Dune Serisi - Frank Herbert

İlk kitabın 1965 yılında yayımlandığı dizinin son kitabı olan Dune Rahibeler Meclisi 1985 yılında basılmıştır. Yirmi yıl içinde altı kitabın yayımlandığı seri, 1984 yılında David Lynch ve 2021 yılında Denis Villeneuve tarafından iki kez sinemaya uyarlanmıştır. Bu kitaplarda Atreides, Fremen, Bene Gesserit, Harkonnen, Bene Tleilax, Lonca, Choam, Ixian, Sardokar, İmparatorluk, Balıkla Konuşanlar gibi pek çok medeniyet ve grubun bulunduğu gezegenler arası bir bilimkurgu evreni yer almaktadır. Özellikle dinler tarihinin irdelendiği metinlerde pek çok inanışa yer verilmiştir. Dizinin yaratıcısı Frank Herbert 1986 yılında öldükten sonra oğlu Brian Herbert ve yazar arkadaşı Kevin J. Anderson Dune evreni üzerine kitap yazmaya devam etmiştir.