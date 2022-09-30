Dilhane Dergisinin 58. Sayısı Yayımlandı (Ekim, 2022)

Dilhâne'mizin 58. sayısı hayırlı olsun. Dilhâne, beş yaşına doğru giderken, hızlıca geçip giden zaman, bizlerin güzel anılar biriktirmesine sebep oldu. Gerek Dilhâne ekibi ve yazar kadrosu, gerekse okurlarımız ile kurduğumuz muhabbet, bizleri can-ı gönülden sevindiriyor… Her ay yeni sayımızı merakla bekleyen, güzel geri dönüşler veren, bizleri takip eden tüm okurlarımıza teşekkür ederiz.

Dilhâne, bu ay "Kitapların Dünyası" dosya konusu ile buluşuyor okurlarıyla. Yayın kurulumuz her ay için sıkı bir hazırlık ile Dilhâne okurlarını selâmlamak için sabırsızlandığı gibi, bu sayı için de ayrı bir heyecan yaşadık.

"Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar." diyor Cemil Meriç. Okudukça açılan o alemlerde kapılar bitmiyor. Her kapı yeni bir kapının peşine düşürüyor insanı. Okumanın özgürlüğe uçmak olduğunu söyleyen Aliya İzzetbegoviç de haklı değil mi? Her okuma, insanı gökyüzünde bir kuş gibi süzüle süzüle bilginin peşinde koşmaya kanat çırptırıyor. Okumanın hazzını bir kere alan insan bir daha o sevdadan vazgeçmek istemeyecektir. O kıvılcım yandı mı bir daha sönmeyecektir.

Kitapların dünyasına açılan bir pencere olan, Dilhâne'mizin 58. sayısını siz kıymetli okurlarımıza emanet ediyoruz.

Ahmet Hamdi Köksal

Dilhâne Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Dosya: Kitapların Dünyası

Söyleşi: Fatih Duman

Okumak İçin: https://dilhane.net/dijital-dergi/ekim-2022