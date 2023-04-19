Dünyanın İncisi Bir Cami

Tiziano Terzani Atlıkarıncada Bir Tur Daha kitabında Hindistan'da Ganj Manzara Otelinde kalırken niye seyahat ediyorum diye düşünür ve buna şöyle cevap bulur;

"Şimdi Benares'te Ganj Manzara Oteli'nin terasında oturmuş, dünyanın en kutsal nehrinin ve sözlerle anlatılamayan o en kadim insanlığın akıp gidişini seyrederken ansızın bu anlamı çözüvermiştim. Böyle sürekli devinim halinde olmamın, daima dışımda ki bir şeylerin arayışı içinde bulunmamın nedeni çok basitti. Benim içimde hiç bir şey yoktu. Bomboştum. Ne var ki, bir sünger gibi, içine batırıldığı şeyi emmeye hazır sünger gibi boştum. Onu suya koyarsan ıslanırsın, sirkeye batırırsan ekşi olur. Hiç yolculuk etmemiş olsaydım, söyleyecek, anlatacak tek sözüm bile olmayacaktı, neye kafa yoracağımı hiç bilmeyecektim.Yolculuk yapmak beni coşturuyor, canlandırıyor, düşünecek konu yaratıyor, beni yaşatıyordu. Yeni bir ülkeye varmak, çok uzak topraklarda olmak bende her zaman yeni bir alev tutuşturuyor, yani bir aşk yaratıyordu; içim içime sığmaz oluyordu"

Duygularımı yansıtan daha güzel bir paragraf bulamazdım herhalde seyahat hakkında. Her gittiğim ülke, şehir bana yeni dünyalar, kapılar açıyor. Hayatta sadece bize benzer insanların olmadığını, çok çeşitli olduğumuzu, eşit haklarımızın olması gerektiğini, insan olabilmeyi yollarda daha iyi anlıyorum.

Ramazan ayında olmamız sebebiyle iftar sonrası teravih namazı için gittiğim mahalle camimizde bu ay yazacağım ülke aklıma düştü. Aslında ülkeden çok bir cami. Dünya üzerinde Müslümanların bir araya geldiği camiler farklı özelliklere sahip olsa da amaçları aynı. Ama bazıları var ki öyle görkemli ki şaşıp kalıyorsunuz.

Abu Dhabi seyahatimizde ziyaret ettiğimiz Şeyh Zayed Cami şimdiye kadar gördüklerim içinde en görkemlisi. Gitmeden önce hakkında bilgi edinmiştik, sizinle bunları paylaşıyorum.

2007 yılında halka açılan Şeyh Zayed Camii, ziyaretçilerine yalnızca İslam kültürünü sergilemek için değil ayrıca diğer dinlerle karşılıklı etkileşimi desteklemek amacıyla inşa edilmiş. Şeyh Zayed Camii'nde kullanılan birçok malzeme Türkiye, Yeni Zelanda, Almanya gibi dünyanın birçok farklı ülkesinden getirilmiş. Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Arap Çölleri'nde yaşayan Bedevi Kavimleri arasında barış görüşmelerini sağlayan kişi olarak biliniyor. 1966'da Abu Dabi kurucu başkanı olan Şeyh Zayed 1971 yılında Dubai Emirliği ile bir federasyon kurarak bugünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ni kurmuş. Şeyh Zayed, Abu Dabi'de bulunan petrol rezervlerinin gelirini gökdelen yapmak, altyapıyı geliştirmek ve 1996 yılında inşasına başlanılan Şeyh Zayed Camii gibi eserleri kazandırmak için harcamış. Şeyh Zayed'in cenazesi camiinin kuzey kısmında yer alan bu mozolenin altına gömülmüş. Cami üç bin işçinin 13 yıl boyunca çalışması sonucunda yapılmış.

Giriş kapısı ana ibadet yerine açılıyor. Ana ibadet yeri kadınlar ve erkekler için iki ayrı alana ayrılmış. Camide farklı boyutta 83 kubbe bulunuyor. Ana ibadet yeri 96 kolonla desteklenmiş. Her bir kolon Makedonya mermeri ve değerli taşlarla kaplanmış. Mermerlerin beyazlığı nedeniyle Abu Dhabi'nin incisi olarak anılıyor. Şeyh Zayed Camii'de bulunan yedi kandilden en büyüğü ana ibadet yerinin merkezinde bulunan kandil ve kapıdan girişte sizi tüm heybetiyle karşılıyor. Bu kandil hurma ağacı motifleriyle tasarlanmış. Kandil paslanmaz çelik ve pirinçten yapılmış ve 40 kilogram ağırlığında 24 ayar altınla kaplanmış. Camide bulunan kandiller için ayrıca yaklaşık olarak 40 milyon Swarovski kristali kullanılmış. Allah yazısı Şeyh Zayed Camii'nin kıbleye bakan duvarında yer alıyor. Bu duvarda Allah'ın 99 ismi Arapça kaligrafi ile yazılmış. Girişte kadınlar ve erkekler ayrılıyor, giyim kuşamlarını düzeltmek için odalar bulunuyor. Kadınlara giymeleri ve başlarını kapatmaları için poşetler içinde tertemiz kıyafetler veriliyor.

Dünyanın en görkemli camilerinden biri bence Şeyh Zayed Cami. Binlerce farklı insanla sizi buluşturan bu caminin içinde olmak eşsiz bir deneyim oldu. Farklı coğrafyalarda farklı mekânlarda olmak gibisi yok şu dünyada!