilgün Akad

22.10 Kalkışlı Sefer -hikâye-Damla Eyüboğlu

Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım? -hikâye-Meryem Yırtmaz

Baba, Denize Bakalım -hikâye-İlknur Oral

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 09.11.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:20
Etiketler : Dergihaber Dergi damla eyüboğlu dergihaber dil ve edebiyat dergisi hayrettin taylan ilknur oral mehtap yıldız zafer acar
← Şiraze Dergisi’nin 26. Sayısı Yayımlandı (Kasım-Aralık, 2024)
Yediiklim Dergisi 416. Sayısı Yayınlandı →

Dergihaber Hakkında

Dergihaber

Dergilerin son sayıları hakkındaki kimi içerikleri bu profil altında yayımlıyoruz. Bu içerikler tanıtım bülteninden derlenmiş olabileceği gibi alıntı da olabilir. Nadiren kendi yazdığımız içerikler de olabilir.

Deginizin yeni sayı duruyu bültenlerini [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Dergihaber ismine kayıtlı 958 yazı bulunmaktadır.

Dergihaber Yazarının Son Yazıları
Dergi Kategorisinden Son Yazılar
Ayın Çok Okunanları