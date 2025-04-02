Dosya: Aileyi Kurtarmak

Aile, geçmişten günümüze üzerinde sıklıkla durduğumuz, önemine binaen hassasiyetle yaklaştığımız, her mahfilde dillendirilen fakat günümüz dünyadasında birçok açıdan desteklenmesi gereken bir sosyal olgu olmakla birlikte sosyal bir kurumdur da. Günümüz dünyasında aile, birlik olmanın, çeşitli idealler ekseninde birleşmenin, yarının dünyasına öz değerlerine sahip fertlerin yerleşmesine imkân sağlayan bir kaledir.

Aileyi ele almak onun ne olduğunu ele almaktan ziyade neler yapabildiğini kendimiz üzerinden okumakla mümkündür. Her aile tanımı biraz eksik biraz fazladır bu yüzden. Aile biziz, evimizdir, sıcak yuvamız, kendimiz olabildiğimiz yerdir. Aile, dış dünyaya temas etmeden önceki durumumuz, en savunmasız, en saf, en yapmacıksız, en muhtaç, en huzurlu... şeklinde devam eden ilk yurdumuzdur. adımlamayı öğrendiğimiz, ilk kelimelerimizi söylediğimiz, güldüğümüz, ağladığımız, mutlu olduğumuz, üzüldüğümüz yerdir. Yani aile, ilk duygu deneyimleri ile birlikte ilk temasların sağlandığını ve bizi dışın içine, için dışına hazırlayan bir mekteptir. Ocaktır, yuvadır.

Günümüzde aile, toplum olmanın da gerekliliğidir. Aile, toplumun gerekliliği, kültür ve medeniyetin aktarıcısı, milletin devamlılığıdır. Bir ülkenin ve milletin temel dayanağı olan aile, çeşitli şekillerde kurumsal örgüt olan devlet tarafından desteklenmiş, değerlendirilmiş, önemsenmiştir, kimi zaman ise örselenmiş, önemsizleştirilmiş, sözde aile planlaması adı altında değersizleştirilmiştir. Fakat günümüzde artık bir gerçek vardır ki o da "aile" kurumunun tehlike altında olduğudur.

Küreselleşmeyle birlikte "aile" olgusu farklı şekiller ve biçimlerde özüne aykırı olacak şekilde yeniden tasarlanıp, planlanarak yıkılmaya çalışılmaktadır. Özellikle "aile" kurumunu ifsad etmek olarak okunan bu süreç ilk başta "aile" olgusunun yıkımının ilk adımı olarak okunsa da toplumun, ahlakın, değerlerin, dinin, kültür ve medeniyetin de yıkımını beraberinde getirecektir.

2025 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Aile Yılı" olarak kabul edilmesinin ardından yaptığımız değerlendirmeler ve incelemelerle "Aile" olgusunun çeşitli biçimlerde ele alınması bir zorunluluk olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle "aile"yi çeşitli açılardan ele alacak dosyamızı ilginize sunuyorum.

Dosyaya katkı sağlayan, fikirler sunan tüm yazarlarımıza teşekkür ediyorum.

Dosyamızın "aile" olgusu üzerine tekrardan düşünmek için bir vesile olmasını diliyorum.

YAZILAR:

1. Yazı: Sekiz Damarlı Aile Ağacı - Faik ÖCAL

2. Yazı: Aile Albümlerinden Aile Filmlerine - Necla DURSUN

3. Yazı: Bir Aile Yemeği: Tarhana - Gökmen DURSUN

4. Yazı: Finans ve Aile: Aile Ekonomisi - Nihat ÇINAR

5. Yazı: Türk Töresine Göre Aile - Ethem ERDOĞAN

6. Yazı: Aile İçi İletişim - Merve YURTSEVER

7. Yazı: Aile Söyleşisi: Doç. Dr. Erkan ÇAV

8. Yazı: Aileʼden Topluma Sağlık - Mustafa V. ATALAY

9. Yazı: Ekonomik Süreçler ve Aileye Bakan Yüzü - Ayşe BAĞCA

10. Yazı: Post-modern Dünyada Din ve Aile - Abdurrahman YALÇİ

11. Yazı: Aileden "bize" miras kalacak olan değerler -1 - Sait ALİOĞLU

12. Yazı: Kaybolan Bağlar Çağında Aile Olmak - Şerife Saliha BOZOKLU

13. Yazı: Türk Kültürü ve İslam Çerçevesinde Aile Kavramı - Murat DENİZ

14. Yazı: Aileyi Korumak - Ferhat ÖZBADEM

15. Yazı: Çocuk Kitaplarında Buluşan Aile - A.Erkan AKAY

16. Yazı: Eşitlik mi Adalet mi? Çocuk Edebiyatından Yansıma - Vildan KINALI