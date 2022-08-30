Dilhane Dergisinin 57. Sayısı Yayımlandı (Eylül, 2022)

Dilhâne'mizin 57. sayısı hayırlı olsun. Bu sayımızda ilim ve irfan kaynağı medreseyi dosya konusu olarak belirledik. Sözlükte "okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için tekrarlamak" anlamına gelen ders (dirâse) kökünden bir mekân ismidir. Türkler'in Anadolu'ya gelişinden itibaren bu coğrafyada birçok medresenin yapıldığı görülmektedir. Anadolu Selçukluları Anadolu'da bir şehri fethettiklerinde ilk iş olarak orada cami, medrese, zâviye inşa ederek tüccarları, din adamlarını ve Türk nüfusu buralara yerleştirmişlerdir (Turan, Selçuklular Tarihi, s. 357).

İslam eğitim sisteminin temel kurumu olan Medreseler öğretimin yanı sıra ahlak ve irfan da talim edilen kurumlardır. Medreseler asırlardır ilim ve irfanın yuvası olmuş ve günümüzde de faaliyetlerini devam ettirmektedirler.

Günümüz modern eğitim modelinde büyük eksikliğini hissettiğimiz medrese eğitim sistemine dair hazırlanan Dilhâne'nin Eylül sayısı umuyoruz ki nice gönüllerde yeni ufaklar açar ve özlenen eğitim sistemi olan medreseye dair bir heyecan verir.

Medrese dosya konulu Eylül sayımıza çalışmaları ile katkıda bulunan;

Alper Duran, Dr. Ömer Faruk Demireşik, Dr. Özgül Köse, Emrah Demiryent, Emrah Topcu, Fatih Tekin, Halit Mestane, Prof. Dr. Kenan Ören, Selman Devecioğlu ve Yusuf Duru'ya bilhassa teşekkür ederiz.

Ahmet Hamdi Köksal

Dilhâne Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Dosya: İlim ve İrfan Kaynağı: Medrese

Söyleşi: Emrah Demiryent

Okumak İçin: https://dilhane.net/dijital-dergi/eylul-2022