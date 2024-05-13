Dosya: Duyguların Dili

"Hayatta duygularını ve sevdiğini söylemeyi erteleme. Çünkü hayat planladığın gibi gitmeyebilir, yarın hiç olmayabilir."

Honore de Balzac

Duygularımızı dile dökmek böylesi zor olmamalıydı. Hatalara gösterilen duyarlılık, güzelliklere de gösterilmeli. Bunların hepsi duygu dilini konuşmayı bilmediğimizden. Duygu dilini öğrenmeden önce bilmemiz gereken ilk hareket noktası; temel duygularımız.

Duygu durumu, hayal kırıklıkları, mutluluk üzüntü gibi... Kavramları derinden irdeleyelim, duygularımızı iyice yeni baştan bir tanımak ve onları kontrol etmek için dizginleri elimize alarak onlarla bir güzel yüzleşelim. Öfke, mutluluk, korku, tiksinme, şaşkınlık ve üzüntü. Bu duyguların gösteriliş biçimi farklı farklı olsa da herkes temel de bu duygularla doğdu. Diğer duygular ise sonradan yaşadıkça öğrenildi. Duygu, insanın ruh hâlinde içsel ve çevresel tesirin etkileşiminden doğan bir değişimdir. Kişiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel faktör olup, insanın günlük yaşamında merkezi bir rol oynar. Bu yüzden pek çok bilim dalı ve sanat biçimi tarafından araştırılmaktadır. Bu dosya kitaplar, filmler, tablolar üzerinden sizlere bir bakış sunacaktır. Şimdiye dek tüm alanlardan yapılan çalışmalar sonrasında halen duyguların sayısı ve sınıflandırılması tartışılmaktadır.

Etnograflar, her dilde aynı olmayan kültürlere özgü duyguları tanımlamışlar ve bunlar kültüre özgü duygu kavramları olarak adlandırılmaktadır. Duygular her dilde ve kültürde farklı ifade edilmektedir. Duyguların dili de çeşitlidir. Bu çeşitlilikle taşıdığı değer farklılaşmakta, ifade sayısı azalmakta ya da artmaktadır. Bazı dillerde sadece basit ayrımlar varken bazı dillerde duygu ifade ayrımları binlerle bile ifade edilebilmektedir. Duygularını ifade etmeye hâkim olan kişilerin toplulukta etkinliği artmaktadır. Anlaşılabilme yeteneklerindeki gelişimler sayesinde daha hızlı ilerleme kaydetmektedirler. Bu bağlamda duygusal ayrımların eğitsel olarak yoğunluğu olan ülkelerde gelişim daha hızlı olmaktadır. Duygu ayrımında rekor kırabilecek diller isi Farsça, Arapça, Çince gibi dillerdir. Bu dillerin konuşulduğu ülkelerin eğitsel yoğunlukları az olduğu için başarılı olma oranları çok düşük olan ülkelerdi...

Duyguların işlevi kişisel gelişimde önemli rol oynayan duygu dağarcığını geliştirmek için her dilde kullanılan farklı hislerin ifadesi, arasındaki farklarının ve karışımlarının bilinmesi için bu ifadeler ayrımlarıyla bu dosyamızı okura sunmaktayız. Uzmanlarca incelenmeye devam edilen duyguların dili ve duygusal doyum hâllerinde bulunan kişilere bakınca duygunun kişilikte geliştiğini görmekteyiz.

Duyguları incelemeye aldığımız bu dosyada, kısmî de olsa duygular üzerine konuşmayı, düşünmeyi ve hep birlikte yaşadığımız bu olgulara dair farklı bakış açıları edinmek için duyguların dili dosyasını ilginize sunuyoruz.