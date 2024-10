Doğanın Sesi Olan Kitap: Yağız Abi Bizim Orman

Sigmund Freud, Erik Erikson, Jean Piaget gibi insan gelişimini evrelere ayırarak inceleyen kuramcılar, insan gelişiminin büyük bölümünün çocukluk döneminde tamamlandığına dair ortak bir görüşe varmışlardır. Gelişim psikolojisi araştırmaları da çocukluk döneminde (0-12 yaş) edinilen bilincin kalıcı olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu dönemde edinilen kazanımlar kişinin sonraki hayatını da etkilemektedir.

Hız ve teknoloji çağında olduğumuz gerçeğini göz önünde bulundurursak kapitalizmin getirisi olan tüketim arzusuyla "Sahip olma" dürtüsü toplumsal kültüre yerleşmiş durumdadır. Maalesef ki çevresindeki her şeyi nesne olarak gören bireyler yetişmektedir. Tüketim bilincinde olan kişi doğayı yaşamımızın bir parçası olarak değil de bir meta olarak görmektedir.

Şüphesiz ki ebeveyn ve öğretmenler çocukların en temiz duygularla büyümesini ister. Ancak duygu ve davranışları pekiştirecek, çeşitli yollarla tekrarını sağlayarak kalıcı hâle getirecek yöntemlere ihtiyaç vardır. Sadece ormanda piknik yapıp ardından çöpleri toplayarak doğa bilinci gelişmez. Ya da hayvanlara yiyecek-içecek vererek başlarını okşamak bilinçli hayvan sevgisinin oluşmasında yeterli değildir. Bu anlamda yetişkinlerin elindeki en önemli güç edebiyat ve oyundur. Hepsi bir bütün hâline geldiğinde istenilen mesajı kalıcı olarak çocuk muhakkak alacaktır. Oyunlar ile birçok şey gösterilebilir. Oyun tek başına güçlü bir öğretici yöntem olsa da diğer disiplinlerle birleşince çocuğun dünyasında çok daha fazla anlam ifade edecektir. Bütünleşen disiplinlerle çocuğun iç dünyasında kazandırılmak istenen bilinç oturacaktır.

Tüm bunları içinde barındıran ve çocuklara tabiat sevgisini işleyen bir eserden bahsetmek istiyorum. Evreka Çocuk Yayınları etiketiyle çıkan, Yağız Derolur'un kaleme aldığı Yağız Abi Bizim Orman isimli eser çocuk gelişimi için oldukça önemli detaylarla bezenmiş. Resimlerle hikâyeyi destekleyen ve çocukların hayal dünyasında canlanmasına öncü olan ise Erdoğan Oğultekin olmuş. Doğrusu alanında başarılı isimleri bir arada görmek oldukça heyecan verici.

Eserin, başlangıcında takdir edilmenin ve teşvik edilmenin çocuk üzerindeki olumlu etkilerini görürken eminim ki yetişkin okurlar da kendilerine düşen mesajı alacaklardır. Bu vesileyle sürekli söylediğim, yetişkinlerin de çocuk kitabı okuması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim.

Kurguda öğretmenin verdiği ödev için resim yapan öğrenciler ve ardından gerçekleşen bir yarışma var. Burada önemli ve değerli bulduğum bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Meslek seçiminin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Hepimiz şuan yaptığımız mesleği seçmeden önce defalarca fikir değiştirmişizdir. İnsan büyüdükçe, geliştikçe fikirleri değişir. Dolayısıyla bu oldukça doğal bir durumdur. Ben çocuğun (yapmayı hayal ettiği mesleği) o mesleği yapan kişilerle tanışıp, konuşması, vakit geçirmesi gerektiğini savunanlardanım. Yağız Abi Bizim Orman isimli kitapta bunun işlendiğini görmek beni oldukça mutlu etti. Kısacası bununla da yetişkinlere bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Dilerim ki alınması gereken muhatabına ulaşır.

"Öğretmenimiz o tatlı sesiyle konuşmaya başladı: "Çocuklar size güzel bir haberim var! İlçemizdeki okullar arasında deneme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olup dereceye giren öğrenciler ise beş gün boyunca hayal ettikleri meslekleri deneyimleme şansı yakalayabilecek." (s. 9)

Yağız Derolur, eserinde merak duygusunu tetiklemeyi başarmış. Bununla birlikte olay akışına tabiat bilinci, hayvan sevgisi, takım çalışması, empati yapmanın önemi, iyiliğin gücünü etkileyici ve akıcı bir dille yerleştirmiş. Yağız Abi Bizim Orman kitabı, bütününde İyi bir gözlemci olursan doğadaki her canlının dilini anlarsın mesajını veriyor. Çocukların dikkatini doğanın canlı olduğuna çekiyor. Çocuklar öylesine temiz bir kalbe sahip ki eseri okuyanların hiç biri hikâyede geçen " kötü insan" olmak istemeyecektir. Dolayısıyla çevresine çok daha özenli yaklaşan bireyler olacaklardır. En çok etkilendiğim cümlelerinden birinde ise "Evet kötü insanlar hep vardı ama iyilik her zaman her koşulda kazanacaktı." (s. 76) sözleriyle umudu aşılıyor.

Hikâye kahramanı Mehmet, katıldığı yarışma sonucunda hayalindeki meslek olan Orman Koruyuculuğunu bir hafta deneyimleme şansına kavuşuyor. Oldukça zahmetli ve yorucu süreçleri yaşıyor. Ancak yaptığı işten haz almanın tüm yorgunluklara değdiğini bize gösteriyor.

"Yorgundum ama huzur doluydum. Orman için çok önemli bir iş yapmıştık." (s. 52)

"Oturduğum yerden kalkıp camın kenarına geçtim. Öğrendiklerim, deneyimlediklerim sayesinde kendimi şanslı hissediyordum. Gözlerimi kapattığımda kendimi orman koruyucusu olarak hayal edebiliyordum. Bu mutlulukla doğayı izlemeye devam ettim. Kalemim ve defterimle vakit geçirdikten sonra yorgunluğa yenik düşüp yatağıma uzandım." (s. 53)

Kentleşmenin arttığı dünyamızda maalesef ki çocuklar doğa koruma bilincine doğanın içinde erişme şansına çok fazla sahip olamıyorlar. Çocukların yaşam evreni yapaylıklarla bezeli. Yağız Derolur, doğa aşığı ve afet bilinci konusunda eğitimler veren bir uzman. Ayrıca tam zamanlı olarak doğada yaşadığını belirtiyor. Orman Endüstri Mühendisi de olan yazarın bunca yapaylığın içinde çocuklara tabiat sevgisini aşılayabilecek en doğru isimlerden birisi olduğunu görüyoruz.

Sonuç olarak Yağız Abi Bizim Orman isimli eser için bahsettiğim birçok değerli kazanımın yanı sıra eğlenceli ve sürükleyici bir serüven olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle daha duyarlı nesillere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Üst satırlarda bahsettiğim gibi bunun yollarından birinin de çocuk edebiyatı olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu noktada çocukları nitelikli eserlerle buluşturmak biz yetişkinlerin görevidir. Evreka Çocuk Yayınları okurlarına kazanımı yüksek ve değerli eserler sunarak bu görevi üstleniyor. Bizlere de çocuklara ulaştırmak kalıyor. Kim bilir? Belki de Yağız Abi Bizim Orman isimli kitap vasıtasıyla okuyan tüm çocukların ruhlarına birer "meşe yaprağı rozeti" ilişir. Güçlü bir eser olduğunu düşündüğüm için başarılı olacağına inanıyor, Evreka Çocuk Yaınları'nı ve Yağız Derolur'u tebrik ediyorum.

Keyifli okumalar dilerim.

Yağız Abi Bizim Orman

Yağız Derolur

Evreka Çocuk Yayınları

80 Sayfa