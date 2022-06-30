Dilhane Dergisinin 55. Sayısı Yayımlandı

Temmuz sayımızın dosya konusunu 'Kültür Beşiği Türkiye' olarak belirledik.

Bizleri Türkiye gibi büyük bir medeniyetin vatandaşı olmakla şereflendiren Allah Teâla'ya ne kadar hamd etsek az…

Tasavvuf hamuru ile yoğurulan bu topraklarda 'anadolu irfanı' denilen saf ve temiz kültür yüzyıllardır devam etmekte. Türk milleti olarak bizler batı güçlerin aksine sömürgecilik, kölecilik ve çifte standart gibi insanlık dışı sistemlerden hep uzak durduk.

Gerek mimari yapıları, gerek coğrafi konumu ile bu topraklar batılı güçlerin hedef çemberinde oldu her zaman. Bu ülke, bu topraklar için nice şehitler verdi ama bastığımız toprakların altında 'binlerce kefensiz yatanı' tanıdık her zaman.

Osmanlı aklı, yıllardır özlemini çektiğimiz insan merkezli medeniyetimiz oldu her zaman. Savaş Barkçin Osmanlı Aklı kitabında şöyle söylüyor:

"Osmanlı'nın hangi dinden, ırktan, çevreden olursa olsun sanattan siyasete kadar her alanda gösterdiği hürmet ve edep, imanından kaynaklanır. Altı asır boyunca ismini kirletmeden yaşamasının, bugün bile onca yıkımdan ve yalandan sonra, başka bölgelerdeki insanların bile Osmanlı ismine saygıyla bakmalarının sebebi budur. Eğer Osmanlı ile koparılan bağımızı tekrar inşa edeceksek, o halde bizim de bu insanî vasıflara sahip olmamız gerekir."

Mustafa Kutlu'nun, vatana dair cümleleri ile yeni sayımızı sizlere emanet ediyorum…

"Vatan kültür değildir, sadece dil, sadece müzik, sadece halk oyunu, sadece din, sadece bayrak, sadece sadaka taşı, sadece vergi, sadece milli gelir değildir. Vatan kişinin karnının doyduğu yer de olabilir, gözyaşının aktığı yer de.

Bu sebeple Çanakkale Şehitleri, Sarıkamış, Sakarya, Kut, Mohaç, Niğbolu, İstanbul'un fethi, İstiklal Savaşı ve İstiklal Marşı vatandır. Vatanın tapusu şehitlerin mezar taşlarıdır."

Ahmet Hamdi Köksal

Dilhâne Genel Yayın Yönetmeni

Dosya: Kültür Beşiği Türkiye

Söyleşi: Prof. Dr. Muhammed Erat

İndirmek İçin: https://dilhane.net/dijital-dergi/temmuz-2022