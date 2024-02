Dokunabilseydik Güneş’e Belki Tatmin Olurdu Yüreğimiz

Hatice Karabacak yazdı..

"Ve belki de okumakla bir şiirde kendinizi bulacaksınız" Kendimizi bulmamızı sağlayan şiir nedir? Şiir nasıl bir etkiye sahip ki insanın iç dünyasını alt üst ediyor, dengelerini bozuyor? Şiiri tanımlamakta şairler bile zorlanmıştır. O yüzden bu soruların cevabını vermekte zorlanacağımız kesin. Bu yüzden şiir hakkında neler söylenmiş onun üzerinden bu yazıya devam edelim. Platon, şiire "büyülü söz" diyerek şiirin kullandığı imgelerle insanı inanılmaz bir şekilde etkilediğini dile getirmiştir. Borges'in "anladığım kadarıyla ima edilen bir şey, bildirilen bir şeyden çok daha etkilidir." sözü de ima yoluyla anlatılanların diğerlerine göre daha etkili ve kalıcı olduğunu yani aslında şiirin gerekliliğini açıklıyor.

İsmet Özel ise şiir hakkında şu ifadeleri kullanmıştır: "Şiirden yoksun bir edebiyat ortamının kofluğunu hiçbir dâhiyane açıklama gideremez. Bu yüzden şiirin dolaylarında dönüp duran düşüncelerin hiçbiri bir tek şiirin başaracağı işin üstesinden gelemeyecektir." Özel, edebiyatın şiirsiz olamayacağını söyler, bu konuda haklıdır da. Aslında bütün eserlere bakacak olursak her birinde şiirden bir parça olduğunu görürüz. Şiir bütün eserlerde kendini hissettirirken şiirin içinde başka bir tür bulmak oldukça zordur. Şiir saftır, katıksızdır, kendine özgüdür, her insan gibi. Okuyan kişinin duygu ve düşünce dünyasına göre kapılarını açar. Herkese çoğu odanın kapısını açmaz. Önce okurun o kapıyı zorlamasını ister, sonra vakti geldiğinde kapıyı bir anda açıverir. Şiirin kendine has bu özelliklerini, bu yazıda ele alacağımız Hülya Alkuş'un kaleme aldığı Dokunabilseydim Güneş'e adlı kitabında göreceğiz.

Daha küçük yaşlarda şiir yazma yeteneğini keşfeden Alkuş, o günden beri şiir yazmaktadır. Edebiyata ve gezmeye ilgisinin yanında halen Gaziantep İl Ambulans Servisi Başhekimi olarak görevine devam etmektedir. Alkuş, hem doktorluk gibi kutsal bir mesleğe sahip olmayı hem de şair olmayı şu sözlerle açıklıyor: "Mesleğim öyle kıymetli ki insan varlığının tüm fiziksel ve psikolojik durumlarına şahit oluyoruz; bu da kendimizi, insanlığı daha iyi tanımamızı sağlıyor. Özellikle gittiğim seminerlerde doktor olduğumu öğrendiklerinde insanlar şaşırıyor. Doğal olarak da nasıl diye merak ediyorlar. Onlara da cevapladığım gibi kimi zaman bu dengeyi kurmak zor olsa da kesinlikle denge çok güzel işliyor. Ambulansta ilham yakaladığım da olmuştur mesela. Aslında her şey tamamen alıcı gözle bakmakla ilgili, şair bakış açısını canlı tutabilmekle, kopmadan işlevsellikten."

Kitabı elime alıp incelediğimde, yazarının hekim olması beni heyecanlandırdı açıkçası. İlerde meslektaş olacağım bir kişinin kaleminden şiir kitabı okumanın bende uyandırdığı his çok farklıydı. Büyük bir hevesle kitabı alıp okumaya başladım ve kitabın son sayfasını çevirip kapağını kapattığımda hevesimin boşa olmadığını anladım. Kullandığı imgelerle ve kendine has üslubuyla okuru kendine çekmeyi başarmıştır.

Şiirlerinde genel olarak imgeli ve ucu açık bir anlatım hâkimdir. Okurun, şiirin içinde gezip kendine özgü anlamı bulup çıkarmasını istiyor şair. Her okuyuşta farklı bir anlama ev sahipliği yapıyor. Bu sayede şiirleri canlılığını korumayı başarıyor.

Şairin üzerinde durduğu konulara cevap olarak şunlar söylenebilir: hüzün, ayrılık, sevgi, aile... Benim dikkatimi çeken konu ise çocukluğuna duyduğu hasret ve özlem oldu. Birçok şiirinde çocukluğunu anlatan imgeler ve ifadeler kullanmıştır. Aynı zamanda mesleğinin etkisiyle doğa ve varoluş konusu üzerinde de epey durmuştur. Farklı bir bakış açısıyla olayları ele alması okuru şaşırtmaktadır.

Hülya Alkuş, bu kitabında olduğu gibi ilerde çıkaracağı kitaplarla da birçok insanın kalbinde umudu yeşertecek ve zihinlerimizde yeni odaların keşfedilmesine en önemlisi de kendimizi bulmaya vesile olacaktır. Yüreğimiz Yorgun şiirinde olduğu gibi yeni şiirlerinde de bizi uzak diyarlara götürüp heybemiz dolu bir şekilde geri dönmemizi sağlayacaktır:

anlatılamayan çok şey var

belki de anlaşılamayan aslıyla, fark edilemeyen

duyamadığımız belki de hissedemediğimiz yüreğimiz yorgun

duygular kayıp

düşünceler silinmiş ey gökyüzü hangi renktesin bu aralar

nerdesin ey rüzgar, nereyesin

ve çiçekler hangi renkteler

Hülya Alkuş

Dokunabilseydim Güneş'e

Çıra Kültür Yayınları

İstanbul

69 sayfa