Doğru Gıda Takviyesi Nasıl Doğru Kullanılır?

İnsan vücudu hassas bir dengeye sahiptir. Bu dengeyi korumak adına çalışan organlar ve bunlara yardımcı olan on binlerce kilometre uzunluğundaki kan damarlarıyla organizma bir bütünü korumakla görevlidir. Bu işleyişteki her hassas değişim fark edilir ve düzeltilemediği takdirde o değişim çok daha farklı sonuçlar doğurur.

Vücudun bu hassas düzeni, insanın bu düzeni korumak için neler yapması gerektiği hususunda fikir üretmeye de mecbur kılmıştır. Yeme-içme, uyku, stres, kaygı, hareketsizlik ve sık duygu değişimleri de dahil olmak üzere biyoritmi bozacak etkenlere önlem alınmalı, tam tersi olumlu etkileyecek durumlar için de ayrı çalışmalar düzenlenmesi gerekmektedir. Bunlar arasında olan yeme-içme düzeni, bugün en çok üzerinde durulan konular arasında görülmektedir. Yeme-içmenin bu kadar öne çıkması elbette yediklerimiz ile bunlardan aldığımız faydanın değişime uğramasında saklıdır. Topraktaki mineral değişiminden başlayarak, tohumun niteliğinin değişmesine, havanın kirliliğinden tutun da kullanılan gübrelere kadar önümüze gelen birçok yiyeceğin ne eski tadı ne eski kokusu ve ne de eski vitamin-mineral dengesi kalmıştır.

Doç. Dr. Muhammed Keskin "Doğru Takviye Nasıl Seçilir?" adlı eseriyle, yeme-içme düzenimizdeki oluşan bozulmaların son yıllarda gıda takviyeleri üzerinden giderilmesini nitelikli bir zemin üzerinden değerlendirmemize olanak sağlamaktadır. Hastalarının gıda takviyeleri hususundaki soruları ve doğru takviyeyi doğru şekilde kullanmanın bir hekim olarak önemli olduğundan hareketle, sağlıklı bireylerin ancak sağlıklı bir planlamayla mümkün olacağını göstermektedir: "Gıda takviyelerinin yanlış ve gereksiz kullanımları her gün sıklıkla karşılaştığımız vakalardan olmaya başladı. YouTube'da bu konularda onlarca video paylaşarak hastalarımı ve takipçilerimi uyardım ama olmadı. Kazanan hep yanlışlar oldu. (S.10)"

Kardiyoloji Hekimi olan Keskin eserde, hastalarının özellikle günlük hayatta sık kullandığı ve en fazla reçete edilen takviyeler üzerinde durmaktadır. Omega-3, D+K2, Magnezyum, B12 Vitamini, C Vitamini, Demir, Çinko ve Koenzim Q10 olmak üzere dokuz vitamin-mineral hakkında bilgi veren yazar, bu vitaminlerin doğru kullanımı hususunda da gerekli uyarılarda bulunmayı ihmal etmemektedir. Her bölümü kendi içinde kategorileştiren yazar, takviyeyle ilgili ayrıntıları aktarmadan önce doğru bilgi ile takviye hususundaki önemli noktaları okurlara sunmaktadır.

Eser sadece bir tanıtım/açıklama metoduyla ilerlemez. Aynı zamanda bu tanıtımla birlikte sağlık için gerekli uyarıları da içinde barındıran bir yöntem izlemektedir. Örneğin, Omega-3 yağ asidi ile konuya giriş yapılırken, Omega-6 yağ asidiyle kıyas üzerinden bir sunum ortaya konulur. Konu Omega-3'tür, fakat tüketilen Omega-3 yanında bugün son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte soya yağı gibi ucuz maliyetli ve birçok kapalı paket gıdada kullanılan Omega-6 içeriğinin belirli bir oranda tüketiminin kısıtlanması gerektiği de aktarılır. Omega-6/Omega-3 oranının geçmişte oranı 2:1 - 4:1 iken bugün 20:1- 50:1'e giden yol irdelenmekle kalmayıp, yapılması gereken hususlar da özellikle zikredilmektedir.

D vitamini kaleme alınırken, son yıllarda popüler hale gelmiş D+K2 vitamin kombinasyonu hakkında bilgi sunulur ve neden bu vitamin grubunun öne çıktığı belirtilir. Magnezyumdan bahsederken, özellikle magnezyumun hangi doğal kaynaklardan edinebileceği maddeler halinde listelenmeden takviyelerin içerikleri ve öneriler kısmına geçilmez. Yazar önce doğru bir beslenmenin adımlarını yerine getirmemizi isterken, aynı zamanda beslenme kısmında yaşadığımız problemleri gıda takviyesi alırken hangi içerik üzerinden daha sağlıklı giderebileceğimizi de ortaya koymaktadır. Yine B12 vitamini hakkında bilgiler verirken hangi periyotlarla bu vitamin değerini kontrol etmemiz gerektiğiyle de ilgili uyarılarda bulunmaktadır. C vitamininde ise, farklı risk gruplarında oluşabilecek potansiyel eksiklik durumları belirtilerek, bu grupların neden daha dikkatli olmaları nazara verilmektedir.

Yoğun bir kaynakçanın olduğu eser, yetişkin her yaş grubundan okurun anlayabileceği nitelikte, önemli bazı hususların daha belirgin spot cümlelerle aktarıldığı, ele alınan vitamin-minerallerin vücutta eksilme nedenleri ve bunları giderebilme yöntemini de içeren bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Bir Hekim olarak Doç. Dr. Muhammed Keskin, hastalarını daha sağlıklı kılabilmek ve yanlış bilgilerden arındırmak adına kıymetli bir yol rehberi sunmaktadır. Bugün bilginin fazla olduğu fakat nitelikli bilginin azlığını da göz önünde bulundurduğumuzda, popüler sağlık eserleri içinde kıymetli yeri olabilecek bir eserle karşı karşıya olduğumuzu belirtmeliyiz.

Muhammed Keskin

Doğru Takviye Nasıl Seçilir?

Hayy Kitap

184 Sayfa