Dil ve Edebiyat’ın 191. Sayısı Çıktı

Özgün şiir ve hikâyelerin yer aldığı Dil ve Edebiyat'ın Kasım 2024 sayısında dil meselesi üzerine yazıların yanı sıra şiir ve roman tahlilleri öne çıkıyor.

Üzeyir İlbak, "Kültür Dünyasına Yeni Bir Pencereden Bakmak" dijital çağda insanlığın kültür sanatla ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunurken Nuri Pakdil'i ve Adalet Ağaoğlu'nun merkeze alındığı edebiyat şölenlerinden bahsederek; "Cumhuriyet 101 yaşında. Hukuk ve adaletle büyütülerek, ekonomik gücünü zirveye taşıyarak ilelebet yaşaması duasıyla kutlu olsun." diyor.

Dil ve Edebiyat'ın 191. sayısındaki -Kasım 2024- metinler şu şekilde sıralanıyor:

Kültür Dünyasına Yeni Bir Pencereden Bakmak -giriş yazısı- • Üzeyir İlbak

Ve de Sildim Gözlerimi -şiir- • Emre Aslan

Sarının Dört Bendi -şiir- • Abdurrahman Adıyan

Gurbette Üşür İnsan -şiir- • Ali Havan

Ilık Yatırım Liman -şiir- • Esra Kuş

Araf -şiir- • Hatice Atmaca

Dün Gibi -şiir- • Nurettin Durman

Tersi -şiir- • Sophia Jamali Soufi

Küf -şiir- • Yunus Karakoyun

Dil ve Anarşi • Vedat Eğilmez

Ahmet Muhip Dıranas Şiir Üçgeni • Zafer Acar

Felsefe Varoluşsal Bir Çabadır • Leyla Yıldız

Zamana ve Mekâna Sığmayan Şiir ve Sanat • Lütviyye Asgerzade

"Sergüzeşt-i Ali Bey yahut Sergüzeşt-i Âli-i Osman" Siyasî Bir Roman Olarak İntibah -II • Esra Kurum

Yol ve Yolculuk • Ertuğrul Aydın

Derdimiz Dağlar Kadar • Musa Yaşaroğlu

Folklor ve Türkülerimizde Turnalar "Bir Çift Durna Gördüm Durur Dallarda" • Ahmet Özdemir

Osmanlı Dönemi Türk Mûsikîsinde Estetik ve Güzellik Üzerine Mülahazalar -I • Prof.Dr. Ahmet Feyzi

"Gözlerin" Şiirinde Aşkın Terennümü • Kibar Ayaydın

Varoluş Gelini • Hayrettin Taylan

Sönmeyen Fener -hikâye- • Mehtap Yıldız

Uğursuz -hikâye- • Nilgün Akad

22.10 Kalkışlı Sefer -hikâye- • Damla Eyüboğlu

Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım? -hikâye- • Meryem Yırtmaz

Baba, Denize Bakalım -hikâye- • İlknur Oral