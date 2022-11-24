Dünyanın En Güzel Öğretmeni

Şevval Baştan yazdı...

Fertlerin dini hayat inşasında Hz. Peygamber örnekliği geniş bir yer tutar. O, vahyin ete kemiğe bürünmüş halidir. Onu insanlardan ayıran, Allah'tan vahiy alması ve bunu insanlara tebliğ etmesiyken Kur'an'da beşerî yönüne de işaret edilir: "Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda dolaşırlardı" (Furkan, 25/20), "De ki: "Yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik." (İsra, 17/95) Hal böyle olunca O'nu bizler için; en güzel eş, en güzel baba, en güzel arkadaş, en güzel dede, en güzel komşu, en güzel öğretmen olarak her alanda rol model alabileceğimiz en mükemmel örnek olarak buluruz. Fakat işin belki bir parça daha zor olan kısmı, çocuklara yönelik siyer anlatımında nasıl bir yöntem belirlemeliyiz ki onların da anlam dünyalarına Peygamberlerimiz en güzel biçimde nakşolsun? O'nu çocuklara tamda hayatın içinden rolleriyle birlikte anlatan bir kitap ararken işte şimdi inceleyeceğimiz bu sevimli kitap, Dünyanın En Güzel Kalbi'ne rastlayıp adına vuruldum.

Çocuğun bilişsel gelişim düzeyi her bakımdan bir başlangıç dönemidir. Çocuk, bir yetişkin gibi soyut olanı beklendiği ölçüde kavrayamaz. Çocuğun dünyasına açılan kapıdan en kolay ve pürüzsüz şekilde somut varlıklar girebilmektedir. Hayvanlar, bitkiler, renkler, sayılar ve sıfatlar somutlaştırılabildiği kadar idrak edilir. Bu noktada kitabımızda kullanılan temel yöntem olan "metafor yoluyla analoji'' yani herhangi bir kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için bilinenden bilinmeyene doğru, daha somut bir kavramla bilinmeyenin güçlü bir biçimde ilişkilendirilmesiyle temanın özellikle olumlu kişilik gelişimine ortam hazırlama ve sosyal duyusal gelişim hedefleri doğrultusunda isabetli bir tercihte bulunulduğunu söyleyebiliriz. Kitabımızda somut olan ve metafor olarak elimizde bulunan esas kavram kalp iken daha az bilinen veya bilinmeyen Peygamberimizdir. Kalbin bir şefkat sembolüyken aynı zamanda kuşatıcılığa da işaret eden sıcak bir kavram olması çocuğun benliğinde daha büyük bir yer kaplamasına sebep olur.

Kitapta Peygamberimizin doğumundan itibaren yaşamının en önemli unsurları haline gelmiş; insanlar, hayvanlar ve mekânlar hayata dokunan en belirgin özellikleriyle, kısa cümlelerle sıralanmıştır. Düz bir okumada istenen faydayı vermeyecek bu özellik bizi başta yanıltabilir. Burada kitabı verimli kılacak ve amacına uygun kullanılmasını sağlayacak olan yetişkin okuyucunun okuma öncesi yaptığı hazırlıktır. Bu hazırlıkta kitaptaki isimlere hâkimiyet kazanması ve açıklayıp genişletilmeye ihtiyaç duyulan unsurları yönergelerle çocuğun düzeyine en uygun şekilde sunabilmesi gerekir. Çocukla sohbet etmeye imkân sağlarken İngilizce-Türkçe metinlerin aynı sayfada yer almasıyla çift dilli bir okuma/dinleme deneyimi sağlaması Dünyanın En Güzel Kalbi'ni etkileşimli okuma yapmak isteyen ebeveyn ve öğretmenlere daha çok hitap eden bir kitap haline getiriyor. Bu yolla çocuğun; ona kitabı okuyan yetişkin ile bağ kurmasına, öğrendikleri ve dış dünya arasında yeni bağlantılar kurmasına, hayal gücünü kullanarak kitabı yeniden biçimlendirerek öğrenme sürecini zenginleştirici birçok nitelikli etkinliğe kapı aralamaktadır.

İçeriğinde bolca resim bulunan, 25x23 ile 14x13 şeklinde iki farklı ebat seçeneğiyle satışa sunulan kitabımızda ben büyük boyu tercih ettim. Resimlerde gereksiz detaylardan kaçınılarak göz yormayan renklerle sade ve sembolik çizimlerin tercih edilmesi kitabın bütünsel olarak bakıldığında konuyu ele alış tarzıyla da uyumlu, son derece tutarlıdır. Sınıf içi toplu etkinliklerde görselliğindeki bu durumun okuyucuya avantaj sağladığını da belirtelim.

Dünyanın En Güzel Kalbi, okul öncesi ve ilkokul çağına hitap eden, çocuğun Peygamberimiz ile ilk temasında ebeveyn ve öğretmenlere alternatif bir yöntem geliştirme konusunda kaynak görevi görürken esas hitap ettiği kitleye de keyifli okuma/dinleme deneyimi yaşatıyor.

Dünyanın en güzel öğretmeniyle tanışırken, onun yanındaymışçasına bol istifadeli okumalar olması duasıyla…

Dünyanın En Güzel Kalbi

Yayına Hazırlayanlar:

Semra Alkan

Elif Santur

Hülya Çalışkan Ünal

Multibem Yayınları

4. Baskı, İstanbul, Nisan 2021

58 sayfa

Şevval Baştan: 2002 yılında Bursa'da doğdu. Ortaokul ve liseyi İmam Hatip'te bitirerek hayatına kıdemli bir İmam Hatipli olarak devam etmektedir. Şu an için Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğrenci olup amatör olarak karikatür çizerliği yapmaktadır.