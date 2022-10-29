Dilhane Dergisinin 59. Sayısı Yayımlandı (Kasım, 2022)

"Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım." Necip Fazıl Kısakürek



Dilhâne'mizin 59. sayısı hayırlı olsun. Kasım sayımızın dosya konusunu "Bir Yaşam İnşası: Çalışmak" olarak belirledik. Gerek hayatta gerekse sanatta çalışmaktan öte yol olmadığını ve çalışmanın insana verdiği değeri, hayatına kattığı tüm güzellikleri 59. sayımızda işledik.

"Çalışan Kime Denir?" diye sorulsa; "Toprağa çapa vuran adamın, çocuklarının yetişmesinde onlara yükleyeceği ahlaki ve kültürel yapı için ayrıca mücadele etmesi gerektiğini bilen insandır." derdim herhalde.

Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Şartlar ne olursa olsun hiç durmadan bir an bile kendini boşlukta hissetmeden üretmek…

"Kitabına eğilmiş çocuk, aşını pişiren kadın, tarlasını süren çiftçi, tezgahtaki sanatkâr, fenâlık düşünmeye vakit bulamaz." Der Hoca Ahmed Yesevi. İşte hayat mücadelesinin temelini oluşturan ve iyi insan olabilmenin temellerini atan şey tam olarak bu. Allah (c.c) İnşirâh suresinin 7. ayetinde bizlere şöyle buyuruyor:

"Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul."

Yani zaman ve mekan ne olursa olsun çalışmayı ve üretmeyi bir yaşam inşası haline getirmek insan olarak daimi görevimiz olmalı.

59. sayımızı siz kıymetli okurlarımıza emanet ediyoruz…

Ahmet Hamdi Köksal

Dilhâne Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Dosya: Bir Yaşam İnşası: Çalışmak

Okumak İçin: https://dilhane.net/dijital-dergi/kasim-2022