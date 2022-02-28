Dune Serisi - Frank Herbert, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Dune Serisi - Frank Herbert

28.02.2022 09:00 - Turhan YILDIRIM

İlk kitabın 1965 yılında yayımlandığı dizinin son kitabı olan Dune Rahibeler Meclisi 1985 yılında basılmıştır. Yirmi yıl içinde altı kitabın yayımlandığı seri, 1984 yılında David Lynch ve 2021 yılında Denis Villeneuve tarafından iki kez sinemaya uyarlanmıştır. Bu kitaplarda Atreides, Fremen, Bene Gesserit, Harkonnen, Bene Tleilax, Lonca, Choam, Ixian, Sardokar, İmparatorluk, Balıkla Konuşanlar gibi pek çok medeniyet ve grubun bulunduğu gezegenler arası bir bilimkurgu evreni yer almaktadır. Özellikle dinler tarihinin irdelendiği metinlerde pek çok inanışa yer verilmiştir. Dizinin yaratıcısı Frank Herbert 1986 yılında öldükten sonra oğlu Brian Herbert ve yazar arkadaşı Kevin J. Anderson Dune evreni üzerine kitap yazmaya devam etmiştir.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 28.02.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 28.02.2022 01:38
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat dune frank herbert turhan yıldırım
Denizci Gencin Aşkı
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 6 yazı bulunmaktadır.

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