Son zamanlarda arkadaşlar ile üzerinde sık sık durduğumuz bir konu var. İslam davasına hizmet etmiş olan şehidlerimiz, alimlerimiz, mücahidlerimiz, gazilerimiz ile birlikte bu dava uğruna bedel ödemiş olan öncülerimize olan vefa borcumuzu kamil manada nasıl ödeyebiliriz konusu. Özellikle 28 Şubat darbesi sürecinde bedel ödemiş, zindan yatmış, hicret etmiş kardeşlerimiz/canlarımız için ne yapabiliriz, bu kardeşlerimizi ve mücadelelerini yeni nesillere nasıl aktarabiliriz üzerinde konuşuyoruz. Tam da bu konuları konuştuğumuz günlerde Beyan yayınlarından Mayıs 2013'te çıkan Şevket Başıbüyük'ün yazmış olduğu Diz çökmeyen adam Ramazan Keskin adlı kitabın elime ulaşması güzel bir tevafuk oldu. Bu tevafuku yaratan Allah'a hamd olsun.

28 Şubat süreci ile ilgili yazılan eserler, sürecin bıraktığı etki ve sebep olduğu sonuçlar göz önüne alındığında çok az sayıda yazıldı ve neşredildi diyebiliriz. Malum darbe sürecinde simgesel bir özellik ile ön plana çıkan Malatya olayları ile ilgili bilinmeyenleri okuyucu ile paylaşan bir eser Diz çökmeyen adam Ramazan Keskin.

Ramazan Keskin hoca ile o günlerde tanışma imkanımız olmuştu. Tanışma faslında ve sonrasında sürekli Arapça notlar alması dikkatimi çekmişti. Keskin Hoca, soyadına göre çok mülayim ve nezaketli bir Hocaefendi. Kur'an üzerinde derinlemesine çalışmalar yapan, kendisini toplumun İslamileşmesi çalışmalarına vakfeden bir gönül adamı Keskin Hoca. Kendisi ile muhabbet ettiğimiz birkaç sohbetinden unutamadığım tavsiyelerinden biri kesinlikle her konudaki bilgi için delillere inerek bilgi sahibi olmanın önemi üzerinde durmamızı istemişti. Her müslümanın kendi sorumluluklarını yerine getirdiğinde ümmetin sorunlarının biteceği tespiti de unutamadığım sözlerindendir.

Diz Çökmeyen Adam; Ramazan Keskin kitabının yazarı olan Şevket Başıbüyük ile de bir defa tanışmamız olmuştu. Said Çekmegil merhumun hasta olduğunu duymuş geçmiş olsun ziyaretine gitmiştik. O ziyaretleşmeden sonra Şevket abi ile de tanışmıştık. Vefalı olmamız gereken güzel adamlara vefa borcunu güzel ödeyen güzel adamlardan biridir Şevket Başıbüyük. Ramazan Keskin hoca ile ilgili çalışmasından önce 2004 yılında neşredilen Büyük doğunun son kalesi Said Çekmegil adlı bir çalışma ile vefasını ortaya koymuştu.

Diz Çökmeyen Adam; Ramazan Keskin kitabında Keskin Hocanın biyografik hayatına kısaca yer verilmiş olmak ile birlikte daha çok 28 Şubat sürecinde Malatya olayları ve Ramazan Keskin Hocanın mücadelesi üzerinde duran bir çalışma. O dönem yapılan haksızlıklara karşı Müslümanların nasıl bir direniş sergilediği, nasıl bedeller ödendiği ile ilgili ayrıntılı bilgiler veriliyor.

Keskin Hocanın gerçekleştirmek istediği beş hayali olduğunu bunlardan ikisini Şevket abi ile paylaştığını öğreniyoruz. Gerçekten önemli iki husus ile ilgili hayalini söylüyor Keskin Hoca. Birinci hayali Müçtehid olabilmek, ikinci hayali bütün Anadolu sathına tebliği ulaştırabilmek. Diğer üç hayali kendisine saklamış Hoca. Ne güzel hayaller. Hayallerimizin bunlara benzer hayallere inkılab etmesi temennisi ile. Hayallerimizi kirletmemiz temennisi ile.

Mekke dönemi yaşanmadan Medine dönemi yoktur, Bedir zaferi Hicretten sonra gelmiştir, müslümanlar evlerini medreseye çevirmelidir, ya şehrin nimetlerinden faydalanın ya da köylere dönün, kuru kalabalık olmayın cemaat olun tavsiyeleri derinden etkiliyor beni. Kitabı okurken kitabın içine girmek gibi bir hal hasıl oluyor. Güzel insanların birikimleri ve tecrübeleri bulunmaz hazineler kadar kıymetli. Ufuk açan, yol gösteren güzel tespitler ve umut veren cümleler…

Kitabın son yazısında Ramazan Hocanın kalp krizi geçirdiğini, bir hafta kadar yoğun bakımda kaldığını, hala hasta olduğunu öğreniyoruz. Bu imtihanı da atlatıp, yine ümmetin dertleri ile uğraşacağı, Akpınar mescidinde yine sohbet edeceğine, tavsiye ve nasihatleri ile ümmete fayda vermeye devam edeceği günlerin yakınlaşmasını beklerken, vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun.

Diz Çökmeyen Adam; Ramazan Keskin

Şevket Başıbüyük

Beyan Yayınları